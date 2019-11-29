Политика
ТрудПесков сравнил работу Путина с домной
Президент России Владимир Путин фактически работает без выходных, и 31 декабря не будет исключением. Об этом, как сообщает РИА Новости, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Читать в источнике
Оценить338
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 18:26, Ашберн
Хоккей
«Сочи» прервал семиматчевую победную серию «Ак Барса»
Хоккеисты казанского «Ак Барса» в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги неожиданно проиграли «Сочи».
Происшествия
В Британии задержано судно с россиянами на борту
Посольство России в Великобритании сообщило, что судно «Джирех» с россиянами на борту задержано в порту Портленда.
Общество
Появилось видео операции девочки с «пятном Бэтмена»
В распоряжении Первого канала появилось видео операции американской девочки Луны Феннер, которая прилетела в Краснодар удалять гигантское родимое пятно на все лицо.
Политика
Украинского участника шоу выгнали из студии за высказывания о евреях
Украинского эксперта Кирилла Животовского навсегда дисквалифицировали с шоу "Кто против" на телеканале "Россия 1".
Шоу-бизнес
Анжелика Варум рассказала о ссорах с Леонидом Агутиным
Известная певица Анжелика Варум, которой уже «стукнуло» пятьдесят, в последнее время с концертами выступает нечасто.
Единоборства
Александр Емельяненко победил Михаила Кокляева в боксёрском поединке
Боксёрский поединок бойца смешанного стиля (ММА) Александра Емельяненко и штангиста Михаила Кокляева в Москве завершился 29 ноября техническим нокаутом в первом раунде.
Политика
«Нафтогаз» рассказал о ходе переговоров с Россией по транзиту газа
Россия и Украина начали согласование текста договора о взаимодействии операторов ГТС, который нужен для продолжения транзита газа.
Общество
Письмо РАТЭК пока не дошло до Кремля
Кремль пока не получал письмо Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК) с просьбой отклонить закон о предустановке на смартфоны, компьютеры и телевизоры с функцией Smart TV приложений, ориентированных на российскую аудиторию.
Шоу-бизнес
Кейт Миддлтон может быть снова в интересном положении
Королевская семья пока не отвечает на вопросы почитателей об интересном положении супруги принца Уильяма.
Политика
Путин и Зеленский могут обсудить газовый вопрос в Париже
Владимир Путин и Владимир Зеленский смогут обсудить проблемные аспекты газовых переговоров во время встречи «нормандской четверки» в Париже, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Энергетика
«Нафтогаз» допустил отказ от исковых претензий к «Газпрому»
Ранее «Нафтогаз» предложил российскому «Газпрому» вернуть $3 млрд, которые российская компания должна Украине по решению Стокгольмского арбитража, прямыми поставками газа.
Общество
Роскомнадзор дал разъяснения по списку интернет-страниц с фейками
Роскомнадзор опубликовал на своём сайте разъяснения, касающиеся списка интернет-страниц, на которых регулярно под видом достоверных сообщений распространяется заведомо недостоверная общественно значимая информация.
Космос
Астронавты починили туалеты после поломки на американском сегменте МКС
Туалет на американском сегменте Международной космической станции снова работает.
Технологии
Ученые сделали новый прорыв в квантовой механике
Авто
Стала известна дата продаж кроссовера Kia Seltos в России
Компания KIA объявила начало продаж кроссовера Kia KX3. Новинка уже доступна у официальных дилеров марки в четырех вариантах исполнения.
Политика
Украина назвала условие рассмотрения прямых поставок газа из России
Министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель назвал условие рассмотрения прямых поставок газа из России.
Футбол
«Краснодар» победил «Базель» в Лиге Европы
Общество
Опубликован проект закона о домашнем насилии в России
Согласно проекту, суд сможет выдавать предписание, запрещающее виновному в домашнем насилии контактировать со своей жертвой, в том числе по телефону и через интернет.
Политика
Представители Зеленского обратились в Apple из-за Крыма
«Представительство» украинского президента Владимира Зеленского в Крыму направило запросы в Apple из-за того, что полуостров в приложении компании стали отображать российским.
Гаджеты
В России стартовали продажи смартфонов Moto G8 Plus и Moto E6 Plus
Уже месяц назад можно было увидеть гаджеты Moto E6 Plus и Moto G8 Plus.
Общество
Завершено строительство моста через Амур в Китай
Специалисты завершили строительство моста на реке Амур в Благовещенске, соединяющего Россию и Китай, передает РИА "Новости".
Футбол
Леонид Слуцкий покинул пост тренера «Витесса»
Российский тренер Леонид Слуцкий покинул пост главного тренера "Витесса".
Космос
Астрономам удалось измерить длину хвоста первой межзвездной кометы
Ученым из Йельского университета удалось не только получить детальные фото первой межзвездной кометы, названной в честь крымского астронома Геннадия Борисова, но и измерить длину ее хвоста.
Биатлон
Определен состав сборной РФ по биатлону на смешанные эстафеты
Наука