Армия и оружие

News.ruNews.ruПесков: террористы в Идлибе получают опасные образцы военной техники

Террористы, находящиеся в Идлибе, получают подпитку со стороны. Им поставляют «очень опасные образцы военной техники», рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Очень опасные образцы военной техники попадают им в руки.
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Песков: боевикам в Идлибе попадает в руки опасная военная техника

RT на русском06:04

Песков: террористы в Идлибе получают «очень опасную военную технику»

Московский Комсомолец06:02

Песков: террористы в Идлибе получают опасные образцы военной техники

РЕН ТВ05:53

Песков: террористы в Идлибе получают опасные образцы военной техники

News.ru06:11

В Кремле сообщили о крайне опасном оружии у сирийских боевиков

DixiNews06:53
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Руководство больницы в КБР накажут после видео с пьянкой на работе

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Рабочая группа определилась с концепцией голосования по Конституции

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Lenta.ru вчера в 13:32
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Стал известен представитель Украины на Евровидении-2020

Музыкальная группа Go-A представит Украину на конкурсе «Евровидение-2020», который пройдёт с 12 по 16 мая в Роттердаме.
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Если температура слишком сильно возросла зимой, то летом она будет средней или ниже средней.
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Матч ТВ 08:41
Религия

В РПЦ прокомментировали перспективы Амманского совещания глав Церквей

Встреча глав и представителей поместных Церквей в Иордании 26 февраля станет первым этапом в преодолении глобального раскола православного мира и положит начало другим подобным совещаниям предстоятелей, считает глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата (ОВЦС) митрополит Волоколамский Иларион.
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Российский боец смешанного стиля Зубайра Тухугов одержал победу над американцем Кевином Агиларом на турнире UFC Fight Night 168 в новозеландском Окленде.
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Напомним, что в мае 2019 года компания Walt Disney анонсировала прокатный график трех пока безымянных фильмов серии "Звездные войны", которые будут представлены 16 декабря 2022 года, 20 декабря 2024 года и 18 декабря 2026 года.
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Представитель ООН заявил о продолжении переговоров по Ливии в Женеве

Представитель ООН заявил о продолжении переговоров по разрешению кризисной ситуации в Ливии. Процесс возобновится 21 февраля в Женеве.
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Венгер не хочет, чтобы «Ливерпуль» повторил знаменитый рекорд его «Арсенала»

Бывший французский тренер Арсен Венгер оценил шансы «Ливерпуля» повторить знаменитый рекорд его «Арсенала» — закончить сезон без поражений в английской Премьер-лиге.
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Зампреда пензенского правительства проверят после видео с ГИБДД

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Кино

Презентация российских сериалов и фильмов состоялась на Берлинале

Презентация Created in Moscow прошла в рамках 70-го юбилейного Берлинале на Европейском кинорынке (EFM).
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Армия и оружие

Анатомия молчаливой жестокости

Украинские войска атаковали позиции Корпусов Республик вблизи населённых пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, Хутор Вольный.
Еженедельник Звезда 20 февраля в 22:12
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Поклонники сравнили супругу Тарасова в новом образе с Кейт Мидлтон

Супруга футболиста Дмитрия Тарасова модель Анастасия Костенко поделилась с поклонниками трогательным снимком с двумя дочерьми в элегантном наряде.
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В Сети появилось видео инцидента в Сирии с бронемашинами США и России

В Сети появилось видео столкновения в Сирии между российскими и американскими военными бронемашинами (ниже).
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Британский супертяжеловес досрочно победил Деонтея Уайлдера, завоевав титул WBC Британец Тайсон Фьюри, который, как казалось еще недавно, из-за проблем с допингом и психикой упустил шансы сделать выдающуюся карьеру, вернул себе звание чемпиона мира в супертяжелом весе.
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Граждане Украины не оценили комедию о «героях АТО»

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Путин сообщил о планах по оснащению армии и флота новейшим вооружением

Президент России Владимир Путин сообщил, что армия и флот будут оснащены новейшим вооружением, в том числе лазерными, гиперзвуковыми комплексами, высокоточными системами.
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16 турецких военных и 100 сирийских наёмников погибли в Триполи

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Акция родителей детей с фенилкетонурией пройдет 22 февраля в ряде регионов России.
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