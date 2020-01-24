Политика

РБКРБКПесков сравнил процесс помилования израильтянки и Ходорковского

Владимир Путин не может помиловать осужденную за контрабанду гашиша израильтянку Нааму Иссахар, так как девушка не обращалась с такой просьбой, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Об этом передает корреспондент РБК.
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с чего всё началось

Песков: личное прошение о помиловании от Наамы Иссахар нужно, чтобы начать сам процесс

Отсутствие личного прошения о помиловании со стороны осужденной израильтянки Наамы Иссахар тормозит весь процесс, согласно российскому законодательству, это является необходимой процедурой. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
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Александр Лукашенко заявил, что не хочет быть «последним президентом» Белоруссии.
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В Красноярске задержаны организаторы порносъёмок с подростками

Мужчины, подозреваемые в организации порнографических съёмок с участием несовершеннолетних, задержаны в Красноярске.
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Российские клубы потратили на трансферы 285 миллионов в 2019 году

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Лидер крымскотатарского Меджлиса назвал дату марша на Крым

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Общество

Оценены риски заражения посылок из AliExpress коронавирусом

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Происшествия

Под Петербургом нашли обгоревший труп блогерши, сообщили СМИ

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В Кремле прокомментировали слова Грефа о возможном уходе из Сбербанка

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление председателя правления Сбербанка Германа Грефа о готовности покинуть свой пост, если изменится стратегия организации.
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В связи с быстрым распространением пневмонии, вызываемой новым типом коронавируса, власти китайской столицы ввели наивысший - первый уровень мер реагирования, сообщил журналистам руководитель городского управления здравоохранения Лэй Хайху на пресс-конференции в пятницу.
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Армия и оружие

Сирия вернула контроль над большей частью границы с Турцией и Ираком

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Появились первые официальные изображения новых Samsung Galaxy S20

В сети появился целый набор рендеров Galaxy S20+, S20 и S20 Ultra из рекламных материалов Samsung.
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Издание Military Watch сравнило российские фрегаты с кораблями ВМС США

Специалисты тематического издания Military Watch решили сравнить российские фрегаты со стоящими на вооружении США кораблями.
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Неизвестный инвестор купил облигации Министерства финансов России на 58 млрд рублей. Об этом информирует РИА Новости.
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Суд прекратил уголовное дело о крушении Boeing в Казани

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В США ввели новые правила получения виз для приезжающих рожать женщин

В США введены новые правила получения виз в целях сдерживания «родильного туризма», правила опубликованы администрацией президента, сообщает агентство Associated Press.
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