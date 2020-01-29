Политика

Rambler News ServiceRambler News ServiceВ Кремле прокомментировали предложенную Трампом сделку по Палестине

Россия продолжает изучать предложенный президентом США Дональдом Трампом план мирного урегулирования конфликта между Израилем и Палестиной, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, есть в Кремле позиция по так называемой «сделке века».
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В Кремле продолжат изучать «сделку века» Трампа

РБК05:04

Кремль рассчитывает на дополнительную информацию от Нетаньяху по «сделке века»

Газета.Ru04:33

Песков сообщил об отсутствии поддержки «сделки века» Палестиной

Известия04:54

Кремль анализирует предложенную Трампом «сделку века»

ТАСС04:37

Россия анализирует предложенную Трампом «сделку века»

RT на русском04:56

Кремль ждет от Нетаньяху новой информации по плану Трампа

Московский Комсомолец04:31

В Кремле прокомментировали «сделку века» по Палестине

РИА Новости04:24
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Президент Украины Владимир Зеленский назвал Советский Союз одним из виновников Второй мировой войны.
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Глава Минкомсвязи Максут Шадаев предложил предоставить онлайн-доступ к различным данным российских граждан сотрудникам правоохранительных органов, которые ведут оперативно-разыскную деятельность.
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Lenta.ru вчера в 16:58
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Компания Toyota Tacoma опубликовала официальный тизер своей новинки - среднеразмерного пикапа Tacoma, премьера которого состоится на автосалоне в Чикаго.
Letnews.ru 04:25
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RT на русском 00:55
Политика

Махмуд Аббас отверг предложенную Трампом «сделку века»

Махмуд Аббас отверг предложенную Трампом "сделку века". Глава Палестины заявил, что предложение США является заговором против страны.
Piter.tv 00:48
Политика

ЕС требует от РФ свободного прохода судов через Керченский пролив

Евросоюз снова призвал Россию обеспечить беспрепятственный и свободных проход судов в Азовское море и в обратном направлении через Керченский пролив.
Аргументы неделi. Крым 02:40
Политика

Мишустин назначил Голикову главой оперативного штаба по коронавирусу

Премьер-министр Михаил Мишустин назначил замглавы правительства Татьяну Голикову председателем оперативного штаба по контролю за новым коронавирусом, сообщается на сайте кабмина.
РБК 02:08
Шоу-бизнес

Анна Курникова и Энрике Иглесиас ждут третьего ребенка

Испанский телеканал Telemundo Entretenimiento сообщил поклонникам Анны Курниковой и Энрике Иглесиаса радостную новость: в звездной семье снова ожидается пополнение.
Sunmag.me 27 января в 11:11
Гаджеты

AMD обещает, что карта на Big Navi произведёт фурор в играх на 4K

Компания AMD вовсю готовится к анонсу Big Navi — нового GPU, который должен сравнять ставки в противостоянии «красных» и «зелёных».
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Межведомственная комиссия при правительстве Казахстана приняла решение приостановить выдачу виз гражданам Китая в рамках пакета защитных мер по недопущению распространения коронавируса на территории Казахстана, сообщила пресс-служба правительства.
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Нидерланды сознательно включили в список парламентской делегации для визита в Россию нежелательного для Москвы депутата, заявил МИД.
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Минтруд предложил понизить размер прожиточного минимума

Минтруд предлагает установить прожиточный минимум за четвертый квартал 2019 года в размере 10,6 тысячи рублей на человека.
РИА Новости вчера в 09:54
Шоу-бизнес

Олег Газманов станцевал в микротрусиках у бассейна

Олег Газманов зажег на Мальдивах в микротрусиках. Фанаты певца считают, что он – серьезный конкурент для Джанлуки Вакки .
Актуальные Новости вчера в 05:09
Культура

Макаревич рассказал о срыве съемок фильма к 50-летию «Машины времени»

ToDay News Ufa вчера в 07:16
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Пять полицейских задержали по делу журналиста Ивана Голунова

Пять сотрудников полиции были задержаны по делу журналиста "Медузы" Ивана Голунова, сообщает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к следствию.
Газета.Ru 01:50
Общество

Иностранцев могут обязать предоставлять медсправки при въезде в РФ

Министерство внутренних дел России планирует обязать всех иностранных граждан при въезде в нашу страну проходить дактилоскопию, а также предоставлять на погранконтроле медицинские справки.
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По сообщению единой дежурно-диспетчерской службы Кольского района, в результате ДТП погибли четыре человека, ещё один – пострадал.
Би-порт 02:13
Происшествия

В Новосибирске зарезали беременную девушку в подъезде

В Новосибирске местный житель напал с ножом на беременную женщину в подъезде и убил ее.
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Политика

Песков прокомментировал идею введения термина «верховный правитель»

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал предложение переименовать в Конституции должность президента России в «верховного правителя».
RT на русском 04:40
Происшествия

В Ростовской области два человека погибли в ДТП с автобусом

Два человека погибли и 10 пострадали в ДТП на трассе «Дон» под Ростовом-на-Дону, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.
РБК 05:37
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Ранее в Кемерове доставили в больницу взрослого и ребёнка с признаками респираторного заболевания после их возвращения из китайского Хайнаня.
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ФБК: семья Мишустина владеет недвижимостью почти на 2,8 млрд рублей

Руководитель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный утверждает, что семья премьер-министра Михаила Мишустина владеет недвижимостью рыночной стоимостью около 2,8 млрд руб.
Ведомости вчера в 14:09
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В Сеть выложили первый тизер фильма «Форсаж 9»

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РИА Новости 03:56
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