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Песков: у России есть технологии для борьбы с глобальным потеплением

Россия для борьбы с климатическими изменениями на планете может предложить международному сообществу технологии в числе которых методы массового улавливания углекислого газа.
ТАСС
Россия обладает технологиями для решения проблемы потепления.
РЕН ТВ
Спецпредставитель президента РФ по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков в беседе с ТАСС назвал преимущества глобального потепления для России.
Lenta.ru
Дальнейшая реализация стратегии позволит России достичь углеродной нейтральности к 2060 году.
ТАСС

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Эксперт: РФ обладает технологиями для решения проблемы потепления
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Эксперт заявил, что Россия обладает технологиями для решения проблемы потепления
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