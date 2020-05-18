"Сроки проведения по понятным причинам пока не определены", - ответил представитель Кремля на вопрос, остается ли в графике главы государства традиционная прямая линия. В последний раз Путин общался с россиянами в таком формате в июне прошлого года. Она стала уже 17-й по счету с 2001 года.

с чего всё началось

Сроки проведения прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным пока не установлены. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Конкретная дата проведения ежегодной традиционной прямой линии с президентом Владимиром Путиным в этом году пока не определена.

Песков: сроки прямой линии с Путиным пока не определены

Авто Названы самые продаваемые авто во время кризиса в РФ Стали известны наиболее продаваемые авто в период кризиса в РФ. За первый месяц самоизоляции реализация транспорта показала резкий спад.

Общество В свердловской компании произошла крупная вспышка коронавируса Свыше 100 сотрудников логистического партнера сети «Красное и белое» в Свердловской области заразились коронавирусом, это более половины из протестированных сотрудников данной компании, сообщил в своем Instagram губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. 1

Происшествия В Москве задержали злоумышленника, стрелявшего из окна дома Сотрудники полиции и Росгвардии задержали мужчину, стрелявшего из окна дома на юго-востоке Москвы, сообщила журналистам официальный представитель МВД России Ирина Волк. 8

Здоровье Странные особенности коронавируса назвал доктор Мясников Главный врач московской городской клинической больницы № 71 Александр Мясников выделил 2 основные странности коронавируса. 2

Общество Куряне смогут наблюдать МКС невооруженным глазом До конца мая жители Курской области смогут наблюдать в небе пролет Международной космической станции. 243

Общество Правительство продлило больничные для россиян старше 65 лет Правительство разрешило работающим россиянам старше 65 лет продлить больничные листы до 29 мая. Об этом сообщается на сайте кабмина. 18

Путешествия Турция начала вести переговоры о туризме с 70 странами В Турции начали проводить консультации о туризме с другими странами для информирования жителей со всего мира об инфраструктуре здравоохранения государства в период эпидемии коронавируса.

Религия Патриарх Кирилл отстранил от управления епархиями двух епископов «Епископ Армавирский и Лабинский Игнатий и епископ Костомукшский и Кемский Игнатий до решения Общецерковного суда отстранены от управления вверенными их архипастырскому попечению епархиями», — говорится в сообщении. 177

Происшествия Двое осужденных за теракт в метро Петербурга подали в суд на УФСИН Двое осужденных по делу о совершенном в метро Санкт-Петербурга в 2017 году теракте - Акрам Азимов и Мухамадюсуп Эрматов - подали иски к УФСИН по городу и Ленинградской области. 53

Здоровье Курский врач рассказал о том, как считают жертв коронавируса Врач-инфекционист областной инфекционной больницы имени Семашко Алексей Гапонов опубликовал в социальной сети большой пост о том, как в отечественной медицине ведется подсчет жертв коронавирусной инфекции и почему некоторым эти цифры кажутся недостоверными. 9

Здоровье Пермскому Минздраву пришлось скрыть видео своего совещания 18 мая министр здравоохранения Пермского края Оксана Мелехова провела встречу с сотрудниками Пермской станции скорой помощи по вопросу стимулирующих выплат, которая транслировалась в ее Instagram. 1

Происшествия Отец отсудил часть квартиры у семьи погибшего в Шереметьево бортпроводника Отец погибшего в катастрофе Sukhoi Superjet 100 бортпроводника Максима Моисеева получил через суд часть наследства, сообщила телеканалу НТВ мать Максима Юлия Карева. 7

Кино «Тор-4»: приключения асгардца продолжаются Фильм «Тор: Любовь и гром» обещает стать даже более успешным, чем третья часть эпопеи о могущественном боге.