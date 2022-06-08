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Песков сообщил, что прямая линия с Путиным состоится не раньше июля

В июне прямая линия с президентом России Владимиром Путиным не состоится.
Lenta.ru
"Прямая линия не может состояться в этом месяце. И, соответственно, также не может случиться и вторая часть сказанного вами", - пояснил представитель Кремля.
ТАСС
Прямая линия с главой государства проходит каждый год.
РИА Новости
В 2021-м прямая линия состоялась 30 июня, тогда за три часа 42 минуты Путин ответил на 68 вопросов.
РИА Новости

Подробнее о событии

Песков: в июне прямой линии президента РФ не будет
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