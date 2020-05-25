Коронавирус
ИнтерфаксДмитрий Песков выписан из больницы после коронавируса
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков вылечился от коронавируса и выписался из больницы. Отвечая на вопрос о своем самочувствии, он сообщил "Интерфаксу", что после выписки ему предстоит еще две недели находиться дома в изоляции.
Читать в источнике
Оценить368
с чего всё началось
Пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, заболевшего коронавирусом, выписали из больницы, он находится дома. Об этом сообщила Daily Storm его супруга, фигуристка Татьяна Навка, отметив, что все члены семьи чувствуют себя хорошо. У Пескова и Навки ранее диагностировали COVID-19.Daily Storm10:26
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7207 источников, обновлено в 18:59, Ашберн
Гаджеты
Смартфон Nokia 5.3 начали продавать в России
Компания HMD Global объявила о старте продаж в России смартфона Nokia 5.3 - с квадрокамерой и емким аккумулятором на 4000 мА/ч.
Piter.tv 07:58
Общество
ПФР напомнил россиянам о выплате с 1 июня 10 тысяч рублей
С начала лета семьи с детьми от 3 до 16 лет смогут получить по 10 тысяч рублей в качестве материальной помощи, сообщили в Пенсионном фонде России (ПФР).
iReactor вчера в 07:01
Здоровье
Глава Минздрава заявил о завершении выплат медикам за апрель
Компенсации за апрель медикам, которые работают с COVID-19, выплачены, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко на заседании президиума координационного совета по борьбе с распространением коронавируса.
Коммерсантъ 07:46
Происшествия
На Екатеринбург обрушился ураган
На Екатеринбург днем 25 мая 2020 года обрушился ураган, о котором жителей накануне предупреждало МЧС.
Политсовет 08:52
Общество
В России с 1 июня начнут снимать с туризма ограничения
По словам вице-премьера, до 1 июня появятся рекомендации Роспотребнадзора и Ростуризма по работе санаторно-гостиничной сферы в условиях пандемии COVID-19.
РИА Новости 10:30
Авто
Озвучена дата появления в России моделей KIA Sorento и Mohave
Агентство «Автостат» сообщает, что новый кроссовер KIA Seltos по итогам апреля этого года вошел в ТОП-25 самых продаваемых авто в РФ.
Тарантас Ньюс 23 мая в 08:56
Космос
Virgin Orbit провела испытания системы воздушного запуска ракеты
Работы по демонстрации системы запуска ракеты LauncherOne провела американская компания Virgin Orbit 25 мая, сообщает пресс-служба компании в своем Twitter.
ИА Красная Весна 16:35
Здоровье
Анонсированы испытания стволовых клеток в терапии против коронавируса
Врачи готовятся приступить к первому этапу клинических испытаний применения стволовых клеток на пациентах с COVID-19.
Известия 17:30
Общество
Правительство ввело временный запрет на ввоз в Россию топлива
«Установить со дня вступления в силу настоящего постановления до 1 октября 2020 года временный запрет на ввоз в Российскую Федерацию видов топлива по перечню, согласно приложению», — говорится в документе.
RT на русском 07:04
Гаджеты
Взломана защита всех актуальных моделей iPhone и iPad
Хакеры разработали джейлбрейк для всех актуальных моделей iPhone и iPad с версиями iOS от 11 до 13.5.
iReactor 05:37
Энергетика
FT: в США 17 компаний по добыче сланцевой нефти подали на банкротство
Компании по добыче сланцевой нефти в США находятся под серьезным давлением из-за падения спроса вследствие пандемии коронавируса, 17 производителей в этом году уже начали процедуру банкротства.
ТАСС 08:17
Здоровье
Коронавирус выявлен у шести пациентов онкодиспансера в Алтайском крае
Ранее сообщалось, что коронавирус обнаружен у пациентов и медперсонала краевой больницы скорой медицинской помощи.
Интерфакс - Россия 11:33
Общество
Эпидемиолог назвал условие окончания эпидемии коронавируса
Коронавирус будет действительно побежден только после иммунизации 95% населения, заявил главный внештатный эпидемиолог Минздрава России Николай Брико.
Daily Storm вчера в 04:23
Здоровье
Врач Мясников назвал признаки нарушенной работы щитовидной железы
Российский доктор и телеведущий Мясников назвал признаки нарушенной работы щитовидной железы. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 12:17
Киберспорт
В Dota 2 вышел Battle Pass 2020
Valve выпустила Battle Pass 2020 для Dota 2. С ним разработчики добавили в игру систему гильдий и новый набор испытаний, а также представили предметы из Immortal Treasure, анонсировали летний ивент и ряд других функций.
CyberSport.ru 14:55
Футбол
Роналду показал фотографию с тренировки «Ювентуса»
"Всегда мыслите позитивно!" — подписал форвард фотографию в Instagram.
Газета.Ru 15:35
Общество
ВОЗ направит миссию в Китай для изучения происхождения коронавируса
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) направит миссию в Китай с целью изучения происхождения коронавируса.
Известия 14:09
Шоу-бизнес
Евгений Петросян впервые опубликовал фото с молодой женой
Стоит отметить, что фотография из этой фотосессии, несколькими днями раньше появилась в соцсети на странице Брухуновой.
Uznayvse.ru 07:33
Гаджеты
65-дюймовый смарт-телевизор Honor X1 оценили в 30 тыс. рублей
Honor X1 с 65-дюймовый экраном стоит 460 долларов. Первые покупатели еще получат скидку в размере 40 долларов.
Astera 14:46
Общество
Власти Москвы планируют смягчение ограничений
Власти Москвы планируют постепенное смягчение ограничений, введенных в связи с опасностью распространения коронавируса нового типа.
Газета.Ru 09:47
Политика
«Остались месяцы». Как американцы увидели готовый «Северный поток–2»
Российское судно-трубоукладчик "Академик Черский" способен достроить газопровод "Северный поток–2" в течение двух-трех месяцев, считает американское издание Free News.
BaltNews.lt 05:30
Общество
Роспотребнадзор рекомендовал запретить торговлю в электричках
«Пресечение осуществления в пригородных поездах несанкционированной розничной разносной торговли, игры на музыкальных инструментах, нахождения в вагонах поездов лиц, не соблюдающих правила гигиены, а также в пачкающей одежде», — отмечается в документе.
RT на русском 16:12
Общество
Рособрнадзор опубликовал уточнённое расписание ЕГЭ
Основной период сдачи единого госэкзамена начнётся 3 июля. В этот день выпускники сдадут ЕГЭ по по географии, литературе и информатике.
МордовМедиа 13:36
Общество
Швеция столкнулась с резким экономическим спадом и ростом безработицы
Стокгольм, 25 мая 2020, 22:32 — REGNUM Сильный экономический спад и рост безработицы, несмотря на отказ от карантинных мер в период пандемии коронавируса, наблюдается в Швеции.
REGNUM 15:32
Общество
Роспотребнадзор: масочный режим придется соблюдать еще месяц-два
Попова подчеркнула, что новые требования останутся надолго в целом.
Интерфакс 10:13