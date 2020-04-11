Коронавирус

Газета.RuГазета.RuПесков усомнился в эффективности международных структур при пандемии

2 фото
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что эффективность некоторых международных структур при пандемии оставляет желать лучшего, пишет ТАСС.
Читать в источнике
Комментировать2

Подробнее о событии

Песков усомнился в эффективности международных структур при пандемии

Газета.Ru09:21

Песков: кризис из-за пандемии показал слабость международных организаций

News.ru08:38
Показать все источники
Автоматически обработано 7139 источников, обновлено в 10:01, Ашберн
Общество

Назван наиболее ранний срок окончания эпидемии коронавируса в России

При наиболее оптимистичном развитии ситуации с COVID-19 эпидемия в России может закончиться в июне.
РИА Новости 07:04
2K
Общество

Песков заявил об отсутствии решений о переносе парада Победы

Известия 07:48
302
Происшествия

В ангарской колонии заключенные устроили бунт

В исправительной колонии в Иркутской области заключенные устроили бунт.
РИА Новости вчера в 21:59
2,1K
Здоровье

В Башкирии умер первый пациент от коронавируса

На ежедневном брифинге по коронавирусу в Минздраве РБ глава ведомства Максим Забелин сообщил, что в республике скончался первый человек, чьей причиной смерти является коронавирусная инфекция COVID-19.
ProUfu.ru 05:11
25
Общество

На всех въездах в Москву работают наряды полиции

«На всех въездах в город работают наряды Госавтоинспекции, которые контролируют передвижение транспорта», — говорится в сообщении на сайте ГУ МВД по Москве.
RT на русском 08:45
1K
Общество

Врач рассказал, что коронавирус пришел навсегда

По завершению пандемиии коронавирус не исчезнет окончательно, предупредил доктор Александр Мясников.
АБН 07:58
1
Политика

Рябков: США по всем признакам первыми разместят оружие в космосе

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что США по имеющимся признакам станут первой страной, которая разместит оружие в космосе.
Вечерняя Москва 09:33
Политика

Белоруссия не планирует покупать российские тесты на коронавирус

Белоруссия отказалась закупать 30 тысяч российских тестов на коронавирус COVID-19.
Вести.Ru вчера в 23:27
1,6K
Политика

Песков высказался об экономической ситуации в мире после коронавируса

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что после пандемии коронавируса в мировой экономике установится достаточно жесткая ситуация.
Взгляд.ру 09:47
6
Общество

Названы регионы с новыми случаями заражения коронавирусом

Больше всего больных находится в Москве. За последние сутки в России зарегистрировали 1667 случай COVID-19.
Мой Брянск 06:26
144
Политика

Объяснен отказ Чехии передать памятник маршалу Коневу России

Министерство обороны Чехии пообещало подготовить ответ на обращение главы российского военного ведомства Сергея Шойгу с просьбой передать Москве снесенный памятник советскому маршалу Ивану Коневу.
Lenta.ru 09 апреля в 17:26
4K
Шоу-бизнес

Агата Муцениеце пожаловалась на агрессивное поведение Павла Прилучного

Несмотря на предстоящий развод, Агата Муцениеце пережидает самоизоляцию вместе с Павлом Прилучным и детьми.
МонаВиста вчера в 09:45
355
Общество

Мурашко: Россияне не до конца осознали риски заражения

Россияне не до конца осознали риски заражения и важность соблюдения в этих условиях режима самоизоляции и переоценили имуностимулирующие действия чеснока, имбиря и лимонов.
Российская газета 03:37
1,7K
Здоровье

В Свердловской области еще 13 человек заболели коронавирусом

В Свердловской области на сутки подтвердились еще 13 случаев коронавируса COVID-19.
Znak.com 04:23
63
Происшествия

Общительных нижегородцев привлекли за нарушение режима самоизоляции

Вчера в отдел полиции №2 Нижнего Новгорода поступила жалоба от жителей улицы Обухова и Зеленодольской на шумную компанию молодых людей, нарушающую режим самоизоляции.
Российская газета 06:34
7
Энергетика

Федун сравнил соглашение ОПЕК+ с Брестским миром

Новое соглашение с ОПЕК по ограничению нефтедобычи было необходимо, однако оно имеет как позитивные, так и негативные стороны, сообщил вице-президент и совладелец крупнейшей российской частной нефтяной компании ЛУКОЙЛ Леонид Федун в разговоре с РБК.
РБК 09:40
2
Здоровье

Доктор Мясников: «Коронавирус нас явно щадит»

Москва, 11 апреля 2020, 09:56 — REGNUM Российский медик, учёный, главный врач Московской городской клинической больницы №71 Александр Мясников проанализировал статистику смертности от коронавируса и пришёл к обнадёживающему выводу: возможно, именно российская медицина окажется более приспособленной к экстремальным условиям.
REGNUM 02:56
178
Общество

В России расширен список пострадавших от коронавируса сфер экономики

Кабинет министров России расширил перечень отраслей экономики, которые наиболее пострадали из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 09:11
173
Общество

Собянин объявил о жестких штрафах для нарушающих карантин водителей

С 10 апреля в Москве будут штрафовать всех нарушителей карантина, которые будут ездить по Москве на личных автомобилях, рассказал в интервью «РИА Новости» мэр города Сергей Собянин.
Ведомости 09 апреля в 12:06
1,4K
Музыка

Гудков снял Пухляша из клипа Little Big в новом видео про самоизоляцию

В Сети набирает популярность новый клип группы Cream Soda и команды «Чикен Карри» во главе с Александром Гудковым, посвященный всем отмененным вечеринкам из-за пандемии коронавируса.
Вечерняя Москва вчера в 07:01
76
Общество

Собянин объявил о введении пропускного режима в Москве

Итого - около 75% процентов жителей города сегодня лишены возможности свободно передвигаться по Москве.
Комсомольская правда вчера в 13:00
146
Общество

В Россию для борьбы с коронавирусом вылетела группа китайских врачей

Вести.Ru вчера в 23:47
1K
Общество

Умер политолог Александр Некрасов

Российский политолог Александр Некрасов умер в Лондоне на 64-м году жизни.
ТАСС 05:45
47
Религия

В РПЦ дали совет, как освятить вербы дома

"В условиях распространения коронавирусной инфекции, учитывая, что у многих прихожан не будет возможности лично посетить храмы в праздник Входа Господня в Иерусалим (Вербное Воскресение), по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла миряне могут освятить ваии (вербы) дома", - говорится в сообщении рабочей группы в ее официальном Telegram-канале.
РИА Новости 06:43
1
Футбол

Слуцкий назвал слово, за которое штрафует игроков «Рубина»

Савин попросил тренера «Рубина» подтвердить или опровергнуть информацию о том, что он штрафует игроков за слово «брат».
Евро-футбол.ру вчера в 12:01
Происшествия

Вулкан Анак-Кракатау в Индонезии выбросил несколько столбов пепла

По ее данным, первый столб дыма и раскаленного пепла вулкан выбросил на высоту более чем 200 метров.
ТАСС 05:30
3
Шоу-бизнес

Оксана Самойлова попала в больницу с новорожденным сыном

Интернет-модель Оксана Самойлова, попала в медучреждение вместе со своим малышом Давидом.
Discover24 04:15
4
Энергетика

Россия согласилась сократить добычу нефти больше всех в мире

Россия согласилась сократить добычу нефти больше всех в мире. Об этом упоминается в итоговом документе, опубликованном на сайте ОПЕК.
Деловое.ТВ вчера в 09:42
8
Политика

Песков не заметил потепления в отношениях Москвы и Вашингтона

"Даже частые телефонные контакты двух глав государств не означают, что на рабочем уровне в Вашингтоне мировоззрение меняется в соответствии с пониманиями главы государства", - констатировал Песков.
Интерфакс 07:43
14
Политика

Шенгенскую зону могут закрыть до сентября, сообщил Макрон

Президент Франции Эмманюэль Макрон сообщил, что Шенгенская зона может быть закрыта вплоть до сентября из-за распространения коронавируса.
Znak.com 09:25
14
Как работают Яндекс.Новости?
Главное