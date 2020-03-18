"Да", - сказал Песков, отвечая на вопрос, сдают ли тесты на COVID-19 сотрудники администрации президента. Во вторник сдали тест на коронавирус журналисты, которые планируют освещать деятельность президента в Крыму 18 марта. Песков объяснил РИА Новости это мерами предосторожности.

с чего всё началось

Сотрудники администрации президента России сдают тесты на коронавирус. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на заявление пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова. По информации издания, тест сдали и журналисты, планирующие освещать деятельность Путина в Крыму.

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