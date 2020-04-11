Общество Часть бизнеса освободят от уплаты аренды на три месяца Правительство освободит ряд малых и средних предприятий от платы за аренду в апреле, мае и июне федерального имущества, составляющего государственную казну, в том числе земельных участков. 6

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