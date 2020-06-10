Политика

ТАССТАССПесков сообщил, что Зеленский не приглашен на парад Победы

Президент Украины Владимир Зеленский не приглашен в Москву на парад 24 июня, так как Украина де-факто не является участницей СНГ, и она не заявляла о желании разделить радость праздника Победы. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
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В Кремле назвали причину неприглашения Зеленского на парад Победы

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Песков объяснил, почему Зеленского не пригласили на парад в Москве

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«Де-факто Украина не в СНГ». Кремль не приглашал Зеленского на Парад Победы

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Песков: Зеленского не звали на парад - Украина не разделяет радость праздника

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Песков сообщил, что Зеленский не приглашен на парад Победы

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В Кремле объяснили, почему не пригласили Зеленского на парад Победы

РИА Новости05:54
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Общество

На Украине составили протокол на Зеленского за нарушение карантина

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Общество

В Петербурге представили план поэтапного снятия ограничений

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов рассказал о сроках поэтапного снятия ограничений в городе.
RT на русском 09:28
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Общество

В Москве умер писатель-сатирик Анатолий Трушкин

Писатель Анатолий Трушкин умер в Москве на 79-м году жизни.
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Политика

Зеленский предрек чувство стыда у россиян за присоединение Крыма

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что россияне будут испытывать чувство стыда за присоединение Крыма в 2014 году.
Lenta.ru 04:33
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Шоу-бизнес

Андрей Норкин резко отреагировал на слухи об измене

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Общество

Расторгуев ответил на обвинения в растрате 200 миллионов рублей

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Опубликовано видео допроса Михаила Ефремова

В Сети появилось видео допроса известного актера Михаила Ефремова после смертельного ДТП. Видео опубликовал телеканал 360.
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Путешествия

Отдых на российских курортах может подорожать на 30%

Отдых на отечественных курортах может подорожать на 30%, пишут «Известия».
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Четвертый корабль проекта «Буян-М» поступит на Черноморский флот

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Китай продает госдолг США из-за обесценивания доллара

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Общество

ФСБ предотвратила теракт на рынке в Крыму

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) предотвратили теракт в Симферополе, который готовили пять человек.
РБК 08:02
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Политика

В ЕС вновь обвинили Россию и Китай в дезинформации о коронавирусе

Европейский союз заявил об усилении борьбы с дезинформацией, прежде всего, связанной с пандемией коронавируса, и вновь обвинил Россию и Китай в причастности к преднамеренному распространению недостоверных сведений, говорится в опубликованном в среду заявлении Еврокомиссии.
РИА Новости 08:39
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Общество

Беглов спросил у петербуржцев о порядке отмены ограничений

Санкт-Петербург, 10 июня 2020, 11:46 — REGNUM Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов 10 июня обратился к горожанам с просьбой ответить на вопрос о том, какие ограничения, введенные из-за распространения коронавирусной инфекции, нужно, по их мнению, отменить в первую очередь.
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Общество

Жара в России сменится «арктическим вторжением»

Москва, 10 июня 2020, 13:57 — REGNUM В Россию после жаркой погоды, которая установилась в последнее время на большей части территории страны, придёт холодный фронт с Северного Ледовитого океана.
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Происшествия

Ефремова отправят на психиатрическую экспертизу

Российский актер Михаил Ефремов, ставший участником смертельного ДТП в центре Москвы, пройдет комплексную психологи-психиатрическую экспертизу.
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Шоу-бизнес

Телеведущая Ксения Бородина поздравила старшую дочь с 11-летием

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Минстрой рассматривает предложение не увеличивать тарифы за жилищно-коммунальные услуги с 1 июля 2020 года, пишет ТАСС со ссылкой на министра строительства и ЖКХ Владимира Якушева.
Газета.Ru 07:44
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Шоу-бизнес

Виктория Боня жестко раскритиковала Настасью Самбурскую

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Гигантская свалка брошенных суперкаров в Дубае попала на видео

В Дубае была обнаружена необычная парковка брошенных автомобилей - на нее помимо бюджетных машин свозят дорогостоящие авто, видимо, надоевшие арабским принцам или с их точки зрения не достойные того, чтобы заниматься ремонтом поле ДТП.
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Заболеваемость внебольничной пневмонией в Петербурге выросла в 20 раз

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«Челси» может подписать бразильца, которым интересовалось «Динамо»

Полузащитник "Фламенго" Жерсон, интерес к которому проявляло московское "Динамо", может вернуться в Европу.
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В Сирии подорвался на мине автомобиль военной полиции России

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Юлия Михалкова рассказала о причинах ухода из «Уральских пельменей»

Звезда популярного шоу «Уральских пельменей» Юлия Михалкова поделилась подробностями ухода из знаменитого коллектива и причинами начала сольной карьеры.
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Раскрыты секреты работы глобального интернета Илона Маска

Сотрудники корпорации Илона Маска открыли все секреты по поводу того, как будет функционировать новая платформа глобального интернета Starlink.
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В Воронеже полицейский насмерть сбил пешехода

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На Украине предложили создать ядерные бомбы против России и Венгрии

Депутат Тернопольского горсовета от партии бывшего президента Украины Петра Порошенко «Солидарность» Тарас Билан призвал взорвать ядерные бомбы в Будапеште, Москве и Санкт-Петербурге.
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Записавших обращение к Путину энгельсских медиков могут наказать

Напомним, что ранее «Четвертая Власть» писала о саратовцах, представившиеся медиками из Энгельсской районной больницы, работниками местных ФАПов и амбулаторий, которые просили президента Владимира Путина помочь с разъяснением ситуации по учрежденным им стимулирующим выплатам.
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Убийство шведского премьера раскрыли спустя более чем 30 лет

Шведская прокуратура назвала виновного в убийстве премьер-министра Улофа Пальме в 1986 году.
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