Политика
ТАССПесков сообщил, что Зеленский не приглашен на парад Победы
Президент Украины Владимир Зеленский не приглашен в Москву на парад 24 июня, так как Украина де-факто не является участницей СНГ, и она не заявляла о желании разделить радость праздника Победы. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
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Песков: Зеленского не звали на парад - Украина не разделяет радость праздника
Московский Комсомолец05:48
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Общество
На Украине составили протокол на Зеленского за нарушение карантина
Полиция провела проверку и составила административные протоколы на владельца кафе, а также на Зеленского, руководителя президентского офиса Андрея Ермака и его первого заместителя Сергея Трофимова, главного государственного санитарного врача Виктора Ляшко, председателя Хмельницкой областной государственной администрации Дмитрия Габинета и городского главу Хмельницкого Александра Симчишина.
РИА Новости 08:43
Общество
В Петербурге представили план поэтапного снятия ограничений
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов рассказал о сроках поэтапного снятия ограничений в городе.
RT на русском 09:28
Общество
В Москве умер писатель-сатирик Анатолий Трушкин
Писатель Анатолий Трушкин умер в Москве на 79-м году жизни.
Ведомости 06:03
Политика
Зеленский предрек чувство стыда у россиян за присоединение Крыма
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что россияне будут испытывать чувство стыда за присоединение Крыма в 2014 году.
Lenta.ru 04:33
Общество
Расторгуев ответил на обвинения в растрате 200 миллионов рублей
Ранее СМИ рассказали, что фонд Расторгуева получил на реконструкцию офиса сумму, которая в 1,5 раза больше, чем все расходы фонда за последние три года.
Газета.Ru 05:10
Происшествия
Опубликовано видео допроса Михаила Ефремова
В Сети появилось видео допроса известного актера Михаила Ефремова после смертельного ДТП. Видео опубликовал телеканал 360.
Невские Новости вчера в 20:55
Путешествия
Отдых на российских курортах может подорожать на 30%
Отдых на отечественных курортах может подорожать на 30%, пишут «Известия».
FlashNord вчера в 03:01
Армия и оружие
Четвертый корабль проекта «Буян-М» поступит на Черноморский флот
МРК будет передан на службу до конца 2020 года. Четвертый корабль проекта "Буян-М" поступит на Черноморский флот.
Piter.tv 04:20
Экономика
Китай продает госдолг США из-за обесценивания доллара
Китай продает госдолг США из-за обесценивания самой валюты. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 08:36
Общество
ФСБ предотвратила теракт на рынке в Крыму
Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) предотвратили теракт в Симферополе, который готовили пять человек.
РБК 08:02
Политика
В ЕС вновь обвинили Россию и Китай в дезинформации о коронавирусе
Европейский союз заявил об усилении борьбы с дезинформацией, прежде всего, связанной с пандемией коронавируса, и вновь обвинил Россию и Китай в причастности к преднамеренному распространению недостоверных сведений, говорится в опубликованном в среду заявлении Еврокомиссии.
РИА Новости 08:39
Общество
Беглов спросил у петербуржцев о порядке отмены ограничений
Санкт-Петербург, 10 июня 2020, 11:46 — REGNUM Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов 10 июня обратился к горожанам с просьбой ответить на вопрос о том, какие ограничения, введенные из-за распространения коронавирусной инфекции, нужно, по их мнению, отменить в первую очередь.
REGNUM 04:46
Общество
Жара в России сменится «арктическим вторжением»
Москва, 10 июня 2020, 13:57 — REGNUM В Россию после жаркой погоды, которая установилась в последнее время на большей части территории страны, придёт холодный фронт с Северного Ледовитого океана.
REGNUM 06:57
Происшествия
Ефремова отправят на психиатрическую экспертизу
Российский актер Михаил Ефремов, ставший участником смертельного ДТП в центре Москвы, пройдет комплексную психологи-психиатрическую экспертизу.
Городовой 07:32
Шоу-бизнес
Телеведущая Ксения Бородина поздравила старшую дочь с 11-летием
Ксения Бородина поздравила старшую дочь Марусю с 11-летием.
Дни24 07:55
Общество
Минстрой может отказаться от ежегодного увеличения тарифов ЖКХ
Минстрой рассматривает предложение не увеличивать тарифы за жилищно-коммунальные услуги с 1 июля 2020 года, пишет ТАСС со ссылкой на министра строительства и ЖКХ Владимира Якушева.
Газета.Ru 07:44
Шоу-бизнес
Виктория Боня жестко раскритиковала Настасью Самбурскую
Виктория Боня подвергла жесткой критике Настасью Самбурскую. Ведущая заявляет, что у актрисы нет таланта.
OAnews 02:30
Авто
Гигантская свалка брошенных суперкаров в Дубае попала на видео
В Дубае была обнаружена необычная парковка брошенных автомобилей - на нее помимо бюджетных машин свозят дорогостоящие авто, видимо, надоевшие арабским принцам или с их точки зрения не достойные того, чтобы заниматься ремонтом поле ДТП.
Московский Комсомолец 10:29
Здоровье
Заболеваемость внебольничной пневмонией в Петербурге выросла в 20 раз
Показатель заболеваемости за неделю превысил среднемноголетний уровень в 20 раз, передаёт РБК, ссылаясь на слова начальника отдела эпидемиологического надзора локального подразделения Роспотребнадзора Ирины Чхинджерии.
78.ru вчера в 10:48
Футбол
«Челси» может подписать бразильца, которым интересовалось «Динамо»
Полузащитник "Фламенго" Жерсон, интерес к которому проявляло московское "Динамо", может вернуться в Европу.
Soccer.ru 09:19
Происшествия
В Сирии подорвался на мине автомобиль военной полиции России
REGNUM вчера в 09:39
Шоу-бизнес
Юлия Михалкова рассказала о причинах ухода из «Уральских пельменей»
Звезда популярного шоу «Уральских пельменей» Юлия Михалкова поделилась подробностями ухода из знаменитого коллектива и причинами начала сольной карьеры.
Наша версия вчера в 06:19
Космос
Раскрыты секреты работы глобального интернета Илона Маска
Сотрудники корпорации Илона Маска открыли все секреты по поводу того, как будет функционировать новая платформа глобального интернета Starlink.
Live24 вчера в 15:21
Происшествия
В Воронеже полицейский насмерть сбил пешехода
РИА Новости вчера в 15:04
Политика
На Украине предложили создать ядерные бомбы против России и Венгрии
Депутат Тернопольского горсовета от партии бывшего президента Украины Петра Порошенко «Солидарность» Тарас Билан призвал взорвать ядерные бомбы в Будапеште, Москве и Санкт-Петербурге.
RT на русском 09:37
Авто
Haval назвал новый внедорожник «большой собакой»
Голосование проходило на платформе WeChat, и наибольшую симпатию у участников вызвал вариант 大狗: он транскрибируется в «Dà gǒu», а на русский язык переводится как «большая собака».
Motor 08:04
Здоровье
Записавших обращение к Путину энгельсских медиков могут наказать
Напомним, что ранее «Четвертая Власть» писала о саратовцах, представившиеся медиками из Энгельсской районной больницы, работниками местных ФАПов и амбулаторий, которые просили президента Владимира Путина помочь с разъяснением ситуации по учрежденным им стимулирующим выплатам.
Четвертая Власть 05:38
Происшествия
Убийство шведского премьера раскрыли спустя более чем 30 лет
Шведская прокуратура назвала виновного в убийстве премьер-министра Улофа Пальме в 1986 году.
Газета.Ru 10:24