REGNUMПесков указал, что США продлевают беды Украины, вооружая еёПресс-секретарь президента России обвинил США в продлении бед Украины поставками Киеву вооружения.REGNUM15 июня президент США Джо Байден объявил о выделении нового пакета военной помощи Украине на один миллиард долларов.Lenta.ruС момента начала военной операции России США предоставили Украине военную помощь на сумму $5,6 млрд.RT на русскомВ настоящее время на Украине продолжается специальная операция Вооруженных сил РФ.Газета.RuЧитать далееСвернутьREGNUMREGNUMИзвестияPravda.RuПрофильТК ЗвездаРЕН ТВРосбалтГазета.RuТелеканал 360°Комсомольская правдаПодробнее о событииПесков: США продлевают беды Украины, снабжая ее оружиемТелеканал 360°20:59Песков заявил, что США продлевают беды Украины, давая ей оружиеРЕН ТВ20:31Песков уличил США в затягивании конфликта вокруг Украины посредством поставок оружияИзвестия20:57Представитель Кремля Песков заявил, что вооружая Украину, США продлевают ее бедыLenta.ru20:37Песков: США продлевают беды Украины, вооружая еёRT на русском20:34Песков: США поставками оружия продлевают беды УкраиныПрофиль20:32Пресс-секретарь президента Песков заявил, что вооружая Украину, США продлевают беды этой страныГазета.Ru20:59Показать ещёОценить16Поделиться