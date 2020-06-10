Политика

ТАССТАССПесков сообщил, что Зеленский не приглашен на парад Победы

Президент Украины Владимир Зеленский не приглашен в Москву на парад 24 июня, так как Украина де-факто не является участницей СНГ, и она не заявляла о желании разделить радость праздника Победы. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
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Песков объяснил, почему на Парад Победы не пригласили Зеленского

Вести.Ru06:45

В Кремле назвали причину неприглашения Зеленского на парад Победы

RT на русском06:03

Песков: Зеленского не звали на парад - Украина не разделяет радость праздника

Московский Комсомолец05:48

Песков сообщил, что Зеленский не приглашен на парад Победы

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В Кремле объяснили отказ приглашать Зеленского на парад Победы

РБК05:41

Песков объяснил, почему Зеленского не пригласили на Парад в Москве

Газета.Ru05:36

В Кремле объяснили, почему не пригласили Зеленского на парад Победы

РИА Новости05:54
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В Москве в аварию попали три машины — две премиальных марки и одно такси.
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Жена погибшего в ДТП отреагировала на предложение Ефремова о помощи

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Суд отправил Ефремова под домашний арест

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Убийство шведского премьера раскрыли спустя более 30 лет

Убийцу шведского премьера Улофа Пальме нашли спустя более 30 лет. Об этом рассказал прокурор Кристер Петерссон, передает Reuters.
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В Кремле назвали страны, которые подтвердили участие в параде Победы

В Кремле назвали страны, которые подтвердили участие в параде Победы. Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
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В Симферополе ФСБ предотвратила теракт

В Симферополе ФСБ предотвратила теракт, пишет РИА "Новости" со ссылкой на службу.
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Назван самый популярный в России смартфон. Он стоит 16 тысяч рублей

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Депутат Тернопольского городского совета от партии Петра Порошенко «Европейская солидарность» Тарас Билан призвал президента Украины Владимира Зеленского взорвать ядерные бомбы в Будапеште, Москве и Санкт-Петербурге, чтобы «защититься от нападения Венгрии и России».
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Записавших обращение к Путину энгельсских медиков могут наказать

Напомним, что ранее «Четвертая Власть» писала о саратовцах, представившиеся медиками из Энгельсской районной больницы, работниками местных ФАПов и амбулаторий, которые просили президента Владимира Путина помочь с разъяснением ситуации по учрежденным им стимулирующим выплатам.
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Как фирма сотрудника Навального финансирует подконтрольные организации

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Гендиректор «Зенита» ответил на критику Федуна

Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев прокомментировал слова председателя совета директоров московского "Спартака" Леонида Федуна по поводу назначения петербургского клуба хозяином поля в полуфинальном матче Кубка России.
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В Петербурге вновь заработают парикмахерские и библиотеки

С 15 июня в Петербурге смогут работать парикмахерские, фотосалоны, библиотеки и бани.
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Тарифы на услуги ЖКХ в России с 1 июля могут не повысить

«Сегодня есть инициатива с 1 июля не увеличивать тарифы за пользование услугами ЖКХ, не увеличивать платежи населения», — сказал глава федерального ведомства в ходе онлайн-конференции «ЖКХ после пандемии — вызовы и решения».
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Собянин: Эпидемия пошла на убыль

Эпидемия коронавируса пошла на убыль, заявил журналистам мэр Москвы Сергей Собянин.
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Объявлена дата выборов губернатора Ростовской области

Выборы губернатора Ростовской области назначены на 13 сентября решением законодательного собрания региона 10 июня в ходе очередного заседания.
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Минтруд отказался от особых правил увольнений во время пандемии

Министерство труда внесло изменения в проект регулирования трудовых отношений, пишет РБК со ссылкой на соответствующий документ.
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Новый ракетный корабль с «Калибрами» поступит на флот до конца года

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Обновленный LADA Largus официально сертифицирован

5 июня текущего года обновлённый Lada Largus получил Одобрение типа транспортного средства в России.
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«Автокод» назвал главные ошибки при покупке автомобиля с пробегом

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Названа предварительная причина утечки топлива в Норильске

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