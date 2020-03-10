Экономика
REGNUMПесков уверен в способности экономики РФ пережить падение цен на нефть
«Российская экономика обладает необходимым запасом прочности», — отметил пресс-секретарь главы государства. Как сообщало ИА REGNUM, в понедельник, 9 марта, который стал «чёрным» для всех мировых рынков, цены на нефть обвалились почти на 25%.
Читать в источнике
Оценить
Хочу вам напомнить неоднократные заявления президента, на фоне вот этой турбулентлности и волатильности мировых рынков российская экономика обладает необходимым запасом прочности с тем, чтобы демпфировать вот эту временную нестабильность.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельРИА Новости 06:25
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7099 источников, обновлено в 07:29, Ашберн
Финансы
Официальный курс евро на среду вырос до 81,86 рубля
Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, вырос на 6,0164 рубля - до 81,8588 рубля, курс доллара увеличился на 4,5033 рубля - до 72,0208 рубля, следует из данных Банка России.
Политика
Терешкова предложила снять ограничение по числу президентских сроков
Депутат Госдумы от «Единой России» Валентина Терешкова предложила убрать ограничения по числу президентских сроков после принятия поправок к Конституции России.
Энергетика
Мировые цены на нефть растут на 7% после резкого снижения котировок
Во вторник утром мировые цены на нефть коррекционно растут на 7% после падения на 24-25% днем ранее из-за отсутствия договоренности по сделке ОПЕК+.
Гаджеты
Apple впервые разрешила протирать iPhone
Впервые устройства официально разрешили протирать влажными салфетками, об этом говорится на сайте производителя.
Политика
Путин призвал прекратить приравнивать Сталина к Гитлеру
Президент раскритиковал популярную среди европейских политиков точку зрения о том, что ответственность за начало Второй мировой войны в равной степени лежит и на Гитлере, и на Сталине.
Энергетика
Кремль не исключил, что Москва и Эр-Рияд договорятся по добыче нефти
В Кремле не исключают, что России и Саудовской Аравии удастся договориться по добыче нефти, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Культура
Вдова Муслима Магомаева оценила выбор актера для сериала о ее муже
Оперная певица Тамара Синявская в интервью сайту KP.RU оценила выбор актера для сериала о ее супруге — великом исполнителе советской эпохи Муслиме Магомаеве.
Игры
Симулятор менеджера «Формулы-1» выйдет в 2022 году
Британская студия Frontier Developments, которая создала Elite: Dangerous и Planet Coaster, разработает симулятор менеджера «Формулы-1».
Политика
Кремль: Трамп не приедет на празднование юбилея Победы в Москву
В Кремле подтвердили: президент США Дональд Трамп не сможет приехать на 75-летие Победы в Москву.
Происшествия
В Санкт-Петербурге нашли студента с простреленной головой
В Санкт-Петербурге нашли тело студента с простреленной головой.
Энергетика
Saudi Aramco в апреле увеличит поставки нефти на 26%
Saudi Aramco в апреле увеличит поставки нефти до 12,3 млн б/с, что выше производственных мощностей компании на 300 тыс. б/ с, сообщает агентство Reuters со ссылкой на главу компании Амина Нассера.
Музыка
Премьера песни Little Big для «Евровидения» перенесена
Презентация песни Little Big для международного песенного конкурса "Евровидение" отложена "по неизвестным причинам", сообщает "Российская газета" со ссылкой на заявление представителя группы.
Экономика
Названы последствия падения курса рубля для россиян
Ослабление российской национальной валюты отразится на стоимости поездок за рубеж, а также цене импортных товаров, рассказал профессор факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Юденков.
Происшествия
В пункте передержки животных в Якутии нашли 100 мертвых собак и кошек
Здоровье
Выявлены новые симптомы коронавируса
Ученые из Сингапура выявили новые симптомы вызываемого коронавирусом заболевания COVID-19, пишет The Straits Times.
Энергетика
Новак заявил, что восстановление цен на нефть займет несколько месяцев
"Что касается восстановления котировок, я думаю, что это займет несколько месяцев", - сказал Новак.
Футбол
Маркизио раскритиковал итальянцев, нарушающих вирусный карантин
Бывший полузащитник «Ювентуса» и «Зенита» Клаудио Маркизио в резкой форме осудил людей, не соблюдающих меры предосторожности во время вспышки коронавируса.
Общество
Саудовская Аравия не видит смысла во встрече ОПЕК+ в ближайшие месяцы
Министр энергетики Саудовской Аравии Абдель Азиз бен Сальман заявил, что власти королевства не видят смысла созывать встречу стран — участниц сделки ОПЕК+ в мае-июне.
Экономика
Акции крупных российских компаний падают на Московской бирже
На Московской бирже продолжается падение акций крупных российских компаний, передает корреспондент ИА REGNUM.
Политика
В США назвали вооружения, которые хотят включить в продление СНВ-3
Госдепартамент США назвал российские вооружения, которые хочет включить в продление Договора с Россией о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), завершающего свое действие в начале 2021 года.
Энергетика
Новак оценил ситуацию на рынке нефти
Министр энергетики России Александр Новак в ходе совещания по экономическим вопросам, которое провёл российский премьер Михаил Мишустин, сообщил, что сценарий выхода из соглашения по ограничению добычи нефти прорабатывался и текущая ситуация на нефтяном рынке находится в пределах прогноза.
Экономика
Меняют всё на валюту или игнорируют обвал рубля? Что происходит в банках Тюмени
Новая неделя началась для россиян с новостей о рекордном обвале цен на нефть и, как следствие, обрушения курса валют.
Происшествия
В Иркутске начали проверку после разгрома аптеки посетительницей
Полиция в Иркутске проводит проверку из-за учиненного покупательницей погрома в аптеке, сообщает ГУМВД по Иркутской области.
Шоу-бизнес
Ольга Бузова рассказала, как отметила в Курске 8 Марта
Известная звезда шоу-бизнеса Ольга Бузова - телеведущая, модель и певица - поделилась в своем Instagram впечатлениями от праздника 8 Марта, который она провела в Курске.
Общество
Роструд напомнил о длинных выходных и сокращенных рабочих днях в мае
В связи с празднованием Дня Победы россияне отдыхают с 9 по 11 мая включительно. 30 апреля и 8 мая будут предпраздничными рабочими днями.
Финансы
Доллар превысил 74 рубля, евро — 85
Курс доллара вырос до 74,41 рубля, евро подорожал до 85,01 рубля.
Общество
Си Цзиньпин прибыл в Ухань для проверки ситуации с коронавирусом
Председатель КНР Си Цзиньпин во вторник, 10 марта, прибыл в город Ухань — эпицентр вспышки нового коронавируса, сообщает телеканал CCTV.
Общество
Стало известно, на какой день проявляется коронавирус после заражения
Ученые доказали, что карантин в две недели эффективен. Стало известно, на какой день проявляется коронавирус после заражения.
Энергетика
В Uniper уверены в реализации проекта «Северный поток — 2»
Газопровод «Северный поток — 2» введут в эксплуатацию, несмотря на задержку в реализации проекта, уверены в германской компании Uniper, которая является партнёром «Газпрома» по проекту.
Спорт
У российского велогонщика Страхова диагностировали коронавирус
РИА Новости / Алексей Даничев У российского велогонщика Дмитрия Страхова обнаружили коронавирус, об этом сообщается в официальном аккаунте команды "Газпром-Русвело" в Instagram.