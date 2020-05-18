Политика

Политическая ЭкспертизаПолитическая ЭкспертизаПесков: сроки прямой линии с Путиным пока не определены

Сроки проведения прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным пока не установлены. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Конкретная дата проведения ежегодной традиционной прямой линии с президентом Владимиром Путиным в этом году пока не определена.
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с чего всё началось

Песков: сроки прямой линии Путина с россиянами пока не определены

"Сроки проведения по понятным причинам пока не определены", - ответил представитель Кремля на вопрос, остается ли в графике главы государства традиционная прямая линия. В последний раз Путин общался с россиянами в таком формате в июне прошлого года. Она стала уже 17-й по счету с 2001 года.
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