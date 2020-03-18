Коронавирус

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Сотрудники администрации президента РФ сдают тесты на коронавирус, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. "Да", - сказал Песков, отвечая на вопрос, сдают ли тесты на COVID-19 сотрудники администрации президента.
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Песков: сотрудники администрации президента сдают тесты на коронавирус

"Да", - сказал Песков, отвечая на вопрос, сдают ли тесты на COVID-19 сотрудники администрации президента. Во вторник сдали тест на коронавирус журналисты, которые планируют освещать деятельность президента в Крыму 18 марта. Песков объяснил РИА Новости это мерами предосторожности.
РИА Новостивчера в 23:02

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Сотрудники администрации президента сдают тесты на коронавирус

Коммерсантъ00:45

Песков: сотрудники администрации президента сдают тесты на коронавирус

РИА Новостивчера в 23:02

Администрацию Путина проверят на коронавирус

Lenta.ru00:04

Песков: сотрудники аппарата президента сдают анализы на коронавирус

Газета.Ruвчера в 23:44

Сотрудники администрации президента России сдали тесты на коронавирус

Известиявчера в 23:35

В Кремле подтвердили проверку на коронавирус сотрудников администрации

RT на русскомвчера в 23:26

Песков заявил о тестировании на вирус работников администрации президента

РБК00:19
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Политика

В бундестаге призвали снять санкции с России из-за коронавируса

Член международного комитета бундестага Вальдемар Гердт заявил, что Германии следует пересмотреть отношения с Россией и отменить непродуктивные санкции на фоне пандемии нового коронавируса.
РИА Новости вчера в 21:16
Экономика

Силуанов сообщил, что бюджет России в 2020 году будет дефицитным

Как отметил Силуанов, ситуация в экономике РФ развивается сейчас не лучшим образом, наблюдается отклонение от макропрогноза на 2020 год.
ТАСС 04:11
Финансы

Курс евро превысил 85 рублей впервые с 2016 года

Курс евро превысил 85 рублей впервые с февраля 2016 года. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Газета.Ru 03:49
Общество

Эдуард Лимонов умер от онкологического заболевания

Писатель и политический деятель Эдуард Лимонов умер от онкологического заболевания. Такова официальная причина смерти.
Вести.Ru 01:35
Общество

СК РФ возбудил дело по факту нападения на посольство России в Киеве

Следственный комитет (СК) РФ возбудил уголовное дело по факту нападения на посольство России в Киеве 14 марта, сообщили в ведомстве в среду, 18 марта.
Известия 02:50
Общество

Назван риск удаленной работы для банков

Банки начали переводить сотрудников на удаленный режим работы в связи со вспышкой коронавируса.
Мой Брянск 04:16
Энергетика

Путин прокомментировал рост цен на бензин

Президент России Владимир Путин прокомментировал подорожание бензина в стране, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 13:29
Общество

В российских школах объявили каникулы из-за коронавируса

В российских школах объявили каникулы с 23 марта по 12 апреля включительно из-за распространения коронавируса.
Lenta.ru 02:20
Кино

Сэм и Дин встречают Сэма и Дина в новом промо «Сверхъестественного»

Судя по ролику, знаменательная встреча произойдет в бункере, а «новые» персонажи окажутся гостями из другого мира.
Popcornnews.ru вчера в 04:00
Общество

Назвали повышающие сопротивление организма коронавирусу продукты

Врачи определили и назвали продукты, повышающие сопротивление организма коронавирусу.
Ugpressa.ru 04:01
Здоровье

ВОЗ рекомендовала не пить ибупрофен при лечении от коронавируса

Пресс-секретарь Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Кристиан Линдмайер заявил, что ВОЗ рекомендует не пить ибупрофен и содержащие его лекарства для самолечения при коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском вчера в 07:08
Финансы

ЦБ 16 марта продал валюту на 5,5 млрд рублей

Банк России 16 марта в рамках упреждающих мер по стабилизации рынка и поддержке рубля продал валюту на 5,53 млрд рублей, следует из данных регулятора.
Интерфакс 03:51
Политика

Путин заявил о принадлежности 70% граждан России к среднему классу

Президент России Владимир Путин заявил, что в России 70% жителей относятся к среднему классу.
РБК 03:16
Общество

В Свердловской области ввели режим повышенной готовности

Согласно указу губернатора, запрещены массовые мероприятия с числом участников более 50 человек.
Российская газета 02:38
Игры

Предварительная загрузка Half-Life: Alyx начнётся уже 20 марта

Игромания.ру 02:52
Космос

Черная дыра в центре нашей Галактики стала более активной

Астрономы подтвердили растущую с 2014 года активность сверхмассивной черной дыры в центре нашей галактики, об этом говорится в статье, принятой к публикации в журнале Astronomy & Astrophysics.
Взгляд.ру вчера в 08:58
Армия и оружие

Военная база США «Таджи» в Ираке вновь подверглась ракетной атаке

Политика Сегодня вчера в 18:09
Происшествия

В Первоуральске в суде подозреваемый зарезал потерпевшую

В Первоуральске во время судебного заседания подозреваемый напал с ножом на потерпевшую, пишет РИА "Новости" со ссылкой пресс-службу областного главка МВД.
Газета.Ru 04:20
Общество

Москвичей предупредили о возвращении зимы на выходные

В ближайшие выходные, 21 и 22 марта, в Москве и Московской области ожидается резкое похолодание с понижением температуры ниже нормы.
Lenta.ru 04:32
Общество

В Башкирии введен режим повышенной готовности по коронавирусу

Глава РБ Радий Хабиров сообщил о введении с 18 марта в Башкортостане режима повышенной готовности в связи с ситуацией пандемии коронавируса.
Панорама (Благовещенск) 01:36
Здоровье

На Сахалине ввели режим повышенной готовности в связи с коронавирусом

Южно-Сахалинск, 18 марта 2020, 10:28 — REGNUM Режим повышенной готовности ввели власти Сахалинской области в связи с коронавирусом, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.
REGNUM 03:28
Общество

«Ведомости» узнали о планах ФНС отказаться от выездных проверок

В Федеральной налоговой службе (ФНС) на фоне пандемии коронавируса изучают вопрос о приостановке выездных проверок, осмотров, допросов, при которых предусмотрен прямой контакт с налогоплательщиками.
РБК 03:22
Общество

«Победа» так и не получила разрешение Черногории на вывоз россиян

Как сообщалось, в понедельник власти Черногории приостановили международное авиационное, железнодорожное и автобусное сообщение из-за ситуации с коронавирусом.
Интерфакс 03:13
Политика

Эксперт ООН: Американцы разработали коронавирус в 2015 году

Эксперт напомнил об опубликованной в 2015 году в журнале Nature статье, в которой рассказывалось об американском эксперименте по модификации вируса, который разносят китайские летучие мыши.
RuNews24.ru 01:58
Энергетика

Мировые цены на нефть выросли на 5%

Мировые цены на нефть выросли более чем на 5%. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Деловое.ТВ вчера в 02:27
Экономика

Греф назвал возможный сценарий развития экономического кризиса в РФ

Президент Сбербанка Герман Греф рассказал, что финансовая организация смоделировала три возможных сценария развития экономического кризиса в России.
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Политика

Лукашенко удивило решение России по закрытию границы

Президент Белоруссии Александр Лукашенко резко отреагировал на решение России закрыть границу с республикой из-за пандемии коронавируса.
Газета.Ru 16 марта в 12:25
Религия

Патриарх Кирилл утвердил правила профилактики коронавируса

Правила профилактики коронавируса, утвержденные патриархом Кириллом, распространяются только на Московскую епархию.
Агентство Телеграф вчера в 06:20
Происшествия

Суд приговорил Гульнару Каримову к 13 годам

Суд в Ташкенте признал Каримову виновной и приговорил ее к 13 годам и четырем месяцам лишения свободы, сообщает «Интерфакс».
BFM.ru 04:17
Политика

Путин назначил голосование по поправкам в Конституцию

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении всенародного голосования по поправкам в Конституцию на 22 апреля 2020 года.
Газета.Ru 01:22
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