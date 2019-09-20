Политика
RT на русскомПесков сообщил о подготовке визита Мадуро в Россию
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что ведётся подготовка визита венесуэльского лидера Николаса Мадуро в Россию.
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с чего всё началось
Подготовка визита президента Венесуэлы Николаса Мадуро в Россию идет, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. "Визит готовится", - сказал Песков РИА Новости. Ранее предстоящие политические контакты обсуждали на уровне министерств иностранных дел.РИА Новости05:24
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Как говорится на сайте Росгидромета, проведённый синоптиками анализ «позволяет с вероятностью 67—69% сделать вывод о том, что в целом за шесть месяцев холодного полугодия на большей части территории России температурный фон ожидается около и выше средних многолетних значений».
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По сути, за кошельками украинцев теперь установят тотальный контроль, сообщала газета «Вести» перед голосованием за законопроект, анализируя документ.
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Транспорт
Станцию «Некрасовка» московского метро закрыли по техническим причинам
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В Дагестане пресекли бунт в колонии
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Два российских футбольных клуба — столичный ЦСКА и «Краснодар» из одноименного города — потерпели крупные поражения в матчах группового этапа Лиги Европы УЕФА 19 сентября.
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Политика
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Президент Украины Владимир Зеленский и глава США Дональд Трамп встретятся 25 сентября в Нью-Йорке на полях Генеральной Ассамблеи ООН.
РБК 09:47
Музыка
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Британский рэпер Тайрон Фрепмтон, выступающий под псевдонимом Slowthai, вынес на сцену муляж отрубленной головы премьер-министра страны Бориса Джонсона.
РИА Новости 08:46
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Россия предложила Украине возобновить прямые поставки российского газа
Россия на трехсторонней встрече по газу с ЕК и Украиной предложила возобновить прямые поставки газа, которые не осуществляются с ноября 2015 года.
ТАСС вчера в 11:30
Происшествия
Умер один из северокорейских браконьеров, задержанных в Японском море
Один из северокорейских браконьеров, напавших при задержании на российских пограничников, умер.
ТАСС 05:45
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В России резко взлетели цены на рыбу
По данным Минсельхоза России, оптовые цены на дальневосточную горбушу взлетели на 30% по сравнением с сентябрем прошлого года.
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Армия и оружие
Калининградский губернатор ответил генералу США на план по прорыву ПВО
Антон Алиханов, глава Калининградской области, решил ответить Джеффри ли Харригану, генералу Соединенных Штатов, рассказавшему ранее о плане прорыва российской ПВО.
Discover24 04:55
Политика
Канадский премьер Трюдо извинился за фото 18-летней давности
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Шоу-бизнес
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17 сентября Климова посетила Большой театр. Она пришла на оперу «Евгений Онегин» в черном платье с глубоким декольте.
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РИА Новости 05:34
Политика
В Киеве выдвинули условия для снятия блокады Донбасса
Главнейшим условием отмены блокады Донбасса со стороны Киева является передача под контроль Киева промышленных предприятий, сказал руководитель украинской дипломатии Пристайко.
Вечерний курьер 08:14
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Сильнее всего упали продажи водки и ликероводочных изделий — на 47,2 процента, до 83,3 миллиона декалитров в год.
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Если кто-то из лидеров начинает ездить в Россию или приглашать Путина сесть за стол большой восьмерки, девятки, десятки - это тоже вопрос санкций.
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Врачи рассказали, как человек может проверить, доживет ли он до 80 лет
Российская газета вчера в 21:20
Здоровье
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В Грозном потушили крупный пожар в торговом центре
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что крупный пожар в ТЦ в Грозном полностью потушен. Погибших и пострадавших в результате ЧП нет.
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Владелец ночного клуба: «Овечкин считает, что ему все должны»
Совладелец и генеральный промоутер столичного ночного клуба "Рай" Андреас Лобжанидзе заявил, что российский хоккеист, капитан клуба НХЛ "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин не привык платить за себя в увесилительных заведениях.
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ВМС США подтвердили, что ролики подлинные. На них показаны два отдельных столкновения между самолетами ВМС и НЛО.
Вечерняя Москва 17 сентября в 09:16
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Инфаркты миокарда у россиян случаются чаще по понедельникам
Случаи инфаркта миокарда у россиян случаются чаще по понедельникам по причине употребления алкоголя в больших количествах на выходных.
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Появилось видео полета Су-27 между скал в Крыму
Полет истребителя Су-27 у плато Мангуп в Крыму попал на видео.
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