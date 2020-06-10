Президент Украины Владимир Зеленский не приглашен в Москву на парад 24 июня, так как Украина де-факто не является участницей СНГ, и она не заявляла о желании разделить радость праздника Победы. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Песков сообщил, что Зеленский не приглашен на парад Победы

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