Коронавирус

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Режим дистанционной работы президента России Владимира Путина продлится еще минимум неделю.
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Дмитрий Песков
Уже прошла неделя. Я осмелюсь предположить, что еще неделю как минимум, а то и больше.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельРИА Новости 06:48

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Песков обозначил сроки дистанционного режима работы Путина

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Песков: Путин может проработать в дистанционном режиме еще минимум неделю

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В Кремле рассказали о сроках дистанционной работы Путина

Lenta.ru06:49

Путин рассказал о продлении дистанционной работы Путина

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Песков объяснил, почему Путин перешел на дистанционный режим работы

Вести.Ru06:40
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Транспорт

Белоруссия приостановила железнодорожное сообщение с Россией

Белоруссия из-за ситуации с COVID-19 временно отменила два оставшихся в сообщении с Россией поезда до Москва и Петербурга.
Известия 05:42
Общество

Россияне могут посещать гипермаркеты, а не только магазины у дома

Минпромторг РФ указал российским регионам на необходимость разъяснить россиянам, что в период режима самоизоляции им можно посещать крупные гипермаркеты и супермаркеты, которые не расположены близко к местам проживания граждан, соответствующие указания министерства имеются в распоряжении РИА Новости.
РИА Новости 03 апреля в 08:45
Авто

«Автостат» выбрал лучший автомобиль для покупки в кризис

Ведущий специалист по продажам отдела администрирования продаж ГК «БИЗНЕС КАР» Андрей Творогов рассказал, что в сложившихся условиях самым оптимальным вариантом для покупки станет автомобиль среднего класса, которые изначально относительно не самые дорогие, с хорошей остаточной стоимостью и относительно дешевые в содержании.
Тарантас Ньюс 02 апреля в 01:52
Общество

Количество заболевших коронавирусом в России превысило пять тысяч

Всего в стране зарегистрировано более 5 тысяч случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперштаб по коронавирусу в России.
Городской репортер 06:45
Общество

Свердловский губернатор разрешил работать в карантин ряду организаций

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев расширил список организаций, которым можно работать во время режима самоизоляции.
ИА Красная Весна 06:35
Экономика

Астраханский губернатор объявил о корректировке запретительных мер

Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин в очередной раз сегодня обратился к астраханцам.
Канал 7+ вчера в 11:25
Политика

Посольство РФ ответило на обвинения Вены о «российской дезинформации»

Посольство России в Вене ответило на слова главы австрийского МИДа Александра Шалленберга о том, что Москва распространяет фейки о коронавирусе.
Известия вчера в 16:53
Политика

Песков заявил об отсутствии альтернативы переговорам по нефти

Песков назвал переговоры по нефти единственным вариантом в текущей ситуации, который может стабилизировать международный рынок энергоносителей.
РБК 07:33
Политика

Трамп сообщил о вводе войск в Нью-Йорк для борьбы с коронавирусом

Власти США введут войска в Нью-Йорк для борьбы с распространением коронавируса, сообщил президент США Дональд Трамп во время брифинга в Белом доме, передает CNBC.
РБК вчера в 17:36
Экономика

Сбербанк объяснил, кто может получить кредитные каникулы

В банке объяснили, что в соответствии с законом кредитные каникулы предоставляют только по кредитам, максимальная сумма которого не превышает: по ипотеке - 1,5 млн рублей, по автокредитам - 600 тыс. рублей; по потребкредитам для индивидуальных предпринимателей - 300 тыс. рублей; по потребкредитам для физлиц - 250 тыс. рублей; по кредитным картам для физлиц - 100 тыс. рублей.
ТАСС 04:55
Космос

Потенциально опасный астероид 1998 OR2 пройдет близ Земли 29 апреля

Опровержение сообщения Daily Express, предупреждающего о приближении к Земле «потенциально опасного» астероида 1998 OR2 опубликовали 4 апреля в своем Твиттере астрономы службы Asteroid Watch.
ИА Красная Весна вчера в 17:13
Энергетика

Трамп заявил, что США не обязаны сокращать нефтедобычу

Президент США Дональд Трамп заявил, что заключил сделку с Россией и Саудовской Аравией по сокращению нефтедобычи и снижению цен на фоне пандемии коронавируса.
Газета.Ru вчера в 13:28
Общество

Экс-депутат назвал мародёрством просьбы россиян о материальной помощи

Бывший депутат Госдумы Сергей Поддубный сравнил с мародёрством просьбы россиян о материальной помощи, освобождении от налогов и платежей во время пандемии коронавируса.
News.ru 06:52
Экономика

Экономисты спрогнозировали двухлетнюю рецессию в России

В аналитической записке говорится, что развитие ситуации с коронавирусом COVID-19 и ценами на нефть «видимо, происходит по "кризисному", если не по "шоковому" сценарному варианту», и российскую экономику ожидает, «с высокой вероятностью», двухлетняя рецессия.
Коммерсантъ 04:15
Общество

Министр просвещения допустил продление учебного года для школьников

Учебный год в некоторых российских школах могут продлить до 8 июня.
РБК вчера в 06:35
Происшествия

Мужчина расстрелял пятерых человек в Рязанской области

RT на русском 05:04
Происшествия

Сотрудник ростовского СИЗО попал под следствие за побег обвиняемого

Недобросовестное исполнение должностных обязанностей младшим инспектором отдела безопасности СИЗО и отсутствие должного контроля стало причиной побега обвиняемого в краже.
REGNUM 04:52
Общество

Доктор Мясников признал ошибку в прогнозе по коронавирусу

Врач Александр Мясников в телеграм-канале признал, что недооценил серьезность развития пандемии коронавируса.
РИА Новости вчера в 15:00
Авто

Появились изображения преемника легендарной «Нивы»

Каким мог быть преемник легендарного внедорожника, показал в социальных сетях независимый промышленный дизайнер Александр Исаев.
Автоновости дня вчера в 11:30
Армия и оружие

Украина провела очередные испытания ПКР «Нептун»

По сообщениям украинского оборонного ведомства, в четверг 2 апреля было впервые проведено испытание противокорабельной ракеты Р-360 противокорабельного ракетного комплекса Украины РК-360МЦ «Нептун», оснащенной активной радиолокационной головкой самостоятельного наведения.
Военное дело вчера в 10:28
Общество

В России за сутки выявлен 601 новый случай заражения коронавирусом

В России за истекшие сутки число случаев заражения коронавирусной инфекцией выросло на 601 в 32 регионах.
Общественное телевидение России 03 апреля в 03:50
Футбол

Кокорин и Кержаков признались, что называют Дзюбу осликом Иа

Форвард «Сочи» Александр Кокорин и бывший нападающий «Зенита» Александр Кержаков в прямом эфире Instagram рассказали, как они называют нападающего сине-бело-голубых Артема Дзюбу.
Спорт-Экспресс вчера в 11:23
Путешествия

Оставшиеся в Таиланде россияне поселились в заброшенном храме

Московский Комсомолец 06:29
Политика

Минобороны России перевело военкоматы на удаленную работу

Сотрудники военкоматов переведены на удаленную работу в рамках мер по противодействию распространению коронавируса нового типа, сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство обороны России.
Газета.Ru 06:44
Технологии

В Норвегии предложили выявлять коронавирус тестами на болезни лососей

Норвежские учёные считают, что тесты, предназначенные для определения болезней у лосося, можно использовать для выявления нового типа коронавируса у людей.
News.ru 06:49
Шоу-бизнес

Анастасия Заворотнюк впервые за время болезни вышла на связь

"Прекрасная няня" актриса Анастасия Заворотнюк, которой вчера исполнилось 49 лет впервые, предположительно, вышла на связь за все время болезни.
Российская газета вчера в 10:31
Происшествия

В Москве задержали мужчину, гулявшего с собакой на Патриарших прудах

Мужчину, гулявшего с собакой на Патриарших прудах в Москве и нарушающего режим самоизоляции, задержали из-за невыполнения законных требований полиции, сообщил столичный главк МВД.
РИА Новости вчера в 16:24
Происшествия

В Тульской области задержан мужчина, открывший стрельбу по полицейским

В Тульской области задержан мужчина, открывший стрельбу по полицейским. Инцидент произошел ночью в Веневском районе, сообщает ТАСС.
МИР 24 05:30
Общество

В Ростовской области утвердили меры социальной поддержки граждан

Населению Ростовской области окажут социальную поддержку в период действия ограничений, вызванных COVID-19, стало известно evo-rus.com Соответствующий документ подписал 4 апреля губернатор региона Василий Голубев.
Evo-rus.com 03:03
Общество

Мишустин утвердил правила поведения при введении режима ЧС

Глава правительства Михаил Мишустин утвердил правила поведения граждан и организаций, обязательные для исполнения при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации.
РБК 03 апреля в 09:14
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