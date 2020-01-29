Политика

ТАССТАССПесков уточнит, приглашен ли Зеленский на День Победы в Москву

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков обещал уточнить, приглашен ли президент Украины Владимир Зеленский на торжества в честь Дня Победы в мае в Москву. При этом он вновь выразил сожаление по поводу высказываний украинского лидера о СССР и Второй мировой войне.
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Песков заявил о сожалении из-за слов Зеленского об СССР и Второй мировой

РБК06:16

Песков уточнит, приглашен ли Зеленский на День Победы в Москву

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В Кремле уточнят вопрос приглашения Зеленского в Москву на 75-летие Победы

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В Кремле прокомментировали слова Зеленского о Второй мировой войне

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Россия не соблюдает свои обязательства по урегулированию ситуации в сирийском Идлибе, которые были обговорены сторонами в Астане и Сочи.
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В Новокузнецке после оглашения приговора из суда сбежал осужденный

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Московский Комсомолец 10:03
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На Украине почти закончился собственный газ

На Украине почти закончились запасы собственных месторождений газа, написала на своей странице в Facebook дочерняя компания «Нафтогаза Украины» «Укргазодобыча».
Lenta.ru 10:09
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В конкурсную программу Берлинского кинофестиваля вошел один из фильмов проекта «Дау» режиссера Ильи Хржановского, сообщается на сайте Берлинале.
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Исполняющий обязанности заместителя председателя правительства России по вопросам строительства и регионального развития Виталий Мутко возглавил инвестиционную государственную компанию «Дом.рф».
Lenta.ru вчера в 11:20
Политика

Кравчук отказался от своих слов о Сталине и Гитлере

Бывший украинский президент Леонид Кравчук прокомментировал свое высказывание о встрече Иосифа Сталина и Адольфа Гитлера во Львове.
Вести.Ru 07:55
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Следователи рассказали о деталях крушения вертолета Коби Брайанта

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Глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству, сопредседатель рабочей группы по внесению поправок в Конституцию страны Павел Крашенинников рассказал, что текст главного закона РФ существенно увеличится.
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Депутат Верховной рады Украины Мустафа Джемилев предложил совершить "марш достоинства" на Крым тем, кто "уже пожил", а других не подвергать опасности, передает РИА "Новости".
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Комиссия ПАСЕ по мониторингу отклонила большинство поправок в резолюцию по продлению полномочий российской делегации, заявил вице-спикер Госдумы Петр Толстой.
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В конце прошлой недели белорусские силовики задержали руководителей всех четырех сахарных заводов Белоруссии, сообщает tut.by со ссылкой на источник.
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По информации источника, 27-летний алжирец подпишет соглашение с «Крыльями Советов». Контракт будет рассчитан до 31 декабря 2021 года.
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Мишустин установил размер индексации выплат военнослужащим в 2020 году

В России установлен размер индексации в 2020 году отдельных выплат военнослужащим и сотрудникам силовых ведомств.
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Мишустин назначил своим помощником Сергея Приходько

Помощником премьер-министра РФ Михаила Мишустина назначен Сергей Приходько.
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Минфин РФ подтвердил оценку расходов на меры из послания Путина

Минфин РФ оценил реализацию мер из послания президента Владимира Путина к Федеральному Собранию до 2024 года в 4 трлн 128,2 млрд рублей.
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В Ростовской области возбудили дело после массового ДТП

Уголовное дело возбуждено после проверки обстоятельств массового ДТП в Ростовской области с участием четырех транспортных средств, в том числе рейсового автобуса и грузовика, в результате которого погибли двое, еще восемь человек были госпитализированы.
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Журналистка RT, раненная в Сирии, находится в тяжелом состоянии

Корреспондент телеканала Russia Today Вафа Шабруни получила серьезное ранение в сирийской провинции Идлиб.
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Украинский государственный деятель, действующий президент Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был капитаном команды КВН «95-й квартал», а затем основателем и художественным руководителем студии «Квартал-95».
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