Политика

ТАССТАССПесков сообщил, что Зеленский не приглашен на парад Победы

Президент Украины Владимир Зеленский не приглашен в Москву на парад 24 июня, так как Украина де-факто не является участницей СНГ, и она не заявляла о желании разделить радость праздника Победы. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
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Песков сообщил, что Зеленский не приглашен на парад Победы

Газета.Ru12:34

В Кремле объяснили отказ приглашать Зеленского на парад Победы

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Песков сообщил, что Зеленский не приглашен на парад Победы

ТАСС05:57

«Де-факто Украина не в СНГ». Кремль не приглашал Зеленского на Парад Победы

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Песков: Зеленского не звали на парад - Украина не разделяет радость праздника

Московский Комсомолец05:48

В Кремле назвали причину неприглашения Зеленского на парад Победы

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В Кремле объяснили, почему не пригласили Зеленского на парад Победы

РИА Новости05:54
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В течение двух месяцев Москва сможет перейти к нормальному режиму, если позволит ситуация, заявил мэр города Сергей Собянин на заседании президиума координационного совета по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.
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Пелоси призвала убрать статуи конфедератов из здания Конгресса США

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Американская стриминговая платформа HBO Max убрала из каталога фильм «Унесенные ветром» из-за поднимаемых в нем расовых тем.
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Из-за массовых протестов в США на фоне гибели афроамериканца Джорджа Флойда не наблюдается увеличение уровня заболеваемости COVID-19, заявил 10 июня вице-президент США Майк Пенс.
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Жириновский прокомментировал ДТП с участием Ефремова

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает, что актера Михаила Ефремова необходимо заключить под стражу.
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Главврач Коммунарки прибыл в Дагестан для борьбы с коронавирусом

RT на русском 15:51
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Общество

Власти Камчатки анонсировали продление режима самоизоляции до 30 июня

Режим самоизоляции на Камчатке планируется продлить до 30 июня.
RT на русском 21:18
Происшествия

Судимый актер Долинский рассказал, что ждет Ефремова в тюрьме

Заслуженный артист России Владимир Долинский, имеющий судимость, рассказал, что ждет Михаила Ефремова в тюрьме.
ФАН 10:52
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Общество

Связанная с Мамутом компания подала в суд США на владельцев Nginx

Американская компания F5 Networks, ранее купившая Nginx, назвала претензии Lynwood беспочвенными.
Ведомости 11:00
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Шоу-бизнес

В эфир вышла передача с участием Юлии Норкиной

В эфире Первого канала состоялся показ программы «Пусть говорят» с участием Юлии Норкиной, скончавшейся несколько дней назад.
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16 социальных учреждений в Сахалинской области уходят на изоляцию

В Сахалинской области 16 социальных учреждений для граждан пожилого возраста, детей и инвалидов уходят на превентивную изоляцию.
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В России проведут оценку популяционного иммунитета к COVID-19

В трех российских регионах в июне стартует оценка популяционного иммунитета к COVID-19, сообщили 11 июня в Роспотребнадзоре.
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Сенатор предложил пожизненно лишать прав за вождение в пьяном виде

Сенатор Совфеда Сергей Леонов считает, что в случае неоднократного нарушения правил дорожного движения в состоянии алкогольного обвинения следует пожизненно лишать водительских прав.
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Шишкин, Дьяков и еще 7 футболистов покинули систему «Спартака»

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В Латвии заявили о «забранном» Усть-Лугой угле

Министр сообщения Латвии Талис Линкайтс рассказал о положении латвийских железных дорог и о новой нормальности на рынке грузоперевозок.
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Происшествия

В Якутии в лесу нашли в пакете тело амурчанки

Якутск, 9 июня 2020, 04:14 — REGNUM В лесу Хангаласского района Якутии обнаружено тело женщины, упакованное в полиэтиленовый пакет.
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Полиция возбудила уголовное дело по факту сбыта Ефремову наркотиков

Вести.Ru 14:36
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Общество

Работающие 1 июля получат повышенную оплату

Работающие 1 июля россияне получат повышенную оплату труда, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на главу социального комитета Совфеда Инну Святенко.
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Аленичев ответил на слова экс-директора «Енисея» о «любви прибухнуть»

Бывший главный тренер красноярского "Енисея" Дмитрий Аленичев ответил на слова экс-спортивного директора клуба Дениса Петровского о пристрастии к алкоголю.
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Появился кадр из фильма «Охотник на монстров» с Миллой Йовович

Издание Mantan-web опубликовало новый кадр из фильма «Охотник на монстров».
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Люди считают труднодоступных партнеров более привлекательными

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Умер писатель-сатирик Анатолий Трушкин

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МВФ утвердил программу помощи Украине на $5 млрд

Совет директоров Международного валютного фонда (МВФ) утвердил в ночь на среду по Киеву новую 18-месячную программу stand by для Украины на SDR 3,6 млрд (около $5 млрд или 179% от квоты) с немедленным выделением первого транша в размере $2,1 млрд.
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Дело против Ефремова переквалифицировано на более тяжкую часть статьи

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