Коронавирус
РБКПесков сообщил об обсуждении Путиным и Трампом темы помощи США
Накануне Трамп сообщил, что Россия направила в США самолет с медицинским оборудованием для оказания помощи в борьбе с коронавирусом. Американский лидер утверждал, что Москва прислала "очень-очень большой самолет" с медицинским оборудованием.
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Общество
Эпидемиолог Минздрава: Россия подходит к пику по коронавирусу
Главный внештатный эпидемиолог Минздрава России Николай Брико считает, что Россия подходит к пику по коронавирусу, но число заболевших может еще расти, пишет РИА "Новости".
Общество
Режим самоизоляции ввели в Алтайском крае
Власти Алтайского края приняли решение о введении режима самоизоляции для всех жителей региона с целью предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции, сообщили ТАСС в пресс-службе правительства края.
Общество
До 5 лет тюрьмы: наказание за фейки о коронавирусе ужесточат
Поправки к законопроекту об ответственности за нарушение карантина предусматривают ее ужесточение, так, в частности, если заведомо ложная информация повлекла за собой смерть по неосторожности или иные тяжкие последствия, то наказание может составить до пяти лет тюремного заключения.
Происшествия
В Новосибирске в ДТП погиб тележурналист Антон Лучанский
Технологии
Huawei при поддержке России готовит революцию в сети Интернет
Китайский техногигант Huawei предлагает Международному союзу связи заменить использующийся сегодня протокол связи TCP/IP новым стандартом.
Футбол
«Ювентус» может продать Роналду из-за кризиса от коронавируса
Сообщается, что действующий чемпион Италии может продать Роналду за 70 миллионов евро.
Общество
Нарушившие карантин граждане РФ начнут получать СМС-уведомления
Граждане России, которые находятся на карантине из-за коронавируса, в случае нарушения ими режима самоизоляции с 3 апреля будут получать СМС-уведомления.
Политика
Состоялся телефонный разговор Путина и Трампа
По инициативе американской стороны состоялись телефонные переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.
Общество
В Ростовской области введен режим самоизоляции
Режим самоизоляции из-за опасности распространения коронавирусной инфекции введен в Ростовской области.
Общество
Госдума упростила правила техосмотра автомобилей
Госдума упростила правила прохождения обязательного технического осмотра автомобилей.
Общество
В России выявили 500 новых случаев заражения коронавирусом
За последние сутки в России подтверждено 500 новых случаев коронавирусной инфекции в 24 регионах. Большая часть заболевших - 387 - в Москве.
Политика
Рада приняла закон о рынке земли
Верховная рада приняла закон о возможности продажи украинских сельскохозяйственных земель с 1 июля 2021 года.
Авто
Список функций авто, о которых не знает большинство водителей
Эксперты назвали самые интересные и полезные «фишки» автомобилей, о которых не знают многие водители.
Авто
Коллекцию из восьми раритетных ГАЗов продают за 200 млн рублей
"Конструкторское бюро Смирнова" выставило на авто.ру коллекцию уникальных экземпляров разработок Горьковского автозавода на базе культовой "эмки".
Общество
В Москве ввели режим самоизоляции для всех жителей
Домашний режим самоизоляции введут для всех жителей Москвы независимо от возраста. Об этом сообщается на сайте мэра столицы Сергея Собянина.
Общество
Для выхода из дома москвичам понадобится QR-код
После проверки информации в ДИТ, экономическом блоке правительства Москвы, главном контрольном управлении правительства Москвы и Федеральной налоговой службе работник получает постоянный QR-код для поездок на работу.
Энергетика
Норвегия намерена увеличить добычу нефти
Норвежская энергокомпания Equinor уже к началу мая выйдет на планку добычи в 470 тыс. баррелей в сутки в рамках первой стадии эксплуатации крупнейшего месторождения шельфа Норвегии Johan Sverdrup.
Общество
Глава Удмуртии объявил режим самоизоляции с 31 марта
В Удмуртии введут режим домашней самоизоляции с 18:00 31 марта.
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл попрощались с поклонниками
Принц Гарри и Меган Маркл отказались от звания членов королевской семьи Великобритании 8 января.
Общество
В Татарстане выявили пять новых случаев заражения коронавирусом
Всего в России за сутки выявили 500 человек с Covid-19 Сегодня оперативный штаб Москвы сообщил в Telegram-канале о новых случаях заражения коронавирусом.
Экономика
Госдума приняла закон о налоге с процентов по вкладам
Государственная Дума приняла в окончательном чтении закон о налоге с процентов по вкладам, превышающим миллион рублей.
Общество
В Челябинской области ввели режим обязательной самоизоляции
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер подписал распоряжение о введении на территории области режима обязательной самоизоляции.
Здоровье
С начала марта более тысячи саратовцев заболели пневмонией
На продолжающемся в министерстве здравоохранения Саратовской области ежедневном брифинге замминистра Станислав Шувалов начал отвечать на вопросы журналистов.
Здоровье
Врач озвучил «печальный» сценарий карантина из-за коронавируса
Режим самоизоляции в странах, где наблюдается вспышка коронавируса нового типа, может продлиться до 12-18 месяцев, заявил в интервью RT медицинский директор фармацевтической компании «НоваМедика», врач-терапевт Захар Лейкин.
Происшествия
Первый заболевший в Череповце находится в тяжелом состоянии
31 марта мэр города Вадим Германов сообщил, что мужчина находится в реанимации областной больницы N 2 в тяжелом состоянии.
Общество
В Краснодарском крае вводят карантин
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил о введении карантина на всей территории региона.
Энергетика
Европейский бензин приедет в Россию
По оценкам агентства, бензин из России стоит дороже импортной альтернативы по меньшей мере на 6–8 тыс. руб. за тонну.
Общество
В Самарской области вводится режим полной самоизоляции
В Самарской области устанавливается режим всеобщей самоизоляции. Соответствующее постановление подписал губернатор Дмитрий Азаров.
Общество
В Новосибирской области введен режим самоизоляции
Власти Новосибирской области решили ввести режим самоизоляции граждан на территории региона для предотвращения распространения коронавируса.