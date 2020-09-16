Песков сообщил, что решений о повышении НДПИ или акцизов на табак нет
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Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал сообщения об инициативах Минфина по повышению налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) для химической и металлургической промышленности и увеличению акцизов на табак. Песков подчеркнул, что «никаких решений пока не принималось».В источнике
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