Коронавирус

РБКРБКПесков сообщил об обсуждении Путиным и Трампом темы помощи США

Накануне Трамп сообщил, что Россия направила в США самолет с медицинским оборудованием для оказания помощи в борьбе с коронавирусом. Американский лидер утверждал, что Москва прислала "очень-очень большой самолет" с медицинским оборудованием.
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В Кремле оценили разговор Путина и Трампа

РИА Новости07:52

Песков: Путин и Трамп не обсуждали идею США выплатить $15 млн за помощь в «поимке» Мадуро

ТАСС08:35

Песков сообщил об обсуждении Путиным и Трампом темы помощи США

РБК08:00

В Кремле подтвердили обсуждение Путиным и Трампом российского самолета с медпомощью для США

Интерфакс08:05

Песков: Путин и Трамп обсуждали отправку самолета РФ в США с медоборудованием

Газета.Ru08:00

В Кремле назвали конструктивной беседу Путина и Трампа о коронавирусе

RT на русском08:20

Раскрыты подробности разговора Путина и Трампа

Lenta.ru08:01
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Общество

Эпидемиолог Минздрава: Россия подходит к пику по коронавирусу

Главный внештатный эпидемиолог Минздрава России Николай Брико считает, что Россия подходит к пику по коронавирусу, но число заболевших может еще расти, пишет РИА "Новости".
Газета.Ru 06:08
Общество

Режим самоизоляции ввели в Алтайском крае

Власти Алтайского края приняли решение о введении режима самоизоляции для всех жителей региона с целью предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции, сообщили ТАСС в пресс-службе правительства края.
ТАСС 06:21
Общество

До 5 лет тюрьмы: наказание за фейки о коронавирусе ужесточат

Поправки к законопроекту об ответственности за нарушение карантина предусматривают ее ужесточение, так, в частности, если заведомо ложная информация повлекла за собой смерть по неосторожности или иные тяжкие последствия, то наказание может составить до пяти лет тюремного заключения.
Московский Комсомолец вчера в 18:18
Происшествия

В Новосибирске в ДТП погиб тележурналист Антон Лучанский

RT на русском 01:24
Технологии

Huawei при поддержке России готовит революцию в сети Интернет

Китайский техногигант Huawei предлагает Международному союзу связи заменить использующийся сегодня протокол связи TCP/IP новым стандартом.
Дни24 03:43
Футбол

«Ювентус» может продать Роналду из-за кризиса от коронавируса

Сообщается, что действующий чемпион Италии может продать Роналду за 70 миллионов евро.
ODDS.ru 05:01
Общество

Нарушившие карантин граждане РФ начнут получать СМС-уведомления

Граждане России, которые находятся на карантине из-за коронавируса, в случае нарушения ими режима самоизоляции с 3 апреля будут получать СМС-уведомления.
Известия 07:29
Политика

Состоялся телефонный разговор Путина и Трампа

По инициативе американской стороны состоялись телефонные переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.
Капитал страны вчера в 12:28
Общество

В Ростовской области введен режим самоизоляции

Режим самоизоляции из-за опасности распространения коронавирусной инфекции введен в Ростовской области.
Известия 00:57
Общество

Госдума упростила правила техосмотра автомобилей

Госдума упростила правила прохождения обязательного технического осмотра автомобилей.
Накануне.Ru 07:03
Общество

В России выявили 500 новых случаев заражения коронавирусом

За последние сутки в России подтверждено 500 новых случаев коронавирусной инфекции в 24 регионах. Большая часть заболевших - 387 - в Москве.
Российская газета 05:00
Политика

Рада приняла закон о рынке земли

Верховная рада приняла закон о возможности продажи украинских сельскохозяйственных земель с 1 июля 2021 года.
RT на русском вчера в 18:15
Авто

Список функций авто, о которых не знает большинство водителей

Эксперты назвали самые интересные и полезные «фишки» автомобилей, о которых не знают многие водители.
Автоновости дня 29 марта в 05:25
Авто

Коллекцию из восьми раритетных ГАЗов продают за 200 млн рублей

"Конструкторское бюро Смирнова" выставило на авто.ру коллекцию уникальных экземпляров разработок Горьковского автозавода на базе культовой "эмки".
Вести.Ru 07:52
Общество

В Москве ввели режим самоизоляции для всех жителей

Домашний режим самоизоляции введут для всех жителей Москвы независимо от возраста. Об этом сообщается на сайте мэра столицы Сергея Собянина.
РИА Новости 29 марта в 13:20
Общество

Для выхода из дома москвичам понадобится QR-код

После проверки информации в ДИТ, экономическом блоке правительства Москвы, главном контрольном управлении правительства Москвы и Федеральной налоговой службе работник получает постоянный QR-код для поездок на работу.
Коммерсантъ 05:18
Энергетика

Норвегия намерена увеличить добычу нефти

Норвежская энергокомпания Equinor уже к началу мая выйдет на планку добычи в 470 тыс. баррелей в сутки в рамках первой стадии эксплуатации крупнейшего месторождения шельфа Норвегии Johan Sverdrup.
ТАСС вчера в 20:42
Общество

Глава Удмуртии объявил режим самоизоляции с 31 марта

В Удмуртии введут режим домашней самоизоляции с 18:00 31 марта.
ИА Удмуртия 08:16
Общество

Принц Гарри и Меган Маркл попрощались с поклонниками

Принц Гарри и Меган Маркл отказались от звания членов королевской семьи Великобритании 8 января.
Известия 06:29
Гаджеты

Apple может анонсировать антикризисный iPhone 9 уже сегодня

Live24 05:53
Общество

В Татарстане выявили пять новых случаев заражения коронавирусом

Всего в России за сутки выявили 500 человек с Covid-19 Сегодня оперативный штаб Москвы сообщил в Telegram-канале о новых случаях заражения коронавирусом.
Челнинские известия 05:15
Экономика

Госдума приняла закон о налоге с процентов по вкладам

Государственная Дума приняла в окончательном чтении закон о налоге с процентов по вкладам, превышающим миллион рублей.
Суть событий 07:50
Общество

В Челябинской области ввели режим обязательной самоизоляции

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер подписал распоряжение о введении на территории области режима обязательной самоизоляции.
ТАСС 05:03
Здоровье

С начала марта более тысячи саратовцев заболели пневмонией

На продолжающемся в министерстве здравоохранения Саратовской области ежедневном брифинге замминистра Станислав Шувалов начал отвечать на вопросы журналистов.
Взгляд-инфо 05:38
Здоровье

Врач озвучил «печальный» сценарий карантина из-за коронавируса

Режим самоизоляции в странах, где наблюдается вспышка коронавируса нового типа, может продлиться до 12-18 месяцев, заявил в интервью RT медицинский директор фармацевтической компании «НоваМедика», врач-терапевт Захар Лейкин.
Rambler News Service 06:44
Происшествия

Первый заболевший в Череповце находится в тяжелом состоянии

31 марта мэр города Вадим Германов сообщил, что мужчина находится в реанимации областной больницы N 2 в тяжелом состоянии.
Ranpress.ru 03:34
Общество

В Краснодарском крае вводят карантин

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил о введении карантина на всей территории региона.
RT на русском 08:13
Энергетика

Европейский бензин приедет в Россию

По оценкам агентства, бензин из России стоит дороже импортной альтернативы по меньшей мере на 6–8 тыс. руб. за тонну.
Коммерсантъ вчера в 14:13
Общество

В Самарской области вводится режим полной самоизоляции

В Самарской области устанавливается режим всеобщей самоизоляции. Соответствующее постановление подписал губернатор Дмитрий Азаров.
СОВА 02:15
Общество

В Новосибирской области введен режим самоизоляции

Власти Новосибирской области решили ввести режим самоизоляции граждан на территории региона для предотвращения распространения коронавируса.
Известия 02:08
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