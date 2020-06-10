Политика
ТАССПесков сообщил, что Зеленский не приглашен на парад Победы
Президент Украины Владимир Зеленский не приглашен в Москву на парад 24 июня, так как Украина де-факто не является участницей СНГ, и она не заявляла о желании разделить радость праздника Победы. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Читать в источнике
Оценить854
Подробнее о событии
Показать все источники
Песков: Зеленского не звали на парад - Украина не разделяет радость праздника
Московский Комсомолец05:48
Автоматически обработаны 7224 источника, обновлено в 09:15, Ашберн
Авто
Кроссовер Toyota Wildlander ставит рекорды продаж
Новые автомобили вчера в 22:24
Шоу-бизнес
Анна Хилькевич решила изменить имя младшей дочери
Анна рассказывала, что им с супругом Артуром не пришлось долго думать по поводу имени наследницы, так как Маша Белова стала частью Анны Хилькевич за те годы, что актриса играла эту роль.
Вокруг ТВ вчера в 03:55
Происшествия
Экс-работница Минобрнауки сбила мальчика и отсудила деньги у его семьи
Сбив 12-летнего мальчика, экс-сотрудница Минобрнауки Мурманской области Лилия Хоруженко отсудила у его семьи 120 тыс. рублей за ущерб, причиненный автомобилю, сообщили в городском суде.
Газета.Ru 06:39
Общество
В России начались выплаты временным опекунам детей и инвалидов
Москва, 9 июня 2020, 13:30 — REGNUM Пенсионный фонд России (ПФР) начал выплачивать пособия гражданам, которые взяли на сопровождаемое или временное проживание детей-сирот, инвалидов, престарелых людей.
REGNUM вчера в 06:30
Происшествия
На Звенигородском шоссе в Москве произошла массовая авария
В Москве в аварию попали три машины — две премиальных марки и одно такси.
Вести.Ru 08:51
Происшествия
Жена погибшего в ДТП отреагировала на предложение Ефремова о помощи
Взгляд.ру вчера в 10:28
Происшествия
В Воронеже полицейский насмерть сбил пешехода
Полицейский вылетел на тротуар на личном автомобиле и сбил трех пешеходов в Воронеже, один из которых погиб, сообщил РИА Новости представитель Главного управления МВД по региону.
РИА Новости вчера в 15:04
Происшествия
Суд отправил Ефремова под домашний арест
Право.ру вчера в 14:52
Происшествия
Убийство шведского премьера раскрыли спустя более 30 лет
Убийцу шведского премьера Улофа Пальме нашли спустя более 30 лет. Об этом рассказал прокурор Кристер Петерссон, передает Reuters.
Lenta.ru 04:39
Политика
В Кремле назвали страны, которые подтвердили участие в параде Победы
В Кремле назвали страны, которые подтвердили участие в параде Победы. Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Piter.tv 07:12
Общество
В Симферополе ФСБ предотвратила теракт
В Симферополе ФСБ предотвратила теракт, пишет РИА "Новости" со ссылкой на службу.
Газета.Ru 07:55
Гаджеты
Назван самый популярный в России смартфон. Он стоит 16 тысяч рублей
Самой продаваемой в России моделью смартфона стал Samsung Galaxy A51 с 64 Гб памяти - такой аппарат продается по цене от 16 тысяч рублей.
Российская газета вчера в 08:23
Армия и оружие
На Украине призвали взорвать ядерные бомбы в Москве и Санкт-Петербурге
Депутат Тернопольского городского совета от партии Петра Порошенко «Европейская солидарность» Тарас Билан призвал президента Украины Владимира Зеленского взорвать ядерные бомбы в Будапеште, Москве и Санкт-Петербурге, чтобы «защититься от нападения Венгрии и России».
Lenta.ru 09:09
Шоу-бизнес
Андрей Норкин резко ответил на обвинения в изменах погибшей жене
На прошлой неделе известный телеведущий и медиаменеджер Андрей Норкин шокировал общественность внезапной новостью о смерти жены Юлии.
Woman.ru 07:01
Здоровье
Записавших обращение к Путину энгельсских медиков могут наказать
Напомним, что ранее «Четвертая Власть» писала о саратовцах, представившиеся медиками из Энгельсской районной больницы, работниками местных ФАПов и амбулаторий, которые просили президента Владимира Путина помочь с разъяснением ситуации по учрежденным им стимулирующим выплатам.
Четвертая Власть 05:38
Армия и оружие
США подняли истребители для сопровождения Ту-95МС над Тихим океаном
Истребители F-22 ВВС США поднимали в воздух для сопровождения у границы российских ракетоносцев Ту-95МС, следует из сообщения Минобороны.
РИА Новости 04:36
Экономика
Как фирма сотрудника Навального финансирует подконтрольные организации
Коммерческая структура штатного юриста Фонда борьбы с коррупцией* Алексея Навального тратит миллионы на пожертвования подконтрольным организациям.
RT на русском 04:00
Авто
«КамАЗ» представил первый карьерный самосвал «Самсон»
В Научно-техническом центре «КамАЗа» разработали и представили первый автомобиль из нового семейства карьерных самосвалов «Самсон».
Автоновости дня 06:09
Футбол
Гендиректор «Зенита» ответил на критику Федуна
Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев прокомментировал слова председателя совета директоров московского "Спартака" Леонида Федуна по поводу назначения петербургского клуба хозяином поля в полуфинальном матче Кубка России.
РИА Новости вчера в 10:02
Общество
Умер писатель-сатирик Анатолий Трушкин
Коммерсантъ 06:48
Общество
В Петербурге вновь заработают парикмахерские и библиотеки
С 15 июня в Петербурге смогут работать парикмахерские, фотосалоны, библиотеки и бани.
Российская газета 09:04
Общество
Тарифы на услуги ЖКХ в России с 1 июля могут не повысить
«Сегодня есть инициатива с 1 июля не увеличивать тарифы за пользование услугами ЖКХ, не увеличивать платежи населения», — сказал глава федерального ведомства в ходе онлайн-конференции «ЖКХ после пандемии — вызовы и решения».
REGNUM 08:12
Общество
Собянин: Эпидемия пошла на убыль
Эпидемия коронавируса пошла на убыль, заявил журналистам мэр Москвы Сергей Собянин.
Российская газета 08:36
Политика
Объявлена дата выборов губернатора Ростовской области
Выборы губернатора Ростовской области назначены на 13 сентября решением законодательного собрания региона 10 июня в ходе очередного заседания.
ИА Красная Весна 08:24
Общество
Минтруд отказался от особых правил увольнений во время пандемии
Министерство труда внесло изменения в проект регулирования трудовых отношений, пишет РБК со ссылкой на соответствующий документ.
Компания 00:37
Армия и оружие
Новый ракетный корабль с «Калибрами» поступит на флот до конца года
Малый ракетный корабль "Грайворон" планируют передать флоту до конца 2020 года.
Вести.Ru 05:09
Происшествия
Осужденного участника акции в Москве Раджабова арестовали на 18 суток
Пресненский суд Москвы на 18 суток арестовал осужденного участника несогласованной акции в Москве 27 июля 2019 года Самардинна Раджабова за повторное нарушение правил проведения массового мероприятия, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Лела Кокая.
РИА Новости 08:38
Авто
Обновленный LADA Largus официально сертифицирован
5 июня текущего года обновлённый Lada Largus получил Одобрение типа транспортного средства в России.
SpeedMe вчера в 13:11
Авто
«Автокод» назвал главные ошибки при покупке автомобиля с пробегом
Новые автомобили 04:20