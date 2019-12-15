Политика

RT на русскомRT на русскомПесков заявил о попытке Киева изменить коммюнике саммита в Париже

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в эфире программы «Большая игра» на Первом канале заявил о попытке украинской стороны отредактировать согласованный заранее документ.
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Песков заявил о попытке Киева изменить согласованный документ нормандского саммита

Украинская сторона с самого начала саммита нормандской четверки в Париже пыталась внести поправки в ранее согласованный итоговый документ, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Интерфакс08:02

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Кремль заявил о попытках Киева отредактировать коммюнике саммита в Париже

РБК11:27

«Эквилибристика на трёх языках»: Песков раскрыл, как Путин и Зеленский согласовывали формулировки

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Песков заявил о попытке Киева отредактировать текст коммюнике саммита

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Песков рассказал о демарше украинцев на саммите в Париже

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Песков рассказал о внесении Зеленским правок в итоговое коммюнике в Париже

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Песков рассказал о попытках Украины изменить коммюнике «нормандского саммита»

ФАН08:47

Песков заявил о попытке Киева изменить коммюнике саммита в Париже

RT на русском09:03
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В Ингушетии неизвестные разрушили древние башенные постройки

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Путин расширил территорию действия налога для самозанятых

Президент России Владимир Путин расширил действие эксперимента по налогу для самозанятых еще на 19 регионов.
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Пенсионеров, которые получают выплаты с индексацией и надбавкам, но скрывают от государства, что работают неофициально, то есть, не уведомили об этом Пенсионный фонд, могут оштрафовать на 120 тысяч рублей.
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Матч чемпионата Испании остановили из-за оскорблений фанатами украинца

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Газета.Ru 15:44
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Выпускница СПбГУ плюнула в членов этической комиссии

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Сборная России обыграла Финляндию в матче Кубка Первого канала

Сборная России одержала победу над командой Финляндии в заключительном матче Кубка Первого канала.
Газета.Ru 10:24
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Биатлонистка Подчуфарова не жалеет о переходе в сборную Словении

News.ru 12:25
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Телеканал «Россия» показал первое «полноценное» интервью Зеленского

Саммит «нормандской четверки» прошел 9 декабря в Париже. На ней прошли первые полноценные двухсторонние переговоры Путина и Зеленского.
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Российский самолет вернулся в аэропорт из-за трещины в лобовом стекле

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В Кремль доставят главную новогоднюю елку России

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Тарасова проигнорировала «возню» Тутберидзе. Плющенко ответил

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Анастасия Волочкова в новом образе Надо сказать, что личность тайного возлюбленного, который мотивирует ее на перемены, Волочкова скрывает от публики до сих пор.
Вокруг ТВ 13 декабря в 01:12
Политика

Эрдоган пригрозил закрыть для США базу Инджирлик

Тwіттеr Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подтвердил, что его страна может закрыть авиабазу Инджирлик для США в случае, если Вашингтон решит ввести в отношении Анкары санкции.
РЕН ТВ 14:06
Футбол

Клуб Бекхэма хочет купить двух игроков «Зенита»

Ранее ГЛАС сообщал о том, что клуб Бекхэма хочет купить обладателя Золотого мяча.
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Латвия получила от Великобритании более ста гусеничных машин

Вооруженные силы Латвии получили из Великобритании 107 из 123 боевых разведывательных гусеничных машин.
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Космос

Учёный рассказал об астероидах, которые могут уничтожить человечество

Как объяснил начальник информационно-аналитического центра обеспечения безопасности космической деятельности в околоземном космическом пространстве научного института «Роскосмоса» ЦНИИМаш, небесные тела, способные уничтожить всё население Земли, падают раз в 100 миллионов лет.
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Time назвал 10 лучших гаджетов уходящего десятилетия

Журнал Time представил перечень лучшей электроники, появившейся за последние десять лет.
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Игры

Новые консоли Xbox назвали Xbox Series X

В ходе церемонии награждения The Game Awards компания Xbox впервые показала миру свою новую консоль.
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Онлайн-кинотеатр Premier удалил пятую серию «Эпидемии»

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Российские военные предупредили о провокациях с химоружием в Сирии

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Национальная служба новостей 12 декабря в 16:35
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Актер Анатолий Васильев вернется в седьмой сезон сериала «Сваты»

Актер Анатолий Васильев возвращается в сериал «Сваты». Зрители смогут увидеть его в седьмом сезоне.
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FESCO планирует продать зерновой бизнес

Группа FESCO планирует продать свой зерновой бизнес, сообщил глава группы Александр Исурин.
Коммерсантъ 16:37
Общество

Mail.Ru Group запустит конкурента YouTube «на свой лад»

В 2020 году Mail.Ru Group планирует запустить собственный видеосервис.
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Армия и оружие

РВСН начали подготовку первого полка к перевооружению на «Сарматы»

РВСН начали подготовку первого полка Ужурского ракетного соединения к перевооружению на ракетный комплекс "Сармат", заявил командующий РВСН генерал-полковник Сергей Каракаев.
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Ротару поделилась впечатлениями после концерта в России

Напомним, что год назад народная артистка СССР София Ротару отказалась от выступлений в России из-за ситуации на Украине.
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Песков рассказал об условии транзита газа через Украину

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков рассказал в интервью программы "Большая игра" об условиях транзите газа через Украину.
Газета.Ru 12:09
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Российские звезды показали свои новогодние елки

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От гриппа в Тульской области добровольно привились 720 тысяч человек

Накануне, 13 декабря в министерстве здравоохранения региона на заседании межведомственной санитарно-противоэпидемической комиссии подвели итоги эпидемического сезона гриппа и острых респираторных вирусных инфекций 2018-2019 годов в Тульской области, а также обсудили задачи на предстоящий эпидсезон.
Московский Комсомолец вчера в 02:09
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