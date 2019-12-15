Политика

Аргументы и ФактыАргументы и ФактыПесков сообщил о попытке Украины изменить коммюнике саммита в Париже

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что на встрече «нормандской четверки» в Париже украинская сторона попыталась внести правки в коммюнике саммита. Об этом Песков рассказал в эфире программы «Большая игра» на Первом канале.
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с чего всё началось

Песков заявил о попытке Киева изменить согласованный документ нормандского саммита

Украинская сторона с самого начала саммита нормандской четверки в Париже пыталась внести поправки в ранее согласованный итоговый документ, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Интерфакс08:02

Подробнее о событии

Песков рассказал о внесении Зеленским правок в итоговое коммюнике в Париже

Ведомости08:36

Песков оценил шансы на успех следующего саммита «нормандской четверки»

Российская газета08:40

Песков рассказал о демарше украинцев на саммите в Париже

News.ru08:39

Кремль заявил о попытках Киева отредактировать коммюнике саммита в Париже

РБК11:27

Песков надеется, что следующий нормандский саммит может стать успешнее Парижского

Газета.Ru08:20

Песков заявил о попытке Киева отредактировать текст коммюнике саммита

РЕН ТВ08:13

Песков назвал нормандский саммит в Париже «общей победой»

RT на русском10:02
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Спорт

Сборная России по гандболу завоевала бронзу на женском чемпионате мира

Аргументы и Факты 07:00
Происшествия

Число пострадавших в ДТП с автобусом в Нижегородской области выросло

В аварии с автобусом в Балахнинском районе пострадало 17 человек: 4 из них отказались от госпитализации, 13 пассажирам оказывается помощь.
Российская газета 10:57
Политика

Володин отреагировал на призыв объявить Курилы частью Японии

RT на русском 12:18
Фигурное катание

Алина Загитова заявила о приостановке спортивной карьеры

Российская фигуристка, олимпийская чемпионка Алина Загитова заявила, что намерена приостановить спортивную карьеру.
МИР 24 13 декабря в 14:26
Политика

Кремль назвал условие транзита газа через Украину

Россия готова продолжать транзит газа через Украину при сохранении условий экономической и коммерческой целесообразности для "Газпрома", сообщил в эфире программы "Большая игра" пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
РИА Новости 09:22
Футбол

Киевское «Динамо» победило «Десну» в матче чемпионата Украины

Киевское "Динамо" на выезде победило черниговскую "Десну" в матче 18-го тура чемпионата Украины по футболу.
РИА Новости 09:18
Общество

Схватка осьминога и орлана за жизнь попала на видео

На западном побережье Канады сняли на видео схватку за жизнь белоголового орлана и тихоокеанского осьминога.
Lenta.ru 13 декабря в 07:37
Происшествия

Появилось видео издевательств отчима над стоящим на гречке мальчиком

Lenta.ru 11:44
Шоу-бизнес

В квартиру Даны Борисовой вызвали скорую и полицию

Приезжал наряд полиции, потом скорая помощь и папа Полины во главе.
News.ru 09:25
Армия и оружие

В Черное море вошел эсминец ВМС США

В сообщении указывается, что ракетный эсминец Ross Военно-морских сил США вошел в юго-западную часть акватории Черного моря 15 декабря.
РБК 12:14
Общество

Опубликовано видео буксировки затонувшей в Севастополе подлодки

В Сети появилось видео буксировки подлодки Б-380 от затонувшего в Южной бухте Севастополя большого плавучего дока ПД-16.
РИА Новости 08:13
Музыка

ВГТРК объяснила исчезновение слова «протесты» из песни Би-2

Ранее стало известно, что «Россия 1» вырезала слово «протесты» из песни «Люди на эскалаторах», которую исполнила группа Би-2 вместе с Леонидом Агутиным и певицей Manizha на концерте по случаю вручения премии «Виктория».
Lenta.ru 10:36
Происшествия

В Москве полицейские застрелили подозреваемого в нападении на женщину

Сотрудники полиции в воскресенье применили табельное оружие во время задержания подозреваемого в нападении на женщину, он скончался, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.
РИА Новости 10:21
Музыка

Верка Сердючка после долгого перерыва выпустила новую песню

Известный украинский артист Андрей Данилко представил новую песню в образе Верки Сердючки.
РИА Новости вчера в 06:38
Происшествия

ФСБ заинтересовалась экс-главой комитета по благоустройству Петербурга

Сотрудники ФСБ ведут оперативно-следственные мероприятия с бывшим главой комитета по благоустройству Санкт-Петербурга Владимиром Рублевским, покинувшим свой пост 14 октября.
Lenta.ru 10:31
Единоборства

Петр Ян нокаутировал Юрайю Фэйбера на турнире UFC 245

Стоит отметить, что Ян выиграл все 6 боев в UFC. Фэйбер потерпел 11 поражение в 46 поединках.
Sport24.ru вчера в 22:50
Общество

Путин расширил налог на самозанятых на 19 регионов России

Президент России Владимир Путин внес поправки в федеральный закон о проведении эксперимента по установлению налога на профессиональный доход в Москве, Московской области, Калужской области и в Татарстане.
Известия 06:43
Политика

США сняли санкции с некоторых российских компаний

Министерство финансов США обновило список компаний, попадающих под санкции, исключив из него ханты-мансийские ООО «Вертикаль», ООО «ЮНИКОМ» и курганское ООО «Центр автообслуживания».
iReactor 13 декабря в 22:36
Политика

Партия «Яблоко» избрала нового председателя

Новым председателем партии «Яблоко» стал Николай Рыбаков, занимавший ранее пост заместителя председателя.
РБК вчера в 17:28
Футбол

«Аякс» без Промеса проиграл АЗ на последней минуте

В матче 17-го тура чемпионата Голландии «Аякс» проиграл со счетом 0:1 АЗ.
Спорт-Экспресс 12:40
Футбол

Кокорин и Мамаев уехали отдыхать за границу

Взгляд.ру 09:18
Космос

NASA определилось с местом для высадки людей на Марсе

Ученые NASA выбрали идеальное место для высадки людей на Марсе. Равнина в кратере Аркадия Планития подходит для решения проблемы с водой.
Дилетант вчера в 07:26
Общество

В Керчи открыли памятник князю Глебу и летописцу Никону

Культуромания 08:11
Общество

Ольга Васильева призвала не задавать «домашку» на новогодние каникулы

Ольга Васильева: Конечно нет. Я говорила об этом в прошлом году и повторяю сейчас: не надо задавать домашнее задание на каникулы!
Российская газета 03:58
Гаджеты

В Mac Pro используются самые дешевые модули

По словам Куинна Нельсона, автора своего канала на YouTube, компания Apple выбрала для Mac Pro вид памяти по самой низкой стоимости.
Goroday.ru 01:24
Политика

Министр обороны Турции объяснил покупку российских С-400

Западные партнеры не откликнулись на запросы Анкары о покупке систем ПРО, поэтому выбор был сделан в пользу российских зенитных ракетных комплексов С-400, заявил министр обороны Турции Акар Хулуси.
Экономика сегодня 04:22
Фигурное катание

Тутберидзе опубликовала стихотворение после конфликта с Плющенко

Российский тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе неоднозначно отреагировала на слова Евгения Плющенко, который раскритиковал специалиста.
Нева Спорт 12:44
Происшествия

В ДТП в Югре погибли три человека

В Ханты-Мансийском автономном округе произошло ДТП на трассе, в результате которого погибли три человека. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 11:55
Спорт

Устюгов стал вторым в гонке на 15 км на этапе Кубка мира в Давосе

Российский лыжник Сергей Устюгов взял серебро в индивидуальной гонке на 15 километров свободным стилем на этапе Кубка мира, который проходит в швейцарском Давосе.
РИА Новости 10:21
Хоккей

Сборная России обыграла финнов и стала второй на Кубке Первого канала

Сборная России по хоккею одержала победу над Финляндией в заключительном матче Кубка Первого канала и заняла второе место на турнире.
Газета.Ru 12:39
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