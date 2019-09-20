Подготовка визита президента Венесуэлы Николаса Мадуро в Россию идет, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. "Визит готовится", - сказал Песков РИА Новости. Ранее предстоящие политические контакты обсуждали на уровне министерств иностранных дел.

с чего всё началось

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что ведётся подготовка визита венесуэльского лидера Николаса Мадуро в Россию.

Песков сообщил о подготовке визита Мадуро в Россию

Происшествия В Москве арестовали расстрелявшего коллег в метро полицейского Пресненский суд Москвы арестовал на два месяца сотрудника полиции, который подозревается в стрельбе по своим коллегам на станции метро «Рязанский проспект», в результате чего один правоохранитель погиб и один пострадал.

Политика Началась прямая трансляция штурма «Зоны 51» Американец запустил на YouTube прямую трансляцию штурма "Зоны 51" - секретной военной базы ВВС США, на которой, предположительно, содержатся инопланетяне.

Футбол РФС отказал «Зениту» в регистрации Кокорина вне трансферного окна Российский футбольный союз отказал петербургскому футбольному клубу "Зенит" в регистрации вне трансферного окна нападающего Александра Кокорина.

Общество Росгидромет дал прогноз на грядущую зиму Как говорится на сайте Росгидромета, проведённый синоптиками анализ «позволяет с вероятностью 67—69% сделать вывод о том, что в целом за шесть месяцев холодного полугодия на большей части территории России температурный фон ожидается около и выше средних многолетних значений».

Политика Верховная рада поддержала «тотальный контроль за кошельками украинцев» По сути, за кошельками украинцев теперь установят тотальный контроль, сообщала газета «Вести» перед голосованием за законопроект, анализируя документ.

Транспорт Станцию «Некрасовка» московского метро закрыли по техническим причинам В Московском метрополитене по техническим причинам закрыли станцию «Некрасовка» розовой ветки.

Футбол ЦСКА и «Краснодар» потерпели крупные поражения в матчах Лиги Европы Два российских футбольных клуба — столичный ЦСКА и «Краснодар» из одноименного города — потерпели крупные поражения в матчах группового этапа Лиги Европы УЕФА 19 сентября.

Политика Офис президента Украины назвал дату встречи Зеленского с Трампом Президент Украины Владимир Зеленский и глава США Дональд Трамп встретятся 25 сентября в Нью-Йорке на полях Генеральной Ассамблеи ООН.

Музыка Британский рэпер вынес на сцену «отрубленную голову» Бориса Джонсона Британский рэпер Тайрон Фрепмтон, выступающий под псевдонимом Slowthai, вынес на сцену муляж отрубленной головы премьер-министра страны Бориса Джонсона.

Политика Россия предложила Украине возобновить прямые поставки российского газа Россия на трехсторонней встрече по газу с ЕК и Украиной предложила возобновить прямые поставки газа, которые не осуществляются с ноября 2015 года.

Экономика В России резко взлетели цены на рыбу По данным Минсельхоза России, оптовые цены на дальневосточную горбушу взлетели на 30% по сравнением с сентябрем прошлого года.

Армия и оружие Калининградский губернатор ответил генералу США на план по прорыву ПВО Антон Алиханов, глава Калининградской области, решил ответить Джеффри ли Харригану, генералу Соединенных Штатов, рассказавшему ранее о плане прорыва российской ПВО.

Шоу-бизнес Екатерина Климова восхитила поклонников вечерним образом 17 сентября Климова посетила Большой театр. Она пришла на оперу «Евгений Онегин» в черном платье с глубоким декольте.

Политика Лукашенко решил упростить визовый режим с Евросоюзом Белоруссия упростит визовый режим со странами Евросоюза, сообщил пресс-секретарь МИД республики Анатолий Глаз.

Политика В Киеве выдвинули условия для снятия блокады Донбасса Главнейшим условием отмены блокады Донбасса со стороны Киева является передача под контроль Киева промышленных предприятий, сказал руководитель украинской дипломатии Пристайко.

Экономика Россияне стали покупать меньше водки Сильнее всего упали продажи водки и ликероводочных изделий — на 47,2 процента, до 83,3 миллиона декалитров в год.

Политика Украинский МИД заявил о деградации антироссийских санкций Если кто-то из лидеров начинает ездить в Россию или приглашать Путина сесть за стол большой восьмерки, девятки, десятки - это тоже вопрос санкций.

Происшествия В Грозном потушили крупный пожар в торговом центре Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что крупный пожар в ТЦ в Грозном полностью потушен. Погибших и пострадавших в результате ЧП нет.

Футбол Владелец ночного клуба: «Овечкин считает, что ему все должны» Совладелец и генеральный промоутер столичного ночного клуба "Рай" Андреас Лобжанидзе заявил, что российский хоккеист, капитан клуба НХЛ "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин не привык платить за себя в увесилительных заведениях.

Армия и оружие Американские военные подтвердили подлинность видео с НЛО ВМС США подтвердили, что ролики подлинные. На них показаны два отдельных столкновения между самолетами ВМС и НЛО.