Политика
Деловое.ТВПесков сообщил о цейтноте в работе по газовому контракту с Украиной
В Кремле сообщили об ограниченном количестве времени на заключение нового соглашения по транзиту газа в Европу через территорию Украины, пишет "РИА Новости". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что сейчас "Газпром" и "Нафтогаз" обмениваются коммерческими предложениями.
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Политика
На Украине электростанции приостановили работу в знак протеста
Бурштынская (Ивано-Франковская область) и Приднепровская ТЭС (Днепр) на Украине остановили работу, требуя прекратить импорт электроэнергии из России и Белоруссии.
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Мосгордума приняла бюджет Москвы на три года
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В Госдуме оценили условия Киева для заключения контракта на транзит
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских прокомментировал RT заявление премьер-министра Украины Алексея Гончарука о том, что контракт на транзит российского газа в ЕС должен быть по европейским правилам и на длительный срок.
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Путин обнял заплакавшую жительницу Петербурга
На встрече с жителями Санкт-Петербурга Владимир Путин обнял заплакавшую при нем пожилую женщину .
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Бизнесмен Вадим Альперин, которого президент Украины Владимир Зеленский накануне назвал «крёстным отцом контрабанды», задержан Национальным антикоррупционным бюро.
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Набиуллина предостерегла банки от операций в евро
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Группа «Дело» Сергея Шишкарева выиграла аукцион по продаже контрольного пакета крупнейшего контейнерного оператора России «Трансконтейнер» (50% плюс две акции, которые принадлежали РЖД), предложив за него 60,3 млрд руб.
Футбол
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По действующим ранее законам, вывести на рынок новое лекарство можно было только после обязательной сертификации.
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МАК назвал причиной крушения Boeing в Ростове-на-Дону ошибку пилотов
В апреле 2016 года МАК опубликовал промежуточный отчет по результатам расследования катастрофы, в котором также назвал причиной крушения ошибку пилотов.
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Врач-диетолог, член национальной Ассоциации диетологов и нутрициологов Марина Макиша рассказала о разном влиянии чая на здоровье людей.
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Армия и оружие
Турция показала видео испытаний С-400 против F-16
Политика
ОЗХО одобрила включение «Новичка» в список запрещенных химикатов
Страны-члены Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) консенсусом одобрили предложения по включению в список запрещенных отравляющих веществ «Новичок», который, по мнению Великобритании, был использован при отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери в марте прошлого года.
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Большинство внезапных сердечных смертей, по мнению медиков, случаются из-за различных видов аритмий.
Шоу-бизнес
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60-летняя Алла Сигалова призналась, что 9 лет была любовницей женатого артиста.
Общество
Опубликованы фотографии концептов новых плацкартных вагонов
Федеральная пассажирская компания (ФПК) представила три проекта новых некупейных вагонов, их фотографии разместил РБК.