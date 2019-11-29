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Общество Появилось видео операции девочки с «пятном Бэтмена» В распоряжении Первого канала появилось видео операции американской девочки Луны Феннер, которая прилетела в Краснодар удалять гигантское родимое пятно на все лицо.

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Политика Путин и Зеленский могут обсудить газовый вопрос в Париже Владимир Путин и Владимир Зеленский смогут обсудить проблемные аспекты газовых переговоров во время встречи «нормандской четверки» в Париже, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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Политика Представители Зеленского обратились в Apple из-за Крыма «Представительство» украинского президента Владимира Зеленского в Крыму направило запросы в Apple из-за того, что полуостров в приложении компании стали отображать российским.