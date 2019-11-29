Политика

ТрудТрудПесков сравнил работу Путина с домной

Президент России Владимир Путин фактически работает без выходных, и 31 декабря не будет исключением. Об этом, как сообщает РИА Новости, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
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