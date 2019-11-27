В Кремле сообщили об ограниченном количестве времени на заключение нового соглашения по транзиту газа в Европу через территорию Украины, пишет "РИА Новости". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что сейчас "Газпром" и "Нафтогаз" обмениваются коммерческими предложениями.

Песков сообщил о цейтноте в работе по газовому контракту с Украиной

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