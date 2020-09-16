Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал сообщения об инициативах Минфина по повышению налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) для химической и металлургической промышленности и увеличению акцизов на табак. Песков подчеркнул, что «никаких решений пока не принималось».