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Piter.tv
Piter.tv

Песков заявил, что решений о повышении акцизов на табак или НДПИ нет

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что решений о повышении акцизов на табак или НДПИ нет. Накануне в СМИ появились сообщения о том, что министерство финансов России предложило повысить акцизы на сигареты, введя поправки в Налоговый кодекс.В источнике
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РБК

Песков сообщил об отсутствии решений о росте акцизов на алкоголь и табак

РБК07:10
RT на русском

Песков сообщил, что решений о повышении НДПИ или акцизов на табак нет

RT на русском06:55
Интерфакс

Песков заявил об отсутствии решений о росте акцизов на табак, НДПИ для химиков и металлургов

Интерфакс06:36
РИА Новости

Решений о повышении акцизов на табак или НДПИ нет, заявил Песков

РИА Новости06:34
ТАСС

Песков заявил, что решения о повышении НДПИ и акцизов на табак пока не принимались

ТАСС06:24
Коммерсантъ

Кремль: решение о повышении НДПИ пока не принято

Коммерсантъ06:19
Газета.Ru

В Кремле еще не приняли окончательное решение о повышении акциза на табак

Газета.Ru06:42

Посольство РФ раскритиковало президента Эстонии за слова о том, что «время России уходит»

Посольство РФ в Эстонии считает необоснованным комментарий президента республики Керсти Кальюлайд о том, что время России в мировой политике якобы начинает подходить к концу.
Посольство РФ раскритиковало президента Эстонии за слова о том, что «время России уходит»
ТАСС10:01
6

США начали испытания истребителя нового поколения

Прежде чем будет принято решение начать серийное производство истребителей нового поколения, необходимо определиться, сколько самолетов ВВС США собираются приобрести и когда они планируют начать их закупку - то есть рассмотреть все варианты, которые могут повлиять на бюджет 2022 финансового года.
Газета.Ru08:07
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Убивший 77 человек норвежский террорист Брейвик попросил об УДО

Норвежский террорист, организатор и исполнитель взрыва в центре Осло и нападения на молодежный лагерь в 2011 года, в ходе которых погибли 77 человек, попросил об условно-досрочном освобождении, пишет газета VG со ссылкой на адвоката Брейвика.
Sputnik Грузия08:48
38

Индия в знак протеста покинула встречу ШОС из-за действий Пакистана

Нью-Дели, 16 сентября 2020, 10:26 — REGNUM Советник правительства Индии по нацбезопасности Аджит Довал покинул 15 сентября встречу посланников государств-членов ШОС после демонстрации представителем Пакистана новой карты страны.
REGNUM03:26

Суд продлил арест обвиняемого в убийстве аспирантки историка Соколова

Октябрьский районный суд продлил на три месяца срок содержания под стражей обвиняемого в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко историка Олега Соколова, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости07:24
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Отец Марцинкевича попросил СК возбудить дело по факту убийства сына

Отец националиста Максима Марцинкевича, найденного мертвым в исправительном учреждении Челябинска, попросил председателя СК РФ Александра Бастрыкина возбудить уголовное дело по факту убийства его сына и взять расследование под личный контроль, сообщил РИА Новости адвокат Алексей Михальчик.
Москва 2410:05
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Белорусской оппозиционерке Колесниковой предъявлены обвинения

Следствие предъявило оппозиционеру, члену президиума Координационного совета белорусской оппозиции Марии Колесниковой обвинение в призывах к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности, сообщил Следственный комитет Белоруссии.
РИА Новости10:47
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Пока Путин и Лукашенко совещались в Сочи, Ту-160 РФ ответили на угрозу в Черном море

Как передает издание «Репортер», во время важных переговоров первых лиц России и Белоруссии в воздушном пространстве поблизости с Сочи, где проходила встреча, появились три американских бомбардировщика B-52H – они прибыли с британской авиабазы «Фэрфорд».
Южный Федеральный01:06
17