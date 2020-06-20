с чего всё началось

Президента Владимира Путина на фоне беспорядков в США волнует вопрос доверия Дональду Трампу, а также то, насколько его действия можно считать предсказуемыми. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в эфире «Первого канала».

Футбол Тренеру ЦСКА стало плохо после матча с «Зенитом» Главный тренер московского ФК ЦСКА Виктор Гончаренко почувствовал недомогание после матча в 23-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ) против петербургского «Зенита».

Происшествия Замуровавшая сына в бетон астраханка собиралась стать губернатором Жительница Астрахани, подозреваемая в убийстве своего 12-летнего сына, которого обнаружили замурованным в бетон, в прошлом являлась членом партии «Справедливая Россия» и собиралась выдвигать свою кандидатуру на выборах губернатора региона. 578

Здоровье На Украине продлили адаптивный карантин до 31 июля Кабмин Украины продлил до 31 июля срок адаптивного карантина. Постановление правительства опубликовано на сайте украинского Минздрава.

Происшествия В Калининградской области загорелся детский дом Спасатели тушат пожар на площади 150 квадратных метров на чердаке детского дома в Калининградской области, пострадавших нет, сообщается на сайте регионального главка МЧС РФ.

Религия Схиигумен Сергий призвал патриарха Кирилла сложить полномочия Схиигумен Сергий (Романов), называющий пандемию коронавируса COVID-19 мифом и выступающий против закрытия храмов, в очередной раз подверг критике церковное руководство и призвал патриарха Кирилла сложить полномочия. 1,5K

Политика Польский генерал заметил уязвимость партнерства Дуды и Трампа Польский генерал Вальдемар Скшипчак полагает, что встреча президента Польши Анджея Дуды с главой Белого дома Дональдом Трампом, хоть и играет на руку лидерам обеих стран, в дальнейшем может привести к неоднозначным результатам. 7

Музыка Гитара Курта Кобейна продана на аукционе за рекордную сумму Акустическая гитара основателя рок-группы Nirvana Курта Кобейна была продана на аукционе Julien's Auctions за рекордную сумму в более чем $6 млн.

Общество Кадыров сообщил об отрицательном тесте на антитела к коронавирусу Глава Чечни Рамзан Кадыров в воскресенье сообщил, что сданный им тест на наличие антител к коронавирусу показал отрицательный результат. 8

Армия и оружие Ас-Сиси призвал войска быть готовыми к задачам за пределами Египта Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси в субботу в ходе осмотра западного военного округа на границе с Ливией приказал военным быть готовыми выполнить боевые задачи как в стране, так и за ее пределами. 5

Единоборства Прямой эфир боя UFC Вегас 3 Волков — Блейдс начнётся примерно в 6:00 В ночь с 20 на 21 июня по московскому времени в Лас-Вегасе (штат Невада, США) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC Вегас 3. В его главном поединке встретятся тяжеловесы Александр Волков и Кёртис Блейдс.

Политика Посол РФ назвал число находящихся в тюрьмах США россиян Напомним, в мае Анатолий Антонов написал открытое письмо Госдепартаменту, Минюсту США и Федеральному бюро тюрем с просьбой освободить находящихся в американских тюрьмах россиян из-за ухудшения ситуации с корнавирусом. 4

Шоу-бизнес Брухунова впервые показала совместные фотографии с Петросяном Девушка опубликовала в Instagram видео, на котором она листает альбом с семейными снимками. Почти на каждой странице - портрет Петросяна. 67