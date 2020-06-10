Президент России Владимир Путин планирует лично принять участие в голосовании по поправкам к Конституции 1 июля, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Его слова передает корреспондент РБК. «Пока он [президент] планирует принять участие в голосовании», — сказал Песков.

Песков сообщил о планах Путина лично проголосовать по поправкам

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