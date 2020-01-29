Политика
Rambler News ServiceВ Кремле прокомментировали предложенную Трампом сделку по Палестине
Россия продолжает изучать предложенный президентом США Дональдом Трампом план мирного урегулирования конфликта между Израилем и Палестиной, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, есть в Кремле позиция по так называемой «сделке века».
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Политика
Зеленский назвал Советский Союз одним из виновников Второй мировой
Президент Украины Владимир Зеленский назвал Советский Союз одним из виновников Второй мировой войны.
Общество
«Ведомости»: Шадаев предложил дать силовикам доступ к данным россиян
Глава Минкомсвязи Максут Шадаев предложил предоставить онлайн-доступ к различным данным российских граждан сотрудникам правоохранительных органов, которые ведут оперативно-разыскную деятельность.
Экономика
Какие изменения ждут россиян с 1 февраля
В News.ru рассказали, какие изменения ожидают россиян с 1 февраля.
Здоровье
Назван возможный срок появления коронавируса в России
Риск появления коронавируса на территории России Чуланов оценил как высокий.
Авто
Компания Toyota опубликовала тизер нового пикапа
Компания Toyota Tacoma опубликовала официальный тизер своей новинки - среднеразмерного пикапа Tacoma, премьера которого состоится на автосалоне в Чикаго.
Киберспорт
Состоялся полноценный релиз Warcraft III: Reforged
В 2:00 мск Warcraft III: Reforged вышла из бета-теста.
Здоровье
Коронавирус превзошел атипичную пневмонию по масштабу эпидемии
В Китае вынуждены констатировать, что по количеству зараженных нынешний коронавирус уже превзошел показатели эпидемии атипичной пневмонии (SARS) в период 2002-2003 гг, сообщает РИА Новости.
Экономика
Банк «Открытие» определил сроки выхода на IPO
Банк «Открытие» может провести первичное размещение своих акций на бирже в сентябре-октябре 2021 года, заявил журналистам его глава Михаил Задорнов, передает корреспондент РБК.
Общество
«Уральские авиалинии» отменили рейсы в Европу из-за коронавируса
Отмечается, что «Уральские авиалинии» отменяют ряд рейсов своей полётной программы до конца зимней навигации из-за сложной эпидемиологической ситуации в КНР и из-за введения ограничений со стороны властей Китая и Ростуризма на поездки китайских и российских туристов.
Политика
Махмуд Аббас отверг предложенную Трампом «сделку века»
Махмуд Аббас отверг предложенную Трампом "сделку века". Глава Палестины заявил, что предложение США является заговором против страны.
Политика
ЕС требует от РФ свободного прохода судов через Керченский пролив
Евросоюз снова призвал Россию обеспечить беспрепятственный и свободных проход судов в Азовское море и в обратном направлении через Керченский пролив.
Политика
Мишустин назначил Голикову главой оперативного штаба по коронавирусу
Премьер-министр Михаил Мишустин назначил замглавы правительства Татьяну Голикову председателем оперативного штаба по контролю за новым коронавирусом, сообщается на сайте кабмина.
Шоу-бизнес
Анна Курникова и Энрике Иглесиас ждут третьего ребенка
Испанский телеканал Telemundo Entretenimiento сообщил поклонникам Анны Курниковой и Энрике Иглесиаса радостную новость: в звездной семье снова ожидается пополнение.
Гаджеты
AMD обещает, что карта на Big Navi произведёт фурор в играх на 4K
Компания AMD вовсю готовится к анонсу Big Navi — нового GPU, который должен сравнять ставки в противостоянии «красных» и «зелёных».
Общество
Казахстан приостановил выдачу виз гражданам Китая
Межведомственная комиссия при правительстве Казахстана приняла решение приостановить выдачу виз гражданам Китая в рамках пакета защитных мер по недопущению распространения коронавируса на территории Казахстана, сообщила пресс-служба правительства.
Происшествия
Появились результаты анализов на коронавирус жителей Воронежа
Стали известны предварительные результаты анализов на китайский коронавирус двух жителей Воронежа, которых накануне госпитализировали в больницу с характерными симптомами.
Политика
МИД прокомментировал отмену визита в Россию делегации из Нидерландов
Нидерланды сознательно включили в список парламентской делегации для визита в Россию нежелательного для Москвы депутата, заявил МИД.
Экономика
Минтруд предложил понизить размер прожиточного минимума
Минтруд предлагает установить прожиточный минимум за четвертый квартал 2019 года в размере 10,6 тысячи рублей на человека.
Шоу-бизнес
Олег Газманов станцевал в микротрусиках у бассейна
Олег Газманов зажег на Мальдивах в микротрусиках. Фанаты певца считают, что он – серьезный конкурент для Джанлуки Вакки .
Культура
Макаревич рассказал о срыве съемок фильма к 50-летию «Машины времени»
Происшествия
Пять полицейских задержали по делу журналиста Ивана Голунова
Пять сотрудников полиции были задержаны по делу журналиста "Медузы" Ивана Голунова, сообщает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к следствию.
Общество
Иностранцев могут обязать предоставлять медсправки при въезде в РФ
Министерство внутренних дел России планирует обязать всех иностранных граждан при въезде в нашу страну проходить дактилоскопию, а также предоставлять на погранконтроле медицинские справки.
Происшествия
Четыре человека погибли в ДТП на трассе «Мишуково – Снежногорск»
По сообщению единой дежурно-диспетчерской службы Кольского района, в результате ДТП погибли четыре человека, ещё один – пострадал.
Происшествия
В Новосибирске зарезали беременную девушку в подъезде
В Новосибирске местный житель напал с ножом на беременную женщину в подъезде и убил ее.
Политика
Песков прокомментировал идею введения термина «верховный правитель»
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал предложение переименовать в Конституции должность президента России в «верховного правителя».
Происшествия
В Ростовской области два человека погибли в ДТП с автобусом
Два человека погибли и 10 пострадали в ДТП на трассе «Дон» под Ростовом-на-Дону, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.
Происшествия
У госпитализированных в Кемерове двух человек не нашли коронавирус
Ранее в Кемерове доставили в больницу взрослого и ребёнка с признаками респираторного заболевания после их возвращения из китайского Хайнаня.
Общество
ФБК: семья Мишустина владеет недвижимостью почти на 2,8 млрд рублей
Руководитель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный утверждает, что семья премьер-министра Михаила Мишустина владеет недвижимостью рыночной стоимостью около 2,8 млрд руб.
Кино
В Сеть выложили первый тизер фильма «Форсаж 9»
В Сети появился первый официальный тизер боевика Джастина Лина "Форсаж 9".