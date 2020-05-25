Пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, заболевшего коронавирусом, выписали из больницы, он находится дома. Об этом сообщила Daily Storm его супруга, фигуристка Татьяна Навка, отметив, что все члены семьи чувствуют себя хорошо. У Пескова и Навки ранее диагностировали COVID-19.

с чего всё началось

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, который проходил лечение от коронавирусной инфекции COVID-19, заявил, что выписался из больницы.

Песков сообщил о своей выписке из больницы

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