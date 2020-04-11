Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что эффективность некоторых международных структур при пандемии оставляет желать лучшего, пишет ТАСС.

Песков усомнился в эффективности международных структур при пандемии

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