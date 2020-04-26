Коронавирус

REGNUMREGNUMПесков: в ближайшие дни Путин выскажется по ситуации с коронавирусом

Москва, 26 апреля 2020, 18:30 — REGNUM Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков рассказал, что в ближайшие дни российский лидер Владимир Путин сделает заявление относительно ситуации с коронавирусом и дальнейшей тактике борьбы с ним.
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Путин в ближайшие дни выступит с новым обращением

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Песков сообщил о реакции Путина на мозаику с ним в храме Минобороны

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Мишустин поручил разработать план отмены ограничений для бизнеса

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Происшествия

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RT на русском 11:17
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Происшествия

Суд арестовал бывшего мэра Пятигорска

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В России, по состоянию на утро 26 апреля, зафиксировано 80 949 больных COVID-19 (подавляющее большинство из них — в Москве); 747 человек умерли, 6767 выздоровели.
РИА Новости 08:29
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Общество

В Курской области от коронавируса умер глава Железногорской епархии

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Газета.Ru 11:34
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Экономика

Sohu: Россия проявила дальновидность, избавившись от госдолга США

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Происшествия

Главврач выпала из окна госпиталя в Красноярске

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Политика

Лавров заявил о нежелании Украины обсуждать особый статус Донбасса

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Общество

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Глава Роспотребнадзора Анна Попова считает, что в стране нужно продлить режим самоизоляции, поскольку население успело преодолеть только два инкубационных периода.
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По словам Онищенко, есть "железное правило": в августе-сентябре начинается подъем заболеваемости кишечными инфекциями, затем вместе с похолоданием "просыпаются" острые респираторные заболевания.
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Путин и Трамп приняли заявление по 75-й годовщине встречи на Эльбе

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп приняли совместное заявление по случаю 75-й годовщины встречи советских и американских войск на реке Эльбе.
RT на русском вчера в 11:09
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