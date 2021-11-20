Валерий Гаркалин скончался из-за полиорганной недостаточности

Состояние артиста постоянно ухудшалось и его ввели в искусственную кому и подключили к аппарату ИВЛ, однако у Гаркалина развился пневмоторакс и внутренние органы стали отказывать один за другим, сообщает Telegram-канал Mash.