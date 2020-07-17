Президент России Владимир Путин проведет совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ. С таким заявлением выступил пресс-секретарь главы страны Дмитрий Песков. Оперативное совещание Путина и членов Совбеза РФ пройдет в пятницу, сообщил Песков.

Песков сообщил о предстоящем совещании Путина с членами Совбеза РФ

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