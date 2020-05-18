"Сроки проведения по понятным причинам пока не определены", - ответил представитель Кремля на вопрос, остается ли в графике главы государства традиционная прямая линия. В последний раз Путин общался с россиянами в таком формате в июне прошлого года. Она стала уже 17-й по счету с 2001 года.

с чего всё началось

Сроки проведения прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным пока не установлены. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Конкретная дата проведения ежегодной традиционной прямой линии с президентом Владимиром Путиным в этом году пока не определена.

Песков: сроки прямой линии с Путиным пока не определены

Политика США безвозмездно передадут России 200 аппаратов ИВЛ Москва, 18 мая 2020, 21:59 — REGNUM США безвозмездно передадут России 200 аппаратов искусственной вентиляции лёгких в рамках взаимопомощи в борьбе с пандемией коронавируса, сообщили 18 мая в Белом доме. 107

Общество Хабиб Нурмагомедов впервые сообщил о состоянии отца Действующий чемпион промоушена UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов заявил, что его отец Абдулманап находится в тяжелом состоянии.

Шоу-бизнес Екатерина Варнава нашла новую любовь Звезда Comedy Woman на шоу "Танцы со звездами" призналась, что обрела счастье в личной жизни. 13

Происшествия Квартиру погибшего бортпроводника мурманского рейса отобрал отец Бросивший семью мужчина отсудил долю квартиры своего сына-бортпроводника, погибшего в результате катастрофы с самолётом рейса Москва - Мурманск. 16

Шоу-бизнес Друзья сообщили о расставании Полины Гагариной с мужем-фотографом За 2018 год выручка компании составила почти 150 млн руб. Генеральным директором компании ранее был муж певицы, однако три недели назад, уточняет издание, Дмитрий Исхаков был уволен. 65

Происшествия В Костромской области нашли тело профессора из Москвы Уголовное дело об убийстве завели в Костромской области после обнаружения в реке тела пропавшего профессора университета из Москвы с камнями в брюках, сообщила прокуратура региона. 28

Общество Начальник департамента соцразвития Смоленской области уволена Смоленск, 18 мая 2020, 20:31 — REGNUM Татьяна Конашенкова уволена с поста руководителя департамента по социальному развитию Смоленской области после вспышки заражения коронавирусом в геронтологическом центре «Вишенки». 2

Энергетика Российская нефть поднялась выше 30 долларов за баррель Цена российской нефти марки Urals на торговых площадках в Северо-Западной Европе 15 мая подорожала на 1,49 доллара за баррель и впервые с середины марта достигла уровня 30,44 доллара.

Политика Стрелков заявил, что хотел бы жить в Киеве Бывший министр обороны Донецкой народной республики (ДНР) Игорь (Гиркин) Стрелков в беседе с украинским журналистом Дмитрием Гордоном заявил, что хотел был жить в Киеве.

Футбол «Сельта» Смолова начинает групповые тренировки «Сельта» на своем официальном сайте сообщила о тренировочном плане команды на ближайшее время.

Общество Правительство продлило больничные для россиян старше 65 лет Правительство разрешило работающим россиянам старше 65 лет продлить больничные листы до 29 мая. Об этом сообщается на сайте кабмина. 56