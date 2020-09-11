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РИА Новости
РИА Новости

В Кремле подтвердили переговоры Путина и Лукашенко 14 сентября

Визит президента Белоруссии Александра Лукашенко в Россию состоится 14 сентября, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Владимира Путина Дмитрий Песков.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Лукашенко приедет в Сочи на переговоры с Путиным 14 сентября

Визит президента Белоруссии Александра Лукашенко в Россию для переговоров с российским лидером Владимиром Путиным состоится 14 сентября. Об этом журналистам в пятницу сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
ТАСС06:27
Подробнее о событии
РИА Новости

В Кремле подтвердили переговоры Путина и Лукашенко 14 сентября

РИА Новости07:54
Газета.Ru

Кремль подтвердил встречу Путина и Лукашенко 14 сентября

Газета.Ru08:41
Lenta.ru

Кремль назвал дату приезда Лукашенко к Путину

Lenta.ru05:56
ТАСС

Лукашенко приедет в Сочи на переговоры с Путиным 14 сентября

ТАСС06:27
Вести.Ru

Озвучена дата визита Александра Лукашенко в Россию

Вести.Ru06:36
URA.Ru

Озвучена дата переговоров Путина и Лукашенко в Москве

URA.Ru05:53
Daily Storm

СМИ назвали дату визита Лукашенко в Россию

Daily Storm9 сентября в 05:16
КП - Беларусь

Стала известна точная дата поездки Лукашенко в Россию

КП - Беларусь06:03

Сокамерники Ефремова рассказали о его поведении в СИЗО

Сотрудники СИЗО № 5 и сокамерники осужденного на восемь лет Михаила Ефремова не жалуются на артиста, он не ведет себя вызывающе, рассказала член московской Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Ева Меркачева.
Сокамерники Ефремова рассказали о его поведении в СИЗО
РИА Новости06:15
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Вучич заявил, что Путин извинился перед ним за публикацию Захаровой

Президент России Владимир Путин и глава МИД Сергей Лавров извинились перед главой Сербии Александаром Вучичем за неудачную шутку представителя внешнеполитического ведомства Марии Захаровой о визите сербской делегации в США.
Газета.Ru02:25
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Изола: Разница между Medium и Soft больше ожидаемой

Руководитель автогоночного подразделения Pirelli Марио Изола прокомментировал итоги пятничных тренировок Гран При Тосканы и отметил, что разница в скорости между составами Medium и Soft оказалась выше ожидаемой.
F1news.ru12:36

В здании посольства России в Берлине произошло задымление

Несколько пожарных машин подъехали к комплексу зданий посольства РФ в Берлине, полицейские сообщили корреспонденту РИА Новости, что получен сигнал о задымлении "Получен сигнал о задымлении", - заявил сотрудник полиции.
РИА Новости12:37

ЕР проверит заявление саратовского депутата о «безработных тунеядцах»

"Единая Россия" проверит заявление секретаря Вольского муниципального собрания Саратовской области Татьяны Ковинской относительно выплат жителям, оставшимся без работы, заявил секретарь реготделения ЕР, депутат Госдумы Николай Панков.
РИА Новости11:07
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Ubisoft: Immortals Fenyx Rising вдохновлена не только The Legend of Zelda: Breath of the Wild

Помощник руководителя разработки Immortals Fenyx Rising Жюльен Галлодек (Julien Galloudec) рассказал, что сравнение проекта с The Legend of Zelda: Breath of the Wild лестно, но на самом деле команда вдохновлялась не только ей, но и приключенческими экшенами начала XXI века.
3DNews12:28

Минобороны предложило исключить боевые ОВ из перечня запрещенных

"В настоящее время все запасы химического оружия, хранившиеся на территории Российской Федерации, уничтожены, а реализация химического оружия (в том числе, токсичных химикатов, относящихся к химическому оружию, и их прекурсоров) запрещена указанной Конвенцией, в связи с чем боевые отравляющие вещества целесообразно исключить из Перечня", - говорится в пояснительной записке к проекту указа.
Интерфакс11:30
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Huawei установит третью версию своей HarmonyOS на новые смартфоны

Есть вероятность, что смартфон под управлением данной операционной системы уже существует, однако на рынке он появится не ранее следующего года наряду с новинками, в том числе интеллектуальными носимыми устройствами, планшетами и ПК.
Evo-rus.com05:33
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