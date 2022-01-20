"По итогам января - ноября 2021 года несырьевой неэнергетический экспорт России составил $170,5 млрд, а по результатам целого года мы оцениваем рост ННЭ в 36% - до более чем $191 млрд, что стало новым историческим максимумом", - сообщила журналистам глава РЭЦ Вероника Никишина, слова которой передала пресс-служба.