Политика

Газета.RuГазета.RuВ Кремле прокомментировали отставку Суркова

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал отставку Владислава Суркова с поста помощника президента РФ, передает корреспондент "Газеты.Ru". Песков отметил, что Сурков покинул пост по собственному желанию.
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Дмитрий Песков
Сурков был освобожден от занимаемой должности по собственному желанию, но его многолетний опыт и талант безусловно найдет свое применение.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельГазета.Ru 04:37

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