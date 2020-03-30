Коронавирус

REGNUMREGNUMПесков: специалисты просчитали экономический ущерб от самоизоляции

Москва, 30 марта 2020, 14:49 — REGNUM Перед введением режима самоизоляции российские власти оценили размер экономического ущерба от данной меры. Об этом 30 марта заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге.
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Дмитрий Песков
Безусловно, просчитывали, это раз, но в настоящий момент любые экономические просчеты на фоне главной задачи - это сохранение здоровья людей и ограждение людей от эпидемиологической опасности - они носят вторичный характер.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельАргументы недели 08:00

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