Коронавирус
RT на русскомПесков сообщил о своей выписке из больницы
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, который проходил лечение от коронавирусной инфекции COVID-19, заявил, что выписался из больницы.
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с чего всё началось
Пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, заболевшего коронавирусом, выписали из больницы, он находится дома. Об этом сообщила Daily Storm его супруга, фигуристка Татьяна Навка, отметив, что все члены семьи чувствуют себя хорошо. У Пескова и Навки ранее диагностировали COVID-19.Daily Storm10:26
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Lenta.ru 22:26
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Общество
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RT на русском 20:56
Общество
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Ведомости 10:37
Общество
В Приморье смягчили режим ограничений
Губернатор Приморья Олег Кожемяко объявил о смягчении режима ограничений, введенного из-за коронавируса, сообщили в краевом правительстве.
РИА Новости 22:28
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Глава Минэкономразвития поддержал отказ раздавать россиянам деньги ФНБ
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Московский Комсомолец 13:59
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Путин подписал закон об индивидуализации тарифов ОСАГО
Российский президент Владимир Путин подписал закон об индивидуальном подходе при определении тарифов ОСАГО.
Право.ру 08:49
Общество
Бразилия опередила США по числу умерших от коронавируса за сутки
Уровень смертности от коронавируса в Бразилии составил 11 человек на 1 млн населения, в США - 302.
Интерфакс 20:14
Экономика
Для мегапроекта «Газпрома» хотят привлечь деньги россиян
Одним из способов финансирования газохимического проекта "Русгаздобычи" в Усть-Луге может стать привлечение инвестиций населения, считает глава ВЭБ.РФ Игорь Шувалов.
РИА Новости 08:27
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RT на русском 21:39
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Китай обвинил США в подстрекании мира к новой холодной войне
Китай обвинил власти США в подстрекании мира к новой холодной войне. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 12:28
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Российскую экономику ожидает сильнейший за последние десять лет кризис из-за упадка в связи с пандемией коронавируса нового типа, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на исследование аналитиков энергетического центра "Сколково".
Газета.Ru 15:52
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Путин подписал закон о повышении предельного возраста ректоров вузов
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Несколько месяцев назад известный российский телеведущий Дмитрий Дибров перенес микроинсульт.
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У министра здравоохранения Красноярского края Бориса Немика подтвердился диагноз "коронавирусная инфекция".
Деловое.ТВ 09:45
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На днях «Автоновости дня» писали о том, что по условиям СПИКа «АвтоВАЗ» до 2028 года выпустит на рынок два новых компактных кроссовера.
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Экс-глава Минздрава Пензенской области осужден за изнасилование
Сосновоборский районный суд Пензенской области приговорил бывшего министра здравоохранения региона Владимира Стрючкова к трем годам и трем месяцам заключения по делу об изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера.
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Испытания системы воздушного запуска Virgin Orbit закончились неудачей
Испытания системы воздушного запуска ракеты-носителя LauncherOne компании Virgin Orbit закончились неудачей в США.
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Япония отложила одобрение «Авигана» для лечения коронавируса
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