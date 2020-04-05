Уже прошла неделя. Я осмелюсь предположить, что еще неделю как минимум, а то и больше.

Общество Губернатор Кубани продлил режим карантина до 12 апреля Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев обратился по телевидению к жителям Кубани с сообщением о продлении режима карантина еще на семь дней - до 12 апреля.

Экономика Сбербанк объяснил, кто может получить кредитные каникулы В банке объяснили, что в соответствии с законом кредитные каникулы предоставляют только по кредитам, максимальная сумма которого не превышает: по ипотеке - 1,5 млн рублей, по автокредитам - 600 тыс. рублей; по потребкредитам для индивидуальных предпринимателей - 300 тыс. рублей; по потребкредитам для физлиц - 250 тыс. рублей; по кредитным картам для физлиц - 100 тыс. рублей.

Происшествия В Башкирии назвали число заболевших коронавирусом С подозрением на коронавирус и симптомами острой респираторной вирусной инфекции в стационарах Башкирии находятся 85 человек, из них 12 детей.

Общество Глава Роспотребнадзора рассказала о путях передачи коронавируса По данным на 4 апреля, в России было выявлен 4731 случай инфицирования. С начала распространения коронавируса в стране умерли 43 пациента.

Общество В Москве выявлены 536 новых заболевших коронавирусом В столице за сутки число заболевших коронавирусом нового типа выросло на 536 человек и достигло 3893.

Экономика ЦМАКП спрогнозировал двухлетнюю рецессию в экономике России Сочетание "карантинного шока" и резкого падения нефтяных доходов означает, что для России кризис может оказаться куда более серьезными, чем для мира в целом, предупреждают экономисты Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП).

Общество В России призвали обязать магазины выдавать покупателям маски Национальный союз защиты прав потребителей попросил правительство России принять меры для безопасности покупателей в продуктовых магазинах и аптеках, заставив их выдавать потребителям бесплатные одноразовые перчатки и защитные маски.

Здоровье Мишустин дал новые поручения по ситуации с коронавирусом Премьер-министр Михаил Мишустин дал министерствам очередные поручения в связи с ситуацией с коронавирусом COVID-19 по итогам заседания президиума Координационного совета при правительстве и рабочей группы Госсовета по борьбе с коронавирусом.