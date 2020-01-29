Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков обещал уточнить, приглашен ли президент Украины Владимир Зеленский на торжества в честь Дня Победы в мае в Москву. При этом он вновь выразил сожаление по поводу высказываний украинского лидера о СССР и Второй мировой войне.

Песков уточнит, приглашен ли Зеленский на День Победы в Москву

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