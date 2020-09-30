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ТАСС
ТАСС

Песков сообщил, что особых мер карантина в администрации Кремля нет

Меры карантина в Администрации президента России не вводились, но сотрудники Кремля в усиленном режиме проходят тестирование. Об этом заявил журналистам в среду пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя сообщения о якобы введении строгого карантина в АП РФ.В источнике
Дмитрий Песковроссийский государственный деятель
Здесь частично могу подтвердить: кто-то проходит двухнедельный карантин, кто-то проходит карантин несколько дней, кто-то вообще без карантина встречается. Это зависит от человека, зависит от его графика, зависит от эпидемиологической обстановки в каждом отдельно взятом офисе или министерстве.
С чего всё началось
Также Песков прокомментировал сообщение
 издания «Проект» о том, что перед тем, как встретиться с президентом Владимиром Путиным, все обязаны проходить двухнедельный карантин (в материале издания упоминались в том числе глава Росмолодежи Александр Бугаев и глава «Газпрома» Алексей Миллер).
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Песков опроверг сообщения о строгих карантинных мерах в администрации президента

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