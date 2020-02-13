Политика
ГородовойПесков усомнился в объективности соцопросов
Пескова спросили, что в Кремле думают о результатах социологического исследования, которые провели совместно «Левада-центр» и Киевский международный институт социологии в декабре-январе. Оказалось, что сократилось число и украинцев, и русских, которые хорошо относятся друг к другу.
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Экономика
ЦБ отменит комиссию для банков за переводы в системе быстрых платежей
Центробанк планирует на два года продлить нулевой тариф для банков в рамках системы быстрых платежей (СБП) за переводы между физическими лицами.
Биатлон
Фуркад собрался судиться с Резцовой
Общество
Герб Белоруссии планируют сделать более миролюбивым
Государственный герб Белоруссии сделают более миролюбивым, чтобы он воспринимался позитивно, заявил министр юстиции страны Олег Слижевский.
Политика
Dagbladet (Норвегия): дразнят Россию мертвыми критиками (Dagbladet)
В 23:31 27 февраля 2015 года несколькими выстрелами в спину был убит Борис Немцов, один из активнейших критиков Путина.
Общество
Умер спасший Краков разведчик Алексей Ботян
Политика
Путин принял отставку губернатора Калужской области
Президент РФ Владимир Путин уволил Анатолия Артамонова с поста губернатора Калужской области, который ушел в отставку по собственному желанию.
Космос
Пойман повторяющийся каждые 16 дней сигнал из глубокого космоса
Каждые 16 дней из космоса на Землю поступает мощный радиовсплеск, который повторяется на основе регулярного цикла.
Политика
Путин отказался вводить в России понятия «родитель №1» и «родитель №2»
Президент России Владимир Путин отказался вводить в стране понятия «родитель №1» и «родитель №2» вместо «папа» и «мама».
Общество
Участница конкурса «Краса России» избила таксиста
Фитнес-тренер и участница конкурса «Краса России» Яна Данькова накричала на таксиста и ударила его за то, что тот отказался вести ее в нужное место.
Политика
Социологи заметили ухудшение отношения россиян к Украине
Предыдущий опрос социологи проводили в сентябре 2019 года, тогда они зафиксировали рекордное в «посткрымский» период улучшение отношения россиян к Украине: 56% опрошенных заявили, что хорошо относятся к соседней стране (31% — плохо).
Автоспорт
McLaren показала гоночный автомобиль с индексом MCL35
В четверг в 13:30 по местному времени на базе в Уокинге в присутствии журналистов команда представила машину MCL35.
Происшествия
На сбежавшую из карантина в Петербурге пациентку подали в суд
Куйбышевский районный суд зарегистрировал административный иск от главного государственного санитарного врача Санкт-Петербурга Наталии Башкетовой к пациентке Алле Ильиной, сбежавшей из клинической инфекционной больницы имени Боткина.
Авто
Рассекречен новый купеобразный кроссовер Volkswagen Tayron X
Премьера Volkswagen Tayron X состоится в ближайшее время.
Политика
Кремль опубликовал последнюю часть архивных фотографий Путина
Футбол
Хавьер Рибалта: «При новом лимите играть будут всего 3 россиянина. Не понимаю, для чего он вводится»
Да, некоторые клубы целенаправленно покупают футболистов для того, чтобы их выгодно перепродать.
Биатлон
Сборная Норвегии победила в смешанной эстафете на ЧМ по биатлону
Здоровье
В России выздоровели все заболевшие коронавирусом
Как сказал в интервью радио Sputnik официальный представитель ситуационного центра по коронавирусу в Забайкальском крае Вячеслав Кулаков, главный врач читинской больницы Сергей Юрчук, вручил Ван Юньбиню выписку справку о выписке, набор витаминов и "поручил" больше не болеть.
Шоу-бизнес
Екатерина Варнава рассказала о пенсии своей матери
Знаменитость отмечает, что она и сама из-за этого редко позволяет себе покупать вещи, цена которых выше ежемесячной пенсии мамы, поскольку считает их слишком дорогими.
Гаджеты
IFixit: гибкий смартфон Motorola razr почти невозможно починить
Специалисты iFixit изучили внутренние особенности Motorola razr — смартфона с гибким дисплеем, который выполнен в форм-факторе классической раскладушки.
Музыка
В Сети появилась песня из неизданного альбома Виктора Цоя
Звукозаписывающий лейбл Mashina Records представил сингл "Ты мог быть героем" из неизданного альбома рок-группы "Кино".
Политика
Мишустин предложил оптимизировать штат министерств и ведомств
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин попросил министерства и ведомства до 1 апреля представить предложения по оптимизации структуры и численности своих организаций, передает «Интерфакс».
Политика
США ввели санкции против трех российских организаций
США ввели санкции в отношении трех российских организаций по закону о нераспространении оружия массового уничтожения, говорится в уведомлении Госдепартамента в Федеральном реестре.
Общество
Алена Водонаева ответит за «быдло» и маткапитал в отделении полиции
Общество
«Медуза»: СМИ и спецслужбы называют взрывы «хлопками» ради снижения негатива; это политика Кремля
По словам источников «Медузы», первый замруководителя администрации президента Алексей Громов проводит еженедельные совещания с главами пресс-служб, где дает указания по «правильной» подаче повестки.
Происшествия
Уголовные дела возбудили на Ставрополье против мэра Георгиевска
Два уголовных дела возбудили на Ставрополье против главы Георгиевского городского округа Максима Клетина.
Общество
Госдума приняла закон о выплате денежного довольствия призывникам
В четверг, 13 февраля, Государственная дума приняла законопроект, который вводит на территории страны выплаты денежного довольствия призывникам.
Авто
В Интернете опубликовали первые фото «Русского Прадо» от УАЗ
В Интернете опубликовали первые изображения модернизированного внедорожника УАЗ «Патриот», которого называют «Русский Прадо».
Общество
В Госдуме предложили ввести скидку на оплату ЖКХ
Депутат Госдумы Борис Чернышов предложил ввести скидку на оплату коммунальных услуг для граждан, которые откажутся от бумажных квитанций.