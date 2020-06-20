Политика
РБКПесков сообщил о волнующем Путина вопросе доверия Трампу
Президента Владимира Путина на фоне беспорядков в США волнует вопрос доверия Дональду Трампу, а также то, насколько его действия можно считать предсказуемыми. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в эфире «Первого канала».
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"Его волнует, насколько можно доверять договоренностям с политическим визави, насколько можно считать предсказуемыми и прогнозируемыми действия его политического визави, в данном случае — президента США", — сказал Песков в эфире Первого канала.РИА Новости09:53
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