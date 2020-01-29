Россия продолжает анализировать и изучать "сделку века", которую предложил президент США Дональд Трамп для урегулирования палестино-израильского конфликта, хотя Палестина категорически не приняла этот план, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

с чего всё началось

План США по урегулированию израильско-палестинского конфликта, названный «сделкой века», получил поддержку со стороны Израиля и других государств, но встретил категорическое неприятие палестинцев. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в среду, 29 января.

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