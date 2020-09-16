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Песков сообщил, что решений о повышении НДПИ или акцизов на табак нет

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал сообщения об инициативах Минфина по повышению налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) для химической и металлургической промышленности и увеличению акцизов на табак. Песков подчеркнул, что «никаких решений пока не принималось».В источнике
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Интерфакс

Что произошло за день: среда, 16 сентября

Интерфаксвчера в 13:30
РБК

Песков сообщил об отсутствии решений о росте акцизов на алкоголь и табак

РБКвчера в 07:10
Коммерсантъ

Кремль: решение о повышении НДПИ пока не принято

Коммерсантъвчера в 06:19
РИА Новости

Решений о повышении акцизов на табак или НДПИ нет, заявил Песков

РИА Новостивчера в 06:34
ТАСС

Песков заявил, что решения о повышении НДПИ и акцизов на табак пока не принимались

ТАССвчера в 06:24
RT на русском

Песков сообщил, что решений о повышении НДПИ или акцизов на табак нет

RT на русскомвчера в 06:55
Газета.Ru

В Кремле еще не приняли окончательное решение о повышении акциза на табак

Газета.Ruвчера в 06:42

В Госдуме просят наказать СМИ после скандала в храме Калининграда

Депутат Госдумы от Чеченской Республики Шамсаил Саралиев хочет направить в Генпрокуратуру письмо из-за разжигания межнациональной розни после публикаций в СМИ «громких заголовков» про осквернение православного источника в Калининграде.
URA.Ru18:26
8

СКР опроверг возбуждение дела в связи со смертью Тесака

Уголовное дело о смерти в следственном изоляторе националиста Максима Марцинкевича не возбуждалось, сообщил "Интерфаксу" официальный представитель следственного управления СК по Челябинской области Владимир Шишков.
Интерфаксвчера в 14:35
14

Пока Путин и Лукашенко совещались в Сочи, Ту-160 РФ ответили на угрозу в Черном море

Как передает издание «Репортер», во время важных переговоров первых лиц России и Белоруссии в воздушном пространстве поблизости с Сочи, где проходила встреча, появились три американских бомбардировщика B-52H – они прибыли с британской авиабазы «Фэрфорд».
Южный Федеральныйвчера в 01:06
24

Владелец попавшего в ДТП с Ефремовым авто обжаловал приговор актеру

Лизинговая компания «Стоун-XXI», владеющая фургоном, на котором в результате столкновения с джипом актера Михаила Ефремова разбился курьер Сергей Захаров, просит отменить приговор артисту и признать себя потерпевшей по делу.
Ведомостивчера в 07:26
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В России выпуск легковых автомобилей в августе 2020 года упал на 30%

По итогам августа этого года выпуск легковых автомобилей в России упал на 30% в годовом выражении — до 82,4 тысячи единиц после июльского роста на 3,9%. Как сообщает ToDay News Ufa, согласно данным Росстата, по итогам восьми месяцев выпуск легковых автомобилей в России упал на тридцать процентов.
ToDay News Ufaвчера в 05:36
22

Стало известно, как смартфон выдает адрес владельца даже без геолокации

Партнер и директор компании "Интеллектуальный резерв" Павел Мясоедов заявил, что зачастую на смартфонах установлены приложения с картами определенной местности - именно это может выдать местоположение владельца.
Online47.ru19:52

Власти США пообещали американцам «почти бесплатную» вакцинацию

К распределению препарата приступят «в экстренном режиме» через 24 часа после одобрения со стороны Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов, заявил советник президента США Дональда Трампа Скотт Атлас.
Ридус19:21

США признали уничтожение беспилотника MQ-9 Reaper из «Панциря»

Африканское командование Вооруженных сил США (AFRICOM) признало, что около года назад в Ливии из зенитного ракетно-пушечного комплекса (ЗРПК) «Панцирь-С1» российского производства был сбит итальянский дрон и как минимум один американский беспилотный летательный аппарат MQ-9 Reaper.
Lenta.ru15 сентября в 11:30
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Польша решила арестовать работавших при крушении Ту-154 диспетчеров

Следственная группа Национальной прокуратуры Польши обратилась в окружной суд Варшавы с ходатайством о временном аресте троих авиадиспетчеров, работавших в аэропорту Смоленска во время крушения самолета с польским президентом Лехом Качиньским в 2010 году.
РБК18:35
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Глава Еврокомиссии поддержала создание аналога «акта Магнитского»

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен поддержала идею о создании в ЕС нового санкционного режима для введения рестрикций за нарушения прав человека, аналогичного «акту Магнитского» в США.
News.ruвчера в 05:18
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