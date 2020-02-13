Политика

ГородовойГородовойПесков усомнился в объективности соцопросов

Пескова спросили, что в Кремле думают о результатах социологического исследования, которые провели совместно «Левада-центр» и Киевский международный институт социологии в декабре-январе. Оказалось, что сократилось число и украинцев, и русских, которые хорошо относятся друг к другу.
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Кремль допустил «чудеса изощренности» в опросе россиян об Украине

РБК04:56

В Кремле не доверяют результатам опроса об отношении россиян и украинцев друг к другу

Коммерсантъ05:24

В Кремле сравнили некоторые опросы общественного мнения с игрой в наперстки

ТАСС05:06

Кремль усомнился в объективности соцопросов

News.ru04:59

Кремль прокомментировал данные об ухудшении отношения россиян к Украине

Lenta.ru05:38

Песков прокомментировал данные об ухудшении отношения украинцев и россиян друг к другу

Газета.Ru04:31

В Кремле не склонны доверять всем социологическим исследованиям

РИА Новости04:30
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Экономика

ЦБ отменит комиссию для банков за переводы в системе быстрых платежей

Центробанк планирует на два года продлить нулевой тариф для банков в рамках системы быстрых платежей (СБП) за переводы между физическими лицами.
RT на русском 10:47
Биатлон

Фуркад собрался судиться с Резцовой

Вести.Ru 10:16
Общество

Герб Белоруссии планируют сделать более миролюбивым

Государственный герб Белоруссии сделают более миролюбивым, чтобы он воспринимался позитивно, заявил министр юстиции страны Олег Слижевский.
RT на русском 11:14
Политика

Dagbladet (Норвегия): дразнят Россию мертвыми критиками (Dagbladet)

В 23:31 27 февраля 2015 года несколькими выстрелами в спину был убит Борис Немцов, один из активнейших критиков Путина.
ИноСМИ 06:40
Общество

Умер спасший Краков разведчик Алексей Ботян

Газета.Ru 00:25
Политика

Путин принял отставку губернатора Калужской области

Президент РФ Владимир Путин уволил Анатолия Артамонова с поста губернатора Калужской области, который ушел в отставку по собственному желанию.
Интерфакс 11:09
Космос

Пойман повторяющийся каждые 16 дней сигнал из глубокого космоса

Каждые 16 дней из космоса на Землю поступает мощный радиовсплеск, который повторяется на основе регулярного цикла.
Shraibikus News 11 февраля в 07:59
Политика

Путин отказался вводить в России понятия «родитель №1» и «родитель №2»

Президент России Владимир Путин отказался вводить в стране понятия «родитель №1» и «родитель №2» вместо «папа» и «мама».
Lenta.ru 08:35
Политика

Внук Назарбаева попросил политического убежища в Великобритании

РБК 05:29
Общество

Участница конкурса «Краса России» избила таксиста

Фитнес-тренер и участница конкурса «Краса России» Яна Данькова накричала на таксиста и ударила его за то, что тот отказался вести ее в нужное место.
Вечерняя Москва вчера в 12:55
Политика

Социологи заметили ухудшение отношения россиян к Украине

Предыдущий опрос социологи проводили в сентябре 2019 года, тогда они зафиксировали рекордное в «посткрымский» период улучшение отношения россиян к Украине: 56% опрошенных заявили, что хорошо относятся к соседней стране (31% — плохо).
РБК вчера в 23:00
Автоспорт

McLaren показала гоночный автомобиль с индексом MCL35

В четверг в 13:30 по местному времени на базе в Уокинге в присутствии журналистов команда представила машину MCL35.
Autosport.com.ru 08:38
Происшествия

На сбежавшую из карантина в Петербурге пациентку подали в суд

Куйбышевский районный суд зарегистрировал административный иск от главного государственного санитарного врача Санкт-Петербурга Наталии Башкетовой к пациентке Алле Ильиной, сбежавшей из клинической инфекционной больницы имени Боткина.
RT на русском 02:54
Авто

Рассекречен новый купеобразный кроссовер Volkswagen Tayron X

Премьера Volkswagen Tayron X состоится в ближайшее время.
Faktom 01:31
Политика

Кремль опубликовал последнюю часть архивных фотографий Путина

Российская газета 09:11
Футбол

Хавьер Рибалта: «При новом лимите играть будут всего 3 россиянина. Не понимаю, для чего он вводится»

Да, некоторые клубы целенаправленно покупают футболистов для того, чтобы их выгодно перепродать.
Sport24.ru 11:00
Биатлон

Сборная Норвегии победила в смешанной эстафете на ЧМ по биатлону

RT на русском 09:53
Здоровье

В России выздоровели все заболевшие коронавирусом

Как сказал в интервью радио Sputnik официальный представитель ситуационного центра по коронавирусу в Забайкальском крае Вячеслав Кулаков, главный врач читинской больницы Сергей Юрчук, вручил Ван Юньбиню выписку справку о выписке, набор витаминов и "поручил" больше не болеть.
Новые Известия вчера в 06:09
Шоу-бизнес

Екатерина Варнава рассказала о пенсии своей матери

Знаменитость отмечает, что она и сама из-за этого редко позволяет себе покупать вещи, цена которых выше ежемесячной пенсии мамы, поскольку считает их слишком дорогими.
Актуальные Новости 11:08
Гаджеты

IFixit: гибкий смартфон Motorola razr почти невозможно починить

Специалисты iFixit изучили внутренние особенности Motorola razr — смартфона с гибким дисплеем, который выполнен в форм-факторе классической раскладушки.
3DNews 09:34
Музыка

В Сети появилась песня из неизданного альбома Виктора Цоя

Звукозаписывающий лейбл Mashina Records представил сингл "Ты мог быть героем" из неизданного альбома рок-группы "Кино".
РИА Новости 07:41
Политика

Мишустин предложил оптимизировать штат министерств и ведомств

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин попросил министерства и ведомства до 1 апреля представить предложения по оптимизации структуры и численности своих организаций, передает «Интерфакс».
BFM.ru 03:32
Политика

США ввели санкции против трех российских организаций

США ввели санкции в отношении трех российских организаций по закону о нераспространении оружия массового уничтожения, говорится в уведомлении Госдепартамента в Федеральном реестре.
Коммерсантъ 10:10
Общество

Алена Водонаева ответит за «быдло» и маткапитал в отделении полиции

Российский Диалог 00:29
Общество

«Медуза»: СМИ и спецслужбы называют взрывы «хлопками» ради снижения негатива; это политика Кремля

По словам источников «Медузы», первый замруководителя администрации президента Алексей Громов проводит еженедельные совещания с главами пресс-служб, где дает указания по «правильной» подаче повестки.
Медиазона 04:59
Происшествия

Уголовные дела возбудили на Ставрополье против мэра Георгиевска

Два уголовных дела возбудили на Ставрополье против главы Георгиевского городского округа Максима Клетина.
REGNUM вчера в 06:28
Политика

В Пентагоне назвали договор СНВ-3 полезным, но не паритетным

REGNUM 10:50
Общество

Госдума приняла закон о выплате денежного довольствия призывникам

В четверг, 13 февраля, Государственная дума приняла законопроект, который вводит на территории страны выплаты денежного довольствия призывникам.
Карелинформ 08:59
Авто

В Интернете опубликовали первые фото «Русского Прадо» от УАЗ

В Интернете опубликовали первые изображения модернизированного внедорожника УАЗ «Патриот», которого называют «Русский Прадо».
МедиаПоток 11 февраля в 04:42
Общество

В Госдуме предложили ввести скидку на оплату ЖКХ

Депутат Госдумы Борис Чернышов предложил ввести скидку на оплату коммунальных услуг для граждан, которые откажутся от бумажных квитанций.
Известия 02:06
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