Коронавирус
RT на русскомПесков сообщил о своей выписке из больницы
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, который проходил лечение от коронавирусной инфекции COVID-19, заявил, что выписался из больницы.
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с чего всё началось
Пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, заболевшего коронавирусом, выписали из больницы, он находится дома. Об этом сообщила Daily Storm его супруга, фигуристка Татьяна Навка, отметив, что все члены семьи чувствуют себя хорошо. У Пескова и Навки ранее диагностировали COVID-19.Daily Storm10:26
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ПФР напомнил россиянам о выплате с 1 июня 10 тысяч рублей
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В ближайшие годы Россию может настигнуть сильнейший за последнее десятилетие экономический кризис.
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Власти Москвы планируют смягчение ограничений
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Газета.Ru 09:47
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Победительница «Холостяка» Барбара Пино выбрала свадебное платье
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RT на русском 04:10
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Попова предупредила о продлении масочного режима на один-два месяца
Россиянам придется соблюдать масочный режим в ближайший месяц или два, заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова на брифинге о восстановлении туристической отрасли.
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Ураган обрушился на Екатеринбург
На Екатеринбург обрушился ураган.
РЕН ТВ 09:18
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В администрации Липецкой области опровергли версию некоторых СМИ о том, что губернатор Игорь Артамонов и его подчиненные на попавшей в сеть аудиозаписи говорили о занижении цифр заболеваемости по COVID-19.
BFM.ru 09:17
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Прокачка по газопроводу Ямал—Европа через Польшу упала почти до нуля
Контракт на транзит российского газа через территорию Польши истек 16 мая, и с 17 мая прокачка по польскому отрезку Ямал—Европа проходит только по результатам аукционов.
Коммерсантъ 13:38
Общество
Заммэра Москвы рассказал о новом этапе снятия ограничений
Следующая на очереди — сфера бытовых услуг, где традиционно занято наибольшее количество малых предприятий и которая очень влияет на комфорт жизни в городе.
РИА Новости вчера в 20:04
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Армия Хафтара отчиталась о 13 сбитых турецких беспилотниках
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REGNUM 11:31
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Трусова в третий раз попала в Книгу рекордов Гиннесса
Российская фигуристка Александра Трусова в третий раз была включена в Книгу рекордов Гиннесса.
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В России начнут снимать ограничения для внутреннего туризма с 1 июня
Правительство РФ начнет поэтапное снятие ограничений для внутреннего туризма с 1 июня, пишет ТАСС.
Моя Москва.онлайн 11:09
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В Минкомсвязи сообщили, что в Москве может состояться эксперимент по получению государственных и муниципальных услуг с использованием мобильного приложения вместо паспорта в сроки с 1 июля 2020 года по 31 декабря 2021 года.
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Глава Минэкономразвития поддержал отказ раздавать россиянам деньги ФНБ
Министр экономического развития Максим Решетников назвал правильным решение не выделять россиянам материальную поддержку из Фонда национального благосостояния.
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Супермодель Хайди Клум раскрыла секрет молодости
Немецкая супермодель Хайди Клум рассказала, как ей удается выглядеть моложе своего возраста.
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Клубы ПФЛ «Долгопрудный» и «Олимп» объявили об объединении
Подмосковные клубы Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) "Долгопрудный" и "Олимп" из Химок объединились в одну команду, сообщается на официальном сайте "Долгопрудного".
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Фигурное катание
Видео с «неловким моментом» Загитовой собрало 22 миллиона просмотров
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Xiaomi Mi Band 5: первые живые фотографии
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Власти Черногории анонсировали открытие границ с рядом стран с 1 июня
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В Assassin’s Creed Valhalla будут рэп-баттлы викингов
Разработчики называют это своеобразным «рэп-баттлом».
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