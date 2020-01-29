Политика

ИзвестияИзвестияПесков сообщил об отсутствии поддержки «сделки века» Палестиной

План США по урегулированию израильско-палестинского конфликта, названный «сделкой века», получил поддержку со стороны Израиля и других государств, но встретил категорическое неприятие палестинцев. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в среду, 29 января.
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с чего всё началось

В Кремле прокомментировали «сделку века» по Палестине

Россия продолжает анализировать и изучать "сделку века", которую предложил президент США Дональд Трамп для урегулирования палестино-израильского конфликта, хотя Палестина категорически не приняла этот план, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости04:24

Подробнее о событии

В Кремле прокомментировали «сделку века» Трампа

Газета.Ru06:53

Песков: РФ остается участником переговоров по ближневосточному урегулированию

Российская газета04:49

Россия анализирует предложенную Трампом «сделку века»

RT на русском04:56

Песков сообщил об отсутствии поддержки «сделки века» Палестиной

Известия04:54

В Кремле продолжат изучать «сделку века» Трампа

РБК05:04

Кремль анализирует предложенную Трампом «сделку века»

ТАСС04:37

В Кремле прокомментировали «сделку века» по Палестине

РИА Новости04:24
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Армия и оружие

Хуситы заявили об атаке дронами и ракетами объектов Saudi Aramco

Действующие на территории Йемена повстанцы-хуситы из движения «Ансар Аллах» заявили, что нанесли удар с использованием дронов и ракет по объектам саудовской нефтяной компании Saudi Aramco в городе Джизан.
РБК 08:47
Музыка

Дмитрий Маликов празднует 50-летие

29 января исполняется 50 лет певцу и композитору, народному артисту России Дмитрию Маликову. Музыкант воспитывался в творческой среде.
RT на русском 03:47
Политика

Песков прокомментировал идею введения термина «верховный правитель»

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал предложение переименовать в Конституции должность президента России в «верховного правителя».
RT на русском 04:40
Музыка

Россия и Украина выступят в первом полуфинале «Евровидения-2020»

Россия и Украина выступят в первом полуфинале 12 мая. Кто будет представлять эти страны, пока неизвестно.
Росбалт вчера в 15:25
Шоу-бизнес

Подлостью и гадостью назвала эфир Малахова про свой алкоголизм Отиева

Позже в эфир вышла программа Андрея Малахова под названием «Певица Ирина Отиева не выходит из дома и готовится к смерти», в которой он без зазрения совести назвал Отиеву алкоголичкой и продемонстрировал кадры, сделанные в ее квартире тайно.
Privet-Rostov.ru вчера в 11:11
Общество

Советник Зеленского выругался матом из-за цен на газ

"Нафтогаз" закупил летом слишком дорогое топливо, и теперь это сказывается на карманах "простых смертных", заявил советник президента Украины Игорь Новиков.
РИА Новости 06:37
Политика

В Раде предложили отправлять с маршем на Крым «уже поживших»

Депутат Верховной рады Мустафа Джемилев предложил поставить в первые ряды «марша достоинства» на Крым пожилых людей.
Известия 08:44
Хоккей

«Куньлунь» хочет провести в Новосибирске домашний матч КХЛ с «Динамо»

"Куньлунь" намерен провести в Новосибирске домашний матч КХЛ против рижского "Динамо" 24 февраля, сообщили РИА Новости в пресс-службе китайского хоккейного клуба.
РИА Новости 27 января в 12:54
Экономика

Минтруд выступил за понижение прожиточного минимума

"Установить по согласованию с Министерством экономического развития Российской Федерации и Министерством финансов Российской Федерации величину прожиточного минимума в целом по Российской Федерации за IV квартал 2019 года на душу населения 10609 рублей, для трудоспособного населения – 11510 рублей, пенсионеров – 8788 рублей, детей – 10383 рубля", - говорится в документе.
Газета.Ru вчера в 11:05
Общество

Виталий Мутко возглавил «Дом.рф»

Исполняющий обязанности заместителя председателя правительства России по вопросам строительства и регионального развития Виталий Мутко возглавил инвестиционную государственную компанию «Дом.рф».
Lenta.ru вчера в 11:20
Политика

Зеленский объявил СССР виновником Второй мировой войны

Ридус 27 января в 23:21
Общество

В Берлине представили ранее неизвестные фотографии из Собибора

Россия – Культура 07:24
Политика

Путин потребовал минимизировать потери от распространения коронавируса

Российский президент Владимир Путин заявил, что необходимо сделать все для уменьшения человеческих потерь из-за нового коронавируса типа 2019-nCoV.
Газета.Ru 07:04
Политика

Володин прокомментировал заявление Зеленского о Второй мировой войне

Заявление президента Украины Владимира Зеленского о Второй мировой войне сделано в угоду европейским странам и США.
ТК Звезда 05:12
Религия

Протоиерея Чаплина похоронили на Троекуровском кладбище в Москве

Бывшего настоятеля храма преподобного Феодора Студита у Никитских ворот протоиерея Всеволода Чаплина похоронили на Троекуровском кладбище в Москве, сообщает ТАСС.
РБК 08:51
Политика

Автор проекта резолюции ПАСЕ по России рассказал о документе

Автор доклада, на основе которого был создан проект резолюции о полномочиях делегации России в ПАСЕ, представитель Нидерландов Тини Кокс заявил, что документ является очень кратким.
RT на русском 07:01
Экономика

ГПП сможет прибавить к пенсии около 30 тысяч рублей

Наибольший размер прибавки ожидает москвичей (32,7 тыс. рублей) и жителей Сахалинской области (30 тыс. рублей).
Газета.Ru вчера в 03:45
Армия и оружие

Представитель ООН обвинила военных ДР Конго в нарушении прав человека

В последний день своего визита в Демократическую Республику Конго представитель ООН по правам человека Мишель Бачелет рассказала в интервью радио ООН, что данные миротворческой миссии организации показали, что военные и названные ей «агентами государства» лица, скрывали более половины нарушений армии ДР Конго.
REGNUM 03:20
Армия и оружие

Комплекс ПВО «Панцирь» вооружили гиперзвуковой ракетой

Новейшей гиперзвуковой ракетой вооружён российский зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С».
REGNUM 01:58
Происшествия

Житель Новосибирска зарезал беременную женщину в подъезде

Газета.Ru 05:19
Здоровье

Назван возможный срок появления коронавируса в России

Риск появления коронавируса на территории России Чуланов оценил как высокий.
Lenta.ru вчера в 16:58
Шоу-бизнес

Анна Курникова и Энрике Иглесиас ждут третьего ребенка

Испанский телеканал Telemundo Entretenimiento сообщил поклонникам Анны Курниковой и Энрике Иглесиаса радостную новость: в звездной семье снова ожидается пополнение.
Sunmag.me 27 января в 11:11
Авто

Новый Kia Sorento полностью раскрыт на фото

Кроссовер KIA Sorento четвертого поколения, дорожные испытания которого идут уже несколько месяцев, впервые сбросил камуфляж.
Автоновости дня 01:29
Происшествия

Летевший в Шанхай самолет изменил маршрут и полетел в Ухань

Самолет авиакомпании Juneyao Airlines, направлявшийся из японской Осаки в китайский Шанхай с 94 жителями провинции Хубэй, где произошла вспышка коронавируса, после вхождения в воздушное пространство Китая изменил маршрут и доставил туристов непосредственно в Ухань, а экипаж добровольно согласился быть изолированным на 14 дней.
РИА Новости 08:49
Общество

В МВД рассказали о новых электронных паспортах

Новые электронные паспорта будут представлять собой карточку с чипом, на котором записана все необходимая информация, заявила руководитель Главного управления по вопросам миграции МВД России генерал-майор полиции Валентина Казакова в интервью газете "Известия".
Газета.Ru 00:07
Политика

Польша приготовилась к вмешательству России в выборы

В Польше вовсю готовятся к вмешательству России в ближайшие выборы в стране — президентские.
Телеканал 360° 05:50
Шоу-бизнес

Актриса Наталья Андрейченко вышла на связь

Ранее PR-директор артистки Ян Трунцев сообщил, что Андрейченко не выходит на связь уже более суток.
Москва 24 27 января в 22:37
Киберспорт

Состоялся полноценный релиз Warcraft III: Reforged

В 2:00 мск Warcraft III: Reforged вышла из бета-теста.
CyberSport.ru вчера в 19:18
Происшествия

В Подмосковье задержан отец, отравивший новорожденного сына снотворным

Вести.Ru 04:14
Кино

Вышел тизер-трейлер фильма «Форсаж 9»

Как сообщает ToDay News Ufa, реклама предваряет выход полноценного трейлера, который представят на масштабном мероприятии в Майями 31 января.
ToDay News Ufa 01:03
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