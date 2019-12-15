Украинская сторона с самого начала саммита нормандской четверки в Париже пыталась внести поправки в ранее согласованный итоговый документ, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

с чего всё началось

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что на встрече «нормандской четверки» в Париже украинская сторона попыталась внести правки в коммюнике саммита. Об этом Песков рассказал в эфире программы «Большая игра» на Первом канале.

Песков сообщил о попытке Украины изменить коммюнике саммита в Париже

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