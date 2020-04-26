Коронавирус

REGNUMREGNUMПесков: в ближайшие дни Путин выскажется по ситуации с коронавирусом

Москва, 26 апреля 2020, 18:30 — REGNUM Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков рассказал, что в ближайшие дни российский лидер Владимир Путин сделает заявление относительно ситуации с коронавирусом и дальнейшей тактике борьбы с ним.
Читать в источнике
Комментировать4,7K

Подробнее о событии

Песков анонсировал выступление Путина по поводу коронавируса

РИА Новости12:07

Кремль анонсировал новое обращение Владимира Путина о ситуации с коронавирусом и ограничительных мерах

Эхо Москвы08:30

Путин может выступить с новыми заявлениями о ситуации с коронавирусом на следующей неделе

ТАСС07:36

Путин в ближайшие дни выступит с новым обращением

Ёлдаш09:36

Путин может выступить с новыми заявлениями по ситуации с коронавирусом

RT на русском07:07

Песков допустил новое обращение Путина по ситуации с коронавирусом

РБК06:59

Песков заявил, что на следующей неделе может состояться обращение Путина на фоне COVID-19

Слово и Дело06:54
Показать все источники
Автоматически обработаны 7164 источника, обновлено в 14:52, Ашберн
Армия и оружие

Американцы презентовали прототип нового танка для своих сухопутных сил

ГЛАС.RU 09:59
6
Общество

Кудрин предложил ввести продовольственные выплаты на период эпидемии

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин предложил ввести на время пандемии коронавируса продовольственные выплаты или выдавать россиянам продовольственные наборы.
РИА Новости вчера в 06:07
467
Общество

В Московской духовной академии 52 человека заразились коронавирусом

В Московской духовной академии (МДА) в подмосковном Сергиевом Посаде 52 человека заразились коронавирусом.
Газета.Ru 13:06
38
Экономика

Белоруссия собралась взять кредитов на 2,5 млрд долларов

Белоруссия рассчитывает получить от международных финансовых организаций около 2-2,5 млрд долларов для преодоления экономических проблем, вызванных пандемией коронавируса, сообщил первый вице-премьер республики Дмитрий Крутой.
Взгляд.ру 14:26
Общество

Минобороны уточнило число заразившихся военных и гражданских служащих

314 военных находятся в госпиталях Минобороны, 175 — в изоляторах по месту службы, в обычных больницах — 6. 379 человек изолированы на дому.
Вести.Ru 13:59
325
Киберспорт

Mag: «Либо ты делаешь шаг вперёд, либо погружаешься на самое дно. Но мы туда не собираемся»

Тренер Natus Vincere Андрей Mag Чипенко рассказал о проблемах в составе по Dota 2. В интервью для командного канала он отметил, что всё началось после поражения от Ninjas in Pyjamas.
CyberSport.ru 14:22
Общество

Весь МЧС Чечни побрился налысо вслед за Кадыровым

Московский Комсомолец 02:35
240
Армия и оружие

Военная авиация подключилась к битве с коронавирусом

В России в круглосуточном темпе идет строительство военных многофункциональных медицинских центров (МФМЦ) – здесь уже очень скоро будут оказывать помощь тем, кто заразился коронавирусом.
Взгляд.ру 09:20
1
Общество

Роспотребнадзор анонсировал нововведения после завершения пандемии

Глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала «Россия 1» заявила, что после завершения эпидемии COVID-19 и режима самоизоляции для заведений общественного питания будут разработаны новые правила, а россиянам придётся менять привычки и поведение.
RT на русском 12:06
45
Общество

Появилось сообщение о смерти Ким Чен Ына

О смерти Ким Чен Ына сообщили в Китае В китайской социальной сети Weibo широко разошлось сообщение от вице-директора Гонконгского телевидения HKSTV о смерти главы Северной Кореи Ким Чен Ына.
Lenta.ru вчера в 16:36
1,5K
Политика

Лавров заявил о саботаже Украиной договоренностей по Донбассу

Киев мешает реализации политической части договоренностей, достигнутых «нормандской четверкой» в Париже в декабре прошлого года.
Известия вчера в 09:28
132
Общество

Советник Трампа предрек США безработицу уровня Великой депрессии

Безработица в США может дойти до уровня Великой депрессии, предположил старший советник Белого дома Кевин Хассетт.
РИА Новости 10:43
33
Происшествия

Два человека погибли на месте в ДТП в Тверской области

Как сообщают в пресс-службе УГИБДД по Тверской области, 46-летний водитель автомобиля "Митсубиши Аутлендер" поворачивал налево и не предоставил преимущества большегрузу "Ман", который двигался прямо со встречного направления.
ТИА 14:42
Происшествия

В Петербурге умер завотделением нейрохирургии Александровской больницы

В клинической инфекционной больнице имени С. П. Боткина скончался заведующий отделением нейрохирургии Александровской больницы в Петербурге Алексей Филиппов, передает ТАСС.
Аргументы и Факты 11:37
308
Происшествия

Главврач выпала из окна госпиталя в Красноярске

BFM.ru 02:53
1,9K
Происшествия

В Подмосковье полицейские установили организатора вечеринки

RT на русском 09:36
912
Общество

В Москве умер 31 пациент с коронавирусом

РИА Новости 14:29
Политика

СБУ закрыла дело против российского телеведущего Корчевникова

Служба безопасности Украины (СБУ) остановила уголовный процесс в отношении телеведущего канала «Россия 1», генерального директора православного телеканала «Спас» Бориса Корчевникова.
Известия 12:58
Здоровье

Врач назвал смертельно опасные места во время пандемии коронавируса

Палата интенсивной терапии может считаться наиболее опасным местом во время пандемии, написал врач Евгений Комаровский в инстаграме.
РИА Новости 10:20
11
Общество

Мишустин утвердил правила субсидирования туроператоров

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, которое регламентирует выделение туроператорам в 2020 году субсидий на возмещение затрат, вызванных пандемией коронавируса.
РБК 12:42
43
Общество

Способное достроить «Северный поток — 2» судно сменило курс на Находку

Судно-трубоукладчик «Академик Черский», которое рассматривали как один из вариантов завершения строительства газопровода «Северный поток — 2», указало курс на Находку.
RT на русском 06:54
2,6K
Здоровье

Вирусолог объяснил, сколько живет коронавирус у бессимптомных больных

Бессимптомные носители коронавирусной инфекции переносят вирус по времени столько же, сколько и больные люди.
URA.Ru 05:37
25
Технологии

Последнее обновление Windows 10 удалило файлы пользователей

Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на Windows Latest, после обновления Windows 10KB4549951 пользователи начали отмечать на то, что их файлы и настройки были самостоятельно удалены.
ToDay News Ufa вчера в 04:39
113
Экономика

Росстат увидел сокращение реальных доходов россиян

Реальные располагаемые доходы россиян в первом квартале снизились на 0,2 процента по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.
Lenta.ru вчера в 20:38
2,9K
Общество

В Курской области от коронавируса умер глава Железногорской епархии

В Курской областной клинической инфекционной больнице умер епископ Железногорский и Льговский Вениамин.
Коммерсантъ 09:01
735
Космос

Астрономы показали фото приближающегося к Земле астероида

Астрономы показали фото приближающегося к Земле астероида 1998 OR2. Снимок был опубликован в Twitter.
РЕН ТВ 23 апреля в 14:52
77
Общество

В штате Нью-Йорк число жертв коронавируса постепенно снижается

Число погибших больных коронавирусом в штате Нью-Йорк (США) постепенно стало снижаться, сообщил губернатор штата Эндрю Куомо.
Аргументы недели 13:34
1
Единоборства

Попавший в больницу отец Хабиба Нурмагомедова рассказал о самочувствии

Ранее стало известно, что 57-летний тренер и отец Нурмагомедова попал в больницу, где его обследуют на наличие коронавируса.
КП - Северный Кавказ (Ставрополь) 07:25
19
Музыка

Победителем седьмого сезона «Голос. Дети» стала Олеся Казаченко

Казаченко была в команде рэпера Басты, который по результатам голосования был признан лучшим наставником сезона.
Национальная служба новостей 24 апреля в 17:58
364
Общество

Мишустин поручил разработать поэтапную отмену ограничений для бизнеса

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минтруду, Минэкономразвития, Роспотребнадзору и Минздраву разработать предложения по поэтапной отмене ограничений для предпринимателей, сообщается на сайте кабмина.
Газета.Ru вчера в 13:07
1,7K
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное