Политика
Аргументы и ФактыПесков сообщил о попытке Украины изменить коммюнике саммита в Париже
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что на встрече «нормандской четверки» в Париже украинская сторона попыталась внести правки в коммюнике саммита. Об этом Песков рассказал в эфире программы «Большая игра» на Первом канале.
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с чего всё началось
Украинская сторона с самого начала саммита нормандской четверки в Париже пыталась внести поправки в ранее согласованный итоговый документ, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Интерфакс08:02
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