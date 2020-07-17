Политика
Экономика сегодняПесков сообщил о предстоящем совещании Путина с членами Совбеза РФ
Президент России Владимир Путин проведет совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ. С таким заявлением выступил пресс-секретарь главы страны Дмитрий Песков. Оперативное совещание Путина и членов Совбеза РФ пройдет в пятницу, сообщил Песков.
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Футбол
Андре Шюррле после ухода из «Спартака» объявил о завершении карьеры
Российская газета 09:21
Авто
Подержанные автозапчасти запретят устанавливать в России
32CARS.ru 04:06
Единоборства
Россиянка Джоджуа одержала первую победу в истории UFC
Бой состоялся с румынской принцессой Дианой Белбит, которая уже в середине первого раунда попалась на боевой захват Джоджуа и сдалась досрочно.
CT news вчера в 05:54
Энергетика
Цена на газ для населения повысится с 1 августа на 3%
В 2019 году цена выросла на 1,4%, а в 2018 — на 3,4%. Приказ об индексации цен на газ для промышленности пока не обнародован.
Газета.Ru 02:43
Политика
Мурашко призвал возобновить международное авиасообщение
Возобновлять международное авиасообщение необходимо, но любые послабления должны быть с определенными ограничениями, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.
BFM.ru 08:05
Общество
В офис ФБК пришли с обысками по делу о клевете
Сотрудники Следственного комитета России проводят обыск в Фонде борьбы с коррупцией, он связан с делом о клевете.
Интерфакс 08:12
Армия и оружие
В ДНР сообщили об отражении диверсионной вылазки украинских силовиков
Заместитель начальника управления Народной милиции самопровозглашённой Донецкой народной республики Эдуард Басурин заявил, что двое украинских военнослужащих погибли при попытке проникнуть в Донецкую народную республику (ДНР) прошлой ночью.
RT на русском 09:26
Происшествия
Сотрудник НИИ задержан в Москве за взятку от иностранца
Сотрудник, получивший взятку работал в ранге заместителя одного из отделов НИИ, ему предъявлено обвинение по пункту «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ, иностранцу — по пункту «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ.
РБК 09:16
Религия
Альтернативный крестный ход схимонаха Сергия собрал до 2 тысяч человек
В альтернативном Царском крестном ходу вокруг Среднеуральского женского монастыря участвовало от 1,5 до 2 тысяч человек.
Уральский меридиан 06:18
Политика
Песков прокомментировал смену статуса Айя-Софии
16 июля министерство культуры Турции сообщило, что собор сохранит статус объекта всемирного наследия после превращения в мечеть.
Известия 04:43
Общество
Босс McLaren предостерег Формулу 1 от превращения в «чемпионат копий»
После завершения Гран При Штирии Renault обратилась в FIA с просьбой проверить легальность машин Racing Point RP20.
Motorsport.com Россия 07:38
Армия и оружие
Внезапная проверка войск округов и флотов завершится 21 июля
"Внезапная проверка с проведением контрольных мероприятий завершится 21 июля 2020 года", - отметили в военном ведомстве.
ТАСС 07:45
Общество
Все российские регионы преодолели пик коронавируса
Пик заболеваемости коронавирусом COVID-19 прошли все российские регионы. Это официальные статистические данные.
Вести.Ru 03:45
Футбол
Гендиректора «Зенита» оштрафовали за комментарий о «Спартаке»
Москва, 17 июля 2020, 15:33 — REGNUM Комитет по этике Российского футбольного союза (РФС) оштрафовал генерального директора «Зенита» Александра Медведева на 200 тыс. рублей за слова о команде «Спартак».
REGNUM 08:33
Политика
Ветераны потребовали уволить Собчак с Первого канала
Газета.Ru 08:26
Общество
Песков прокомментировал задержания на акции протеста против поправок
Ведомости вчера в 08:12
Происшествия
Суд отправил в СИЗО Александра Гайдука, задержанного УФСБ
Суд удовлетворил ходатайство, отправив подозреваемого на 2 месяца в СИЗО.
Общественное мнение 09:15
Политика
В Кремле заявили об отсутствии решения Путина по отставке Фургала
Президент России Владимир Путин пока не принял решение об отставке губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
RT на русском 05:57
Общество
Космонавт рассказал, как НАСА вынудило Россию отказаться от «Мира-2»
НАСА вынудило Россию участвовать в проекте Международной космической станции (МКС) вместо создания станции "Мир-2", рассказал в Музее космонавтики на торжественном мероприятии, посвященном годовщине миссии "Союз-Аполлон", дважды Герой Советского Союза, летчик-космонавт Владимир Джанибеков.
РИА Новости 08:30
Общество
Сотрудник Сбербанка уволился после обвинений в домогательствах
Сотрудник дочерней компании Сбербанка Руслан Гафаров в твиттере объявил об увольнении после обвинений в сексуальных домогательствах и изнасиловании.
РИА Новости 07:32
Гаджеты
AMD Ryzen 7 Pro 4750G оказался быстрее Ryzen 7 3800XT
По данным тестового пакета SiSoftware, восьмиядерный «гибрид» Ryzen 7 Pro 4750G обгоняет Ryzen 7 3800XT по результатам.
Игромания.ру вчера в 09:07
Политика
Китай об отношениях с США: Воробей не поймет чаяний лебедя
«Воробей не сможет понять чаяний лебедя», – добавила она.
Взгляд.ру 08:50
Шоу-бизнес
Гарик Харламов ответил на слухи о романе с «пышногрудой» актрисой
Резидент Comedy Club Гарик Харламов ответил на слухи о романе с пышногрудой знаменитостью.
Lenta.ru 05:54
Происшествия
Дело Ефремова направлено в прокуратуру для обвинительного заключения
Полиция направила в прокуратуру уголовное дело о смертельной аварии с участием актера Михаила Ефремова для утверждения обвинительного заключения.
Газета.Ru 09:28
Шоу-бизнес
Джиган набил на груди татуировку в честь семьи
Рэпер Джиган набил себе на груди новую татуировку.
РЕН ТВ 09:21
Экономика
Росстат оценил снижение промпроизводства в РФ в I полугодии 2020 года
Москва, 16 июля 2020, 19:40 — REGNUM Объём промышленного производства в России в июне упал на 9,4% в годовом выражении, а за I полугодие 2020 года — на 3,5% в годовом выражении.
REGNUM вчера в 12:40
Политика
Путин обсудил с Совбезом ситуацию на границе Азербайджана и Армении
Президент России Владимир Путин и члены Совета безопасности страны обсудили ситуацию на границе Армении и Азербайджана, отметив готовность Москвы к посредничеству в конфликте.
РБК 07:53
Происшествия
ФСБ показала видео задержания готовившего теракт в Хабаровске
ФСБ России распространила видеозапись задержания подозреваемого в подготовке теракта в местах массового скопления людей в Хабаровске при помощи зажигательных смесей.
ТАСС 07:24
Технологии
«ВКонтакте» тестирует систему распознавания неприличных жестов
Rambler News Service 06:20