Подготовка визита президента Венесуэлы Николаса Мадуро в Россию идет, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. "Визит готовится", - сказал Песков РИА Новости. Ранее предстоящие политические контакты обсуждали на уровне министерств иностранных дел.

с чего всё началось

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что ведётся подготовка визита венесуэльского лидера Николаса Мадуро в Россию.

Песков сообщил о подготовке визита Мадуро в Россию

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