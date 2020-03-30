Безусловно, просчитывали, это раз, но в настоящий момент любые экономические просчеты на фоне главной задачи - это сохранение здоровья людей и ограждение людей от эпидемиологической опасности - они носят вторичный характер.

Москва, 30 марта 2020, 14:49 — REGNUM Перед введением режима самоизоляции российские власти оценили размер экономического ущерба от данной меры. Об этом 30 марта заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге.

Политика Макрон призвал Италию не «пьянеть» от российской помощи В субботу президент Франции Эммануэль Макрон в интервью ведущим итальянским газетам, высказал свое мнение о российской и китайской помощи, страдающей от пандемии коронавируса Италии.

Общество Рада провалила «коронавирусные» изменения в госбюджет Украины Киев, 30 марта 2020, 14:50 — REGNUM Верховная рада Украины не смогла утвердить законопроект правительства о внесении изменений в госбюджет-2020 для борьбы с коронавирусом.

Энергетика Стоимость российской нефти упала до минимума с 1999 года На прошлой неделе стоимость партий нефти Urals в Северо-Западной Европе снизилась до $16,2 за баррель (CIF Роттердам), что является минимумом с июня 1999 года, сообщает Argus.

Происшествия МВД предъявило сотрудникам ЛДПР обвинение в хищении денег МВД предъявило обвинение двум сотрудникам аппарата ЛДПР в хищении денег . Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-центр ведомства.

Политика Парламентарии ЕС обвинили Россию в дезинформации на фоне пандемии Три члена фракции Европарламента "Зеленые/Европейский свободный альянс" от ФРГ призвали руководство ЕС проверить версию о предполагаемой дезинформационной кампании о COVID-19, которую якобы проводит Россия, говорится в письме парламентариев, оказавшемся в распоряжение РИА "Новости".

Общество В Калининграде привлекли к ответственности нарушителей карантина Калининградские полицейские привлекли к ответственности 24 нарушителей карантина по коронавирусу, сообщила пресс-служба управления МВД России по региону.

Общество Мария Захарова рассказала о просьбах проживающих за рубежом россиян Официальный представитель МИДа добавила, что многие граждане РФ строили бизнес и покупали недвижимость за рубежом, а сейчас просят о возвращении домой.

Политика В Госдуме прокомментировали петицию о создании базы НАТО в Мариуполе Звучащее на Украине предложение разместить в Азовском море военно-морскую базу НАТО не стоит воспринимать всерьез, так как это последствия проявления эпидемии национализма, считает депутат Госдумы России Андрей Козенко.

Общество Губерниев пристыдил Резцову за нарушение карантина Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев раскритиковал трёхкратную олимпийскую чемпионку Анфису Резцову за нарушение режима карантина во время пандемии COVID-19.

Политика Принц Гарри не намерен просить США платить за его охрану После переезда принца Гарри и Меган Маркл в Калифорнию президент США Дональд Трамп заявил, что не намерен оплачивать их охрану из бюджета страны.