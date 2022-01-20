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Песков: угрозы Запада в адрес России могут подтолкнуть Киев на силовой сценарий в Донбассе

Кремль прокомментировал заявления Байдена о возможных санкциях Запада, которые станут для России катастрофой.
News.ru
Многочисленные угрозы в адрес России со стороны США не способствуют снятию напряжения в Европе.
URA.Ru
Заявления с угрозами в адрес РФ, что за некие гипотетические действия Москве придется заплатить, звучат с завидным постоянством, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
РИА Новости
Материалы о якобы имеющихся у России планах вторгнуться на Украину появились в западных СМИ осенью прошлого года.
Ведомости

Подробнее о событии

Пресс-секретарь Песков: заявления с угрозами в адрес России звучат с завидным постоянством
РИА Новости05:10
Кремль: угрозы в адрес России сохраняют напряжение в Европе
URA.Ru04:35
Песков предупредил о последствиях заявления Байдена о мерах против банков РФ
Интерфакс05:01
Песков: угрозы Запада в адрес России могут подтолкнуть Киев на силовой сценарий в Донбассе
RT на русском04:50
Песков: угрозы США в адрес России способствуют дестабилизации обстановки
Известия04:38
Песков: Угрозы в адрес РФ не способствуют разрядке отношений с Киевом
РЕН ТВ04:35
Песков: угрозы Запада могут подтолкнуть Киев к решению вопроса Донбасса силой
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