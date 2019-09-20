Политика

RT на русскомRT на русскомПесков сообщил о подготовке визита Мадуро в Россию

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что ведётся подготовка визита венесуэльского лидера Николаса Мадуро в Россию.
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Визит Мадуро в Россию готовится, заявил Песков

Подготовка визита президента Венесуэлы Николаса Мадуро в Россию идет, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. "Визит готовится", - сказал Песков РИА Новости. Ранее предстоящие политические контакты обсуждали на уровне министерств иностранных дел.
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Два российских футбольных клуба — столичный ЦСКА и «Краснодар» из одноименного города — потерпели крупные поражения в матчах группового этапа Лиги Европы УЕФА 19 сентября.
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Политика

Офис президента Украины назвал дату встречи Зеленского с Трампом

Президент Украины Владимир Зеленский и глава США Дональд Трамп встретятся 25 сентября в Нью-Йорке на полях Генеральной Ассамблеи ООН.
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Британский рэпер Тайрон Фрепмтон, выступающий под псевдонимом Slowthai, вынес на сцену муляж отрубленной головы премьер-министра страны Бориса Джонсона.
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Один из северокорейских браконьеров, напавших при задержании на российских пограничников, умер.
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В Киеве выдвинули условия для снятия блокады Донбасса

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Появилось видео полета Су-27 между скал в Крыму

Полет истребителя Су-27 у плато Мангуп в Крыму попал на видео.
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Венесуэльский политик
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