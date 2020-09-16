Песков заявил, что решений о повышении акцизов на табак или НДПИ нет
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Как пишет РИА «Новости», Минфин разработал поправки к НК, согласно которым в 2021 году акциз вырастет до 20%. Также сообщалось, что увеличится в 3,5 раза налог на добычу некоторых руд цветных металлов и удобрений.В источнике
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