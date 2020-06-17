Коронавирус

РБКРБКПесков сообщил о дезинфекционных туннелях в Кремле

В Кремле и резиденции президента России Владимира Путина в «Ново-Огарево» из-за угрозы коронавируса поставили дезинфекционные туннели. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает ТАСС.
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Дмитрий Песков
Вы знаете, что сейчас тоже продолжается определенный режим ограничений, хотя в большой степени многие из них уже сняты. Но все-таки остается режим ношения масок и перчаток. Конечно, там, где это касается главы государства, дополнительные меры предосторожности вполне оправданы и объяснимы.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельИнтерфакс 06:23
с чего всё началось

Песков подтвердил, что в Кремле и Ново-Огареве установили дезинфекционные туннели

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил о том, что для обеспечения безопасности здоровья Владимира Путина в Кремле и резиденции главы государства в Ново-Огареве установили несколько дезинфекционных туннелей.
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