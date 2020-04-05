Коронавирус
ИзвестияПесков сообщил о продлении дистанционной работы Путина
Режим дистанционной работы президента России Владимира Путина продлится еще минимум неделю.
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Уже прошла неделя. Я осмелюсь предположить, что еще неделю как минимум, а то и больше.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельРИА Новости 06:48
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