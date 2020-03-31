Накануне Трамп сообщил, что Россия направила в США самолет с медицинским оборудованием для оказания помощи в борьбе с коронавирусом. Американский лидер утверждал, что Москва прислала "очень-очень большой самолет" с медицинским оборудованием.

Песков сообщил об обсуждении Путиным и Трампом темы помощи США

Общество Эпидемиолог Минздрава: Россия подходит к пику по коронавирусу Главный внештатный эпидемиолог Минздрава России Николай Брико считает, что Россия подходит к пику по коронавирусу, но число заболевших может еще расти, пишет РИА "Новости".

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Общество До 5 лет тюрьмы: наказание за фейки о коронавирусе ужесточат Поправки к законопроекту об ответственности за нарушение карантина предусматривают ее ужесточение, так, в частности, если заведомо ложная информация повлекла за собой смерть по неосторожности или иные тяжкие последствия, то наказание может составить до пяти лет тюремного заключения.

Общество Нарушившие карантин граждане РФ начнут получать СМС-уведомления Граждане России, которые находятся на карантине из-за коронавируса, в случае нарушения ими режима самоизоляции с 3 апреля будут получать СМС-уведомления.

Политика Состоялся телефонный разговор Путина и Трампа По инициативе американской стороны состоялись телефонные переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

Общество В России выявили 500 новых случаев заражения коронавирусом За последние сутки в России подтверждено 500 новых случаев коронавирусной инфекции в 24 регионах. Большая часть заболевших - 387 - в Москве.

Политика Рада приняла закон о рынке земли Верховная рада приняла закон о возможности продажи украинских сельскохозяйственных земель с 1 июля 2021 года.

Общество В Москве ввели режим самоизоляции для всех жителей Домашний режим самоизоляции введут для всех жителей Москвы независимо от возраста. Об этом сообщается на сайте мэра столицы Сергея Собянина.

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Энергетика Норвегия намерена увеличить добычу нефти Норвежская энергокомпания Equinor уже к началу мая выйдет на планку добычи в 470 тыс. баррелей в сутки в рамках первой стадии эксплуатации крупнейшего месторождения шельфа Норвегии Johan Sverdrup.

Общество В Татарстане выявили пять новых случаев заражения коронавирусом Всего в России за сутки выявили 500 человек с Covid-19 Сегодня оперативный штаб Москвы сообщил в Telegram-канале о новых случаях заражения коронавирусом.

Общество В Челябинской области ввели режим обязательной самоизоляции Губернатор Челябинской области Алексей Текслер подписал распоряжение о введении на территории области режима обязательной самоизоляции.

Здоровье С начала марта более тысячи саратовцев заболели пневмонией На продолжающемся в министерстве здравоохранения Саратовской области ежедневном брифинге замминистра Станислав Шувалов начал отвечать на вопросы журналистов.

Здоровье Врач озвучил «печальный» сценарий карантина из-за коронавируса Режим самоизоляции в странах, где наблюдается вспышка коронавируса нового типа, может продлиться до 12-18 месяцев, заявил в интервью RT медицинский директор фармацевтической компании «НоваМедика», врач-терапевт Захар Лейкин.

Происшествия Первый заболевший в Череповце находится в тяжелом состоянии 31 марта мэр города Вадим Германов сообщил, что мужчина находится в реанимации областной больницы N 2 в тяжелом состоянии.

Общество В Краснодарском крае вводят карантин Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил о введении карантина на всей территории региона.

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