Армия и оружие
News.ruПесков: террористы в Идлибе получают опасные образцы военной техники
Террористы, находящиеся в Идлибе, получают подпитку со стороны. Им поставляют «очень опасные образцы военной техники», рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Очень опасные образцы военной техники попадают им в руки.
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Футбол
В Италии перенесли три футбольных матча из-за коронавируса
По последним данным, в Италии от коронавируса умерли два человека. Число заболевших увеличилось до 79.
Политика
Участники протестов в Полтавской области обратились к Зеленскому
Политика
США обвинили Россию в кампании по дезинформации о коронавирусе
Сотрудник Госдепартамента США Филипп Рикер сообщил, что российская кампания по дезинформации продвигает безосновательные теории заговора о причастности США к вспышке коронавируса.
Биатлон
На чемпионате мира по биатлону пройдет женский масс-старт
На чемпионате мира по биатлону в итальянском Антхольце сегодня, 23 февраля, состоится женский масс-старт.
Политика
Рабочая группа определилась с концепцией голосования по Конституции
Законом предлагается регламентировать только наблюдение от Общественной палаты, подтвердил РБК сопредседатель рабочей группы по изменению Конституции Крашенинников.
Общество
Ученые проследили источник коронавируса в Китае
Передача нового типа коронавируса в Китае началась еще в ноябре или начале декабря 2019 года и ускорилась, когда достигла рынка морепродуктов в Ухане.
Музыка
Стал известен представитель Украины на Евровидении-2020
Музыкальная группа Go-A представит Украину на конкурсе «Евровидение-2020», который пройдёт с 12 по 16 мая в Роттердаме.
Спорт
Большунов упустил победу в «Ски-туре», уступив шестерым норвежцам
Россиянин Александр Большунов стал седьмым в гонке преследования классическим стилем на 30 км на последнем этапе лыжной многодневки "Ски Тур".
Общество
Топ-10 востребованных в Выксе профессий
Многие соискатели в скором времени придут на собеседования непосредственно в отделы кадров. Ярмарка вакансий проводится регулярно.
Общество
Климатолог спрогнозировал умеренное лето после теплой зимы
Если температура слишком сильно возросла зимой, то летом она будет средней или ниже средней.
Биатлон
Логинов объяснил, почему снялся с масс-старта в Антхольце
Российский биатлонист Александр Логинов объяснил свое решение отказаться от участия в масс-старте на чемпионате мира в Антхольце.
Религия
В РПЦ прокомментировали перспективы Амманского совещания глав Церквей
Встреча глав и представителей поместных Церквей в Иордании 26 февраля станет первым этапом в преодолении глобального раскола православного мира и положит начало другим подобным совещаниям предстоятелей, считает глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата (ОВЦС) митрополит Волоколамский Иларион.
Общество
Запрещенный на Украине праздник 23 февраля вышел в лидеры запросов Google
На Украине поисковый запрос со словами «23 февраля праздник» находится в тройке самых частых среди пользователей Google, свидетельствуют данные сервиса Google Trends.
Единоборства
Тухугов нокаутировал Агилара на турнире UFC Fight Night 168
Российский боец смешанного стиля Зубайра Тухугов одержал победу над американцем Кевином Агиларом на турнире UFC Fight Night 168 в новозеландском Окленде.
Кино
Анонсированы новые «Звездные войны»
Напомним, что в мае 2019 года компания Walt Disney анонсировала прокатный график трех пока безымянных фильмов серии "Звездные войны", которые будут представлены 16 декабря 2022 года, 20 декабря 2024 года и 18 декабря 2026 года.
Политика
Представитель ООН заявил о продолжении переговоров по Ливии в Женеве
Представитель ООН заявил о продолжении переговоров по разрешению кризисной ситуации в Ливии. Процесс возобновится 21 февраля в Женеве.
Футбол
Венгер не хочет, чтобы «Ливерпуль» повторил знаменитый рекорд его «Арсенала»
Бывший французский тренер Арсен Венгер оценил шансы «Ливерпуля» повторить знаменитый рекорд его «Арсенала» — закончить сезон без поражений в английской Премьер-лиге.
Кино
Презентация российских сериалов и фильмов состоялась на Берлинале
Презентация Created in Moscow прошла в рамках 70-го юбилейного Берлинале на Европейском кинорынке (EFM).
Армия и оружие
Анатомия молчаливой жестокости
Украинские войска атаковали позиции Корпусов Республик вблизи населённых пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, Хутор Вольный.
Шоу-бизнес
Поклонники сравнили супругу Тарасова в новом образе с Кейт Мидлтон
Супруга футболиста Дмитрия Тарасова модель Анастасия Костенко поделилась с поклонниками трогательным снимком с двумя дочерьми в элегантном наряде.
Армия и оружие
В Сети появилось видео инцидента в Сирии с бронемашинами США и России
В Сети появилось видео столкновения в Сирии между российскими и американскими военными бронемашинами (ниже).
Единоборства
Тайсон Фьюри вернулся в чемпионы
Британский супертяжеловес досрочно победил Деонтея Уайлдера, завоевав титул WBC Британец Тайсон Фьюри, который, как казалось еще недавно, из-за проблем с допингом и психикой упустил шансы сделать выдающуюся карьеру, вернул себе звание чемпиона мира в супертяжелом весе.
Футбол
«Шахтер» Донецк — «Десна»: старт чемпиона
Предлагаем наш вариант прогноза на поединок чемпионата Украины, в котором 23 февраля донецкий «Шахтер» принимает черниговскую «Десну».
Кино
Граждане Украины не оценили комедию о «героях АТО»
Кассовый сбор от проката украинской комедии об участниках карательной операции в Донбассе под названием «Наши котики» составил мене восьми миллионов гривен (21 млн рублей).
Армия и оружие
Путин сообщил о планах по оснащению армии и флота новейшим вооружением
Президент России Владимир Путин сообщил, что армия и флот будут оснащены новейшим вооружением, в том числе лазерными, гиперзвуковыми комплексами, высокоточными системами.
Здоровье
Родители детей с фенилкетонурией выйдут на пикеты 22 февраля
Акция родителей детей с фенилкетонурией пройдет 22 февраля в ряде регионов России.