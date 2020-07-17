Политика

Экономика сегодняЭкономика сегодняПесков сообщил о предстоящем совещании Путина с членами Совбеза РФ

Президент России Владимир Путин проведет совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ. С таким заявлением выступил пресс-секретарь главы страны Дмитрий Песков. Оперативное совещание Путина и членов Совбеза РФ пройдет в пятницу, сообщил Песков.
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Песков о планах Путина на пятницу

УтроNews09:05

Путин проведет совещание с членами Совбеза

РИА Новости05:47

Песков сообщил о предстоящем совещании Путина с членами Совбеза РФ

Экономика сегодня06:05

Песков анонсировал видеосовещание Путина с членами Совбеза России

Политика Сегодня06:00

В Кремле анонсировали совещание Путина с членами Совбеза

Росбалт05:58

Путин 17 июля проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза России

ТАСС05:54

Песков: «Спокойный день». Путин запланировал только заседание Совбеза

ИА Красная Весна06:57
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Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 09:40, Ашберн
Футбол

Андре Шюррле после ухода из «Спартака» объявил о завершении карьеры

Российская газета 09:21
Авто

Подержанные автозапчасти запретят устанавливать в России

32CARS.ru 04:06
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Единоборства

Россиянка Джоджуа одержала первую победу в истории UFC

Бой состоялся с румынской принцессой Дианой Белбит, которая уже в середине первого раунда попалась на боевой захват Джоджуа и сдалась досрочно.
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Энергетика

Цена на газ для населения повысится с 1 августа на 3%

В 2019 году цена выросла на 1,4%, а в 2018 — на 3,4%. Приказ об индексации цен на газ для промышленности пока не обнародован.
Газета.Ru 02:43
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Политика

Мурашко призвал возобновить международное авиасообщение

Возобновлять международное авиасообщение необходимо, но любые послабления должны быть с определенными ограничениями, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.
BFM.ru 08:05
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Общество

В офис ФБК пришли с обысками по делу о клевете

Сотрудники Следственного комитета России проводят обыск в Фонде борьбы с коррупцией, он связан с делом о клевете.
Интерфакс 08:12
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Армия и оружие

В ДНР сообщили об отражении диверсионной вылазки украинских силовиков

Заместитель начальника управления Народной милиции самопровозглашённой Донецкой народной республики Эдуард Басурин заявил, что двое украинских военнослужащих погибли при попытке проникнуть в Донецкую народную республику (ДНР) прошлой ночью.
RT на русском 09:26
Происшествия

Сотрудник НИИ задержан в Москве за взятку от иностранца

Сотрудник, получивший взятку работал в ранге заместителя одного из отделов НИИ, ему предъявлено обвинение по пункту «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ, иностранцу — по пункту «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ.
РБК 09:16
Религия

Альтернативный крестный ход схимонаха Сергия собрал до 2 тысяч человек

В альтернативном Царском крестном ходу вокруг Среднеуральского женского монастыря участвовало от 1,5 до 2 тысяч человек.
Уральский меридиан 06:18
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Политика

Песков прокомментировал смену статуса Айя-Софии

16 июля министерство культуры Турции сообщило, что собор сохранит статус объекта всемирного наследия после превращения в мечеть.
Известия 04:43
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Общество

Босс McLaren предостерег Формулу 1 от превращения в «чемпионат копий»

После завершения Гран При Штирии Renault обратилась в FIA с просьбой проверить легальность машин Racing Point RP20.
Motorsport.com Россия 07:38
Армия и оружие

Внезапная проверка войск округов и флотов завершится 21 июля

"Внезапная проверка с проведением контрольных мероприятий завершится 21 июля 2020 года", - отметили в военном ведомстве.
ТАСС 07:45
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Общество

Все российские регионы преодолели пик коронавируса

Пик заболеваемости коронавирусом COVID-19 прошли все российские регионы. Это официальные статистические данные.
Вести.Ru 03:45
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Футбол

Гендиректора «Зенита» оштрафовали за комментарий о «Спартаке»

Москва, 17 июля 2020, 15:33 — REGNUM Комитет по этике Российского футбольного союза (РФС) оштрафовал генерального директора «Зенита» Александра Медведева на 200 тыс. рублей за слова о команде «Спартак».
REGNUM 08:33
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Политика

Ветераны потребовали уволить Собчак с Первого канала

Газета.Ru 08:26
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Общество

Песков прокомментировал задержания на акции протеста против поправок

Ведомости вчера в 08:12
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Происшествия

Суд отправил в СИЗО Александра Гайдука, задержанного УФСБ

Суд удовлетворил ходатайство, отправив подозреваемого на 2 месяца в СИЗО.
Общественное мнение 09:15
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Политика

В Кремле заявили об отсутствии решения Путина по отставке Фургала

Президент России Владимир Путин пока не принял решение об отставке губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
RT на русском 05:57
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Общество

Космонавт рассказал, как НАСА вынудило Россию отказаться от «Мира-2»

НАСА вынудило Россию участвовать в проекте Международной космической станции (МКС) вместо создания станции "Мир-2", рассказал в Музее космонавтики на торжественном мероприятии, посвященном годовщине миссии "Союз-Аполлон", дважды Герой Советского Союза, летчик-космонавт Владимир Джанибеков.
РИА Новости 08:30
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Общество

Сотрудник Сбербанка уволился после обвинений в домогательствах

Сотрудник дочерней компании Сбербанка Руслан Гафаров в твиттере объявил об увольнении после обвинений в сексуальных домогательствах и изнасиловании.
РИА Новости 07:32
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Гаджеты

AMD Ryzen 7 Pro 4750G оказался быстрее Ryzen 7 3800XT

По данным тестового пакета SiSoftware, восьмиядерный «гибрид» Ryzen 7 Pro 4750G обгоняет Ryzen 7 3800XT по результатам.
Игромания.ру вчера в 09:07
Политика

Китай об отношениях с США: Воробей не поймет чаяний лебедя

«Воробей не сможет понять чаяний лебедя», – добавила она.
Взгляд.ру 08:50
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Шоу-бизнес

Гарик Харламов ответил на слухи о романе с «пышногрудой» актрисой

Резидент Comedy Club Гарик Харламов ответил на слухи о романе с пышногрудой знаменитостью.
Lenta.ru 05:54
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Происшествия

Дело Ефремова направлено в прокуратуру для обвинительного заключения

Полиция направила в прокуратуру уголовное дело о смертельной аварии с участием актера Михаила Ефремова для утверждения обвинительного заключения.
Газета.Ru 09:28
Шоу-бизнес

Джиган набил на груди татуировку в честь семьи

Рэпер Джиган набил себе на груди новую татуировку.
РЕН ТВ 09:21
Экономика

Росстат оценил снижение промпроизводства в РФ в I полугодии 2020 года

Москва, 16 июля 2020, 19:40 — REGNUM Объём промышленного производства в России в июне упал на 9,4% в годовом выражении, а за I полугодие 2020 года — на 3,5% в годовом выражении.
REGNUM вчера в 12:40
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Политика

Путин обсудил с Совбезом ситуацию на границе Азербайджана и Армении

Президент России Владимир Путин и члены Совета безопасности страны обсудили ситуацию на границе Армении и Азербайджана, отметив готовность Москвы к посредничеству в конфликте.
РБК 07:53
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Кино

Ной Сентинео снимется в кинокомиксе «Черный Адам» с Дуэйном Джонсоном

Piter.tv 08:37
Происшествия

ФСБ показала видео задержания готовившего теракт в Хабаровске

ФСБ России распространила видеозапись задержания подозреваемого в подготовке теракта в местах массового скопления людей в Хабаровске при помощи зажигательных смесей.
ТАСС 07:24
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Технологии

«ВКонтакте» тестирует систему распознавания неприличных жестов

Rambler News Service 06:20
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