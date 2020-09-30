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Меры карантина в Администрации президента России не вводились, но сотрудники Кремля в усиленном режиме проходят тестирование. Об этом заявил журналистам в среду пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя сообщения о якобы введении строгого карантина в АП РФ.

Дмитрий Песков российский государственный деятель Здесь частично могу подтвердить: кто-то проходит двухнедельный карантин, кто-то проходит карантин несколько дней, кто-то вообще без карантина встречается. Это зависит от человека, зависит от его графика, зависит от эпидемиологической обстановки в каждом отдельно взятом офисе или министерстве.