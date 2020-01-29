Политика
ТАССПесков уточнит, приглашен ли Зеленский на День Победы в Москву
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков обещал уточнить, приглашен ли президент Украины Владимир Зеленский на торжества в честь Дня Победы в мае в Москву. При этом он вновь выразил сожаление по поводу высказываний украинского лидера о СССР и Второй мировой войне.
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Политика
Путин впервые прокомментировал эпидемию коронавируса
Президент России Владимир Путин поставил задачу минимизировать потери от распространения китайского коронавируса.
Гаджеты
Apple зафиксировала рекордную в своей истории выручку за квартал
В 2020 году компании удалось заработать $91,8 млрд. Apple зафиксировала рекордную в своей истории выручку за квартал.
Политика
Эрдоган обвинил РФ в несоблюдении соглашений по сирийскому Идлибу
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Россия не соблюдает свои обязательства по урегулированию ситуации в сирийском Идлибе, которые были обговорены сторонами в Астане и Сочи.
Политика
Путин снял с должности главу Чувашии. Врио назначен Олег Николаев
"Постановляю отрешить Игнатьева Михаила Васильевича от должности главы Чувашской Республики в связи с утратой доверия президента Российской Федерации", - говорится в указе, текст которого приводит пресс-служба президента.
Авто
Lada Granta и Lada 4x4 превратили в грузовые фургоны
Компания «Люкс-Форм» разработала для грузовых пикапов, ВИС-2349 и ВИС-2346 на базе LADA Granta и LADA 4x4 соответственно, универсальные модульные надстройки.
Происшествия
В Новокузнецке после оглашения приговора из суда сбежал осужденный
Осужденный за тяжкое преступление совершил побег из здания суда в Новокузнецке после оглашения приговора, суд приговорил его к 15 годам заключения в колонии.
Космос
Открыт новый вид полярных сияний
Ученые из Финляндии описали новый вид полярных сияний, напоминающий дюны в пустыне.
Общество
Ростуризм призвал вернуть туроператорам деньги за билеты в Китай
Глава Федерального агентства по туризму Министерство экономического развития Российской Федерации Зарина Догузова обратилась в Росавиацию с просьбой рекомендовать авиакомпаниям вернуть деньги туроператорам за выкупленные билеты в Китай в случае, если вылет должен был состояться после 24 января.
Энергетика
На Украине почти закончился собственный газ
На Украине почти закончились запасы собственных месторождений газа, написала на своей странице в Facebook дочерняя компания «Нафтогаза Украины» «Укргазодобыча».
Кино
Фильм «Дау. Наташа» вошел в конкурсную программу Берлинале
В конкурсную программу Берлинского кинофестиваля вошел один из фильмов проекта «Дау» режиссера Ильи Хржановского, сообщается на сайте Берлинале.
Общество
Виталий Мутко возглавил «Дом.рф»
Исполняющий обязанности заместителя председателя правительства России по вопросам строительства и регионального развития Виталий Мутко возглавил инвестиционную государственную компанию «Дом.рф».
Политика
Кравчук отказался от своих слов о Сталине и Гитлере
Бывший украинский президент Леонид Кравчук прокомментировал свое высказывание о встрече Иосифа Сталина и Адольфа Гитлера во Львове.
Происшествия
Следователи рассказали о деталях крушения вертолета Коби Брайанта
Технологии
Mail.ru представила умную колонку «Капсула»
Mail.ru Group официально представила умную колонку «Капсула», работающую на основе голосового помощника «Маруся».
Политика
Текст Конституции РФ серьезно увеличится после внесения поправок
Глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству, сопредседатель рабочей группы по внесению поправок в Конституцию страны Павел Крашенинников рассказал, что текст главного закона РФ существенно увеличится.
Политика
Депутат Рады предложил отправить в поход на Крым «уже поживших»
Депутат Верховной рады Украины Мустафа Джемилев предложил совершить "марш достоинства" на Крым тем, кто "уже пожил", а других не подвергать опасности, передает РИА "Новости".
Авто
Новый Kia Sorento полностью раскрыт на фото
Кроссовер KIA Sorento четвертого поколения, дорожные испытания которого идут уже несколько месяцев, впервые сбросил камуфляж.
Шоу-бизнес
Пелагея и Телегин устроили вместе празднование дня рождения дочери
Певица Пелагея на время воссоединилась с мужем, хоккеистом Иваном Телегиным ради празднования дня рождения общей дочери Таисии.
Политика
Комиссия ПАСЕ отклонила поправки Украины к резолюции по России
Комиссия ПАСЕ по мониторингу отклонила большинство поправок в резолюцию по продлению полномочий российской делегации, заявил вице-спикер Госдумы Петр Толстой.
Армия и оружие
Военные США сбежали с блок-постов на трассе М4 в Сирии
Общество
В Белоруссии задержаны директора всех сахарных заводов страны
В конце прошлой недели белорусские силовики задержали руководителей всех четырех сахарных заводов Белоруссии, сообщает tut.by со ссылкой на источник.
Футбол
«Челси» ведёт переговоры с «Наполи» по Дрису Мертенсу
По информации авторитетного итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио, руководство "Челси" вступило в переговоры с "Наполи" по трансферу 32-летнего форварда.
Футбол
«Крылья Советов» подпишут экс-игрока «Лиона» Зеффана
По информации источника, 27-летний алжирец подпишет соглашение с «Крыльями Советов». Контракт будет рассчитан до 31 декабря 2021 года.
Общество
Мишустин установил размер индексации выплат военнослужащим в 2020 году
В России установлен размер индексации в 2020 году отдельных выплат военнослужащим и сотрудникам силовых ведомств.
Политика
Мишустин назначил своим помощником Сергея Приходько
Помощником премьер-министра РФ Михаила Мишустина назначен Сергей Приходько.
Экономика
Минфин РФ подтвердил оценку расходов на меры из послания Путина
Минфин РФ оценил реализацию мер из послания президента Владимира Путина к Федеральному Собранию до 2024 года в 4 трлн 128,2 млрд рублей.
Происшествия
В Ростовской области возбудили дело после массового ДТП
Уголовное дело возбуждено после проверки обстоятельств массового ДТП в Ростовской области с участием четырех транспортных средств, в том числе рейсового автобуса и грузовика, в результате которого погибли двое, еще восемь человек были госпитализированы.
Общество
ФБК нашел у семьи премьера Мишустина недвижимость на 3 млрд рублей
По данным фонда, общая стоимость найденных земельных участков, домов и квартир оценивается в почти 3 млрд руб. Крупнейшим из перечисленных в расследовании объектов является земельный участок на Рублевке площадью 2,6 га.
Происшествия
Журналистка RT, раненная в Сирии, находится в тяжелом состоянии
Корреспондент телеканала Russia Today Вафа Шабруни получила серьезное ранение в сирийской провинции Идлиб.