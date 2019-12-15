Политика

Аргументы и ФактыАргументы и ФактыПесков сообщил о попытке Украины изменить коммюнике саммита в Париже

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что на встрече «нормандской четверки» в Париже украинская сторона попыталась внести правки в коммюнике саммита. Об этом Песков рассказал в эфире программы «Большая игра» на Первом канале.
Читать в источнике
Комментировать18
с чего всё началось

Песков заявил о попытке Киева изменить согласованный документ нормандского саммита

Украинская сторона с самого начала саммита нормандской четверки в Париже пыталась внести поправки в ранее согласованный итоговый документ, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Интерфакс08:02

Подробнее о событии

Песков рассказал о внесении Зеленским правок в итоговое коммюнике в Париже

Ведомости08:36

Песков оценил шансы на успех следующего саммита «нормандской четверки»

Российская газета08:40

Песков рассказал о демарше украинцев на саммите в Париже

News.ru08:39

Кремль заявил о попытках Киева отредактировать коммюнике саммита в Париже

РБК11:27

Песков надеется, что следующий нормандский саммит может стать успешнее Парижского

Газета.Ru08:20

Песков заявил о попытке Киева отредактировать текст коммюнике саммита

РЕН ТВ08:13

Песков назвал нормандский саммит в Париже «общей победой»

RT на русском10:02
Показать все источники
Автоматически обработаны 7094 источника, обновлено в 16:02, Ашберн
Игры

Демоверсию Detroit: Become Human удалили из Epic Games Store

Релиз Detroit: Become Human в Epic Games Store состоялся 12 декабря. Проект в жанре action-adventure можно приобрести за ₽1 628.
CyberSport.ru вчера в 03:43
Экономика

Российский палладий поставит в зависимость мировых автопроизводителей

Россия может существенно увеличить свои доходы от внешней торговли благодаря росту цен на палладий.
Политическая Экспертиза 11:43
Происшествия

В Москве полицейские застрелили подозреваемого в нападении на женщину

Сотрудники полиции застрелили подозреваемого в нападении на женщину, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.
РИА Новости 14:36
Общество

Путин осмотрел грузовики нового поколения на заводе «КамАЗ»

Президент России Владимир Путин посетил завод автоконцерна «КамАЗ», который в этом году отмечает 50-летие.
RT на русском 13 декабря в 16:28
Финансы

Эксперт допустил резкий обвал украинской гривны в 2020 году

На сегодняшний день $1 равен 23,24 грн. Согласно прогнозу Хмелевского, курс доллара на конец 2020 года составит более 30 грн, а при "негативном" сценарии — более 50 грн. На обвал украинской валюты повлияют несколько факторов, считает Хмелевский.
Известия вчера в 13:33
Общество

Путин расширил территорию действия закона о самозанятых

Эксперимент по взиманию налога с самозанятых начал действовать с 1 января 2019 года.
Интерфакс 07:35
Футбол

Озил разозлился из-за замены в матче с «Манчестер Сити»

Игрок «Арсенала» Месут Озил довольно эмоционально отреагировал на свою замену в ходе матча 17-го тура АПЛ с «Манчестер Сити».
Metaratings 14:17
Политика

Эрдоган пригрозил США признать геноцид индейцев

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил Вашингтону в ответ на признание геноцида армян в 1915 году утвердить резолюцию о геноциде индейцев при колонизации Америки.
Известия 15:47
Политика

Член ПАСЕ призвал привлечь ДНР и ЛНР к нормандскому формату

Глава комитета бундестага по вопросам экономического сотрудничества, развития и здравоохранения, член ПАСЕ Ульрих Оэмэ заявил, что самопровозглашённые Луганская и Донецкая народные республики должны участвовать в нормандском формате.
RT на русском 13:28
Общество

Учительница отрезала школьнику челку во время урока

В Волгоградской области в городе Палласовка учительница русского языка отрезала восьмикласснику челку. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 14:34
Авто

Jeep выпустит новый субкомпактный кроссовер

Разработанный, чтобы находиться ниже Renegade в линейке компании, последний внедорожник Jeep будет выступать в качестве соперника Suzuki Jimny - и может иметь полностью электрическую трансмиссию, полученную в результате планируемого слияния FCA с PSA.
SpeedMe 12 декабря в 15:56
Политика

Володин отреагировал на призыв объявить Курилы частью Японии

RT на русском 12:18
Музыка

Шнуров раскритиковал Гагарину на шоу «Голос»

Телеканал 360° вчера в 01:56
Политика

Польша не хочет конфронтации Запада с Россией

Конфронтация Запада и России может навредить Польше, заявил глава канцелярии польского президента Кшиштоф Щерский.
Газета.Ru вчера в 23:22
Политика

Депутат Госдумы назвал «угробищным позорищем» логотип празднования 75-летия Победы

Депутат Государственной думы от Саратовской области Евгений Примаков (член фракции «Единая Россия») назвал «дрянью и угробищным позорищем» логотип 75-летия Победы.
Версия-Саратов 02:18
Общество

Ведущий «Поле чудес» Якубович не нашел ошибки в слове «монпасье»

Ведущий шоу "Поле чудес" Леонид Якубович заявил, что в слове "монпасье", написанном с одной буквой "н", нет никакой ошибки.
Газета.Ru вчера в 11:12
Фигурное катание

Губерниев отреагировал на скандал в российском фигурном катании

Чемпионат 14:26
Политика

Оператор «Северного потока – 2» хочет изменить условия прокладки труб

Компания Nord stream 2 запросила у немецкого федерального агентства мореплавания и гидрографии разрешение на прокладку трубопровода "Северный поток — 2" у берегов Германии в зимние и весенние месяцы 2020 года, сообщило агентство DPA со ссылкой на неназванного представителя компании.
РИА Новости 14:35
Происшествия

В Ингушетии неизвестные разрушили древние башенные постройки

Неизвестные разрушили несколько древних башенных построек в высокогорном Джейрахском районе Ингушетии, розыском злоумышленников занимаются сотрудники полиции, сообщил глава районной администрации Ахмед Льянов.
РИА Новости 15:27
Общество

Схватка осьминога и орлана за жизнь попала на видео

На западном побережье Канады сняли на видео схватку за жизнь белоголового орлана и тихоокеанского осьминога.
Lenta.ru 13 декабря в 07:37
Здоровье

Новейший Центр ядерной медицины открыли в Новосибирске

В Новосибирске на улице Бориса Богаткова открылся Центр ядерной медицины Медицинского института им. Сергея Березина.
Байкал24 11:44
Космос

Закольцованный мир: ученые выдвинули новую гипотезу о форме Вселенной

В ноябре 2019 года в журнале Nature Astronomy было опубликовано исследование группы ученых из Римского университета Сапиенца.
РБК 10 декабря в 02:20
Гаджеты

Time назвал 10 лучших гаджетов уходящего десятилетия

Журнал Time представил перечень лучшей электроники, появившейся за последние десять лет.
ТАСС 05:32
Биатлон

Подчуфарова: ни разу не пожалела о переходе в сборную Словении

РИА Новости 11:55
Происшествия

В ДТП с автобусом под Нижним Новгородом пострадали 20 человек

Двадцать человек пострадали в автомобильной аварии с автобусом в Балахнинском районе Нижегородской области.
BFM.ru 10:38
Политика

Песков рассказал об условии транзита газа через Украину

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков рассказал в интервью программы "Большая игра" об условиях транзите газа через Украину.
Газета.Ru 12:09
Политика

Партия «Яблоко» избрала нового председателя

Новым председателем партии «Яблоко» стал Николай Рыбаков, занимавший ранее пост заместителя председателя.
РБК вчера в 17:28
Политика

Час пробил: США толкнули мировую торговлю в хаос и суету

Апелляционный суд Всемирной торговой организации является (а точнее уже являлся) важнейшим орган, который должен разбираться в бизнес-спорах по торговле.
Sputnik Таджикистан 08:16
Общество

Работающих пенсионеров могут оштрафовать на 120 тыс. рублей

Если налоговая инспекция уличит их в этом, то может наказать штрафом до 120 тыс. рублей за мошенничество.
Live24 вчера в 01:18
Общество

Выпускница СПбГУ плюнула в членов комиссии по этике

На сайте Санкт-Петербургского государственного университета сообщили об инциденте, который произошел на минувшей неделе на заседании комиссии по этике.
Телеканал Санкт-Петербург 11:52
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное