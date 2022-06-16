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Песков указал, что США продлевают беды Украины, вооружая её

Пресс-секретарь президента России обвинил США в продлении бед Украины поставками Киеву вооружения.
REGNUM
15 июня президент США Джо Байден объявил о выделении нового пакета военной помощи Украине на один миллиард долларов.
Lenta.ru
С момента начала военной операции России США предоставили Украине военную помощь на сумму $5,6 млрд.
RT на русском
В настоящее время на Украине продолжается специальная операция Вооруженных сил РФ.
Газета.Ru

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Песков: США продлевают беды Украины, снабжая ее оружием
Телеканал 360°20:59
Песков заявил, что США продлевают беды Украины, давая ей оружие
РЕН ТВ20:31
Песков уличил США в затягивании конфликта вокруг Украины посредством поставок оружия
Известия20:57
Представитель Кремля Песков заявил, что вооружая Украину, США продлевают ее беды
Lenta.ru20:37
Песков: США продлевают беды Украины, вооружая её
RT на русском20:34
Песков: США поставками оружия продлевают беды Украины
Профиль20:32
Пресс-секретарь президента Песков заявил, что вооружая Украину, США продлевают беды этой страны
Газета.Ru20:59

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