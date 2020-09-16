Песков заявил, что решений о повышении акцизов на табак или НДПИ нет
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что решений о повышении акцизов на табак или НДПИ нет. Накануне в СМИ появились сообщения о том, что министерство финансов России предложило повысить акцизы на сигареты, введя поправки в Налоговый кодекс.В источнике
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