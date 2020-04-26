Коронавирус
REGNUMПесков: в ближайшие дни Путин выскажется по ситуации с коронавирусом
Москва, 26 апреля 2020, 18:30 — REGNUM Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков рассказал, что в ближайшие дни российский лидер Владимир Путин сделает заявление относительно ситуации с коронавирусом и дальнейшей тактике борьбы с ним.
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Здоровье
Токсиколог назвал самые эффективные напитки при похмелье
Эксперт развеял мифы о пользе «народной традиции похмеляться».
Пятый канал 04:44
Общество
Что в Тульской области будет закрыто до 30 апреля
Накануне Алексей Дюмин внёс ряд изменений в Указ губернатора Тульской области № 12 от 16 марта 2020 года, утверждающий перечень мер по предотвращению распространения коронавируса.
MySLO.ru 14:30
Общество
Епископ РПЦ Вениамин скончался от коронавируса в Курске
RuNews24.ru 10:12
Общество
Академик РАН назвал вероятные сроки спада эпидемии коронавируса
Бывший главный пульмонолог Минздрава России, академик РАН Александр Чучалин назвал вероятные сроки спада эпидемии коронавируса.
Lenta.ru 17:24
Происшествия
В Петербурге умер от коронавируса нейрохирург Александровской больницы
Завотделением нейрохирургии Александровской больницы в Петербурге Алексей Филиппов умер в клинической инфекционной больнице имени Боткина.
BFM.ru 07:38
Космос
Телескоп Хаббл отмечает свое 30-летие
24 апреля 1990 года на космическом шаттле Discovery был запущен космический телескоп им. Хаббла вместе с экипажем из пяти астронавтов.
AstroNews.ru 24 апреля в 12:07
Общество
Минюст предложил дополнить закон о наказании за шум в ночное время
«Часть 6 статьи 14.1 проекта КоАП, предусматривающая административную ответственность за совершение действий, нарушающих тишину и покой граждан с 23.00 до 7.00, дополнена указанием на возможность совершение указанного административного правонарушения также в форме бездействия», — говорится в сообщении на сайте ведомства.
RT на русском 17:15
Общество
Попова заявила, что Россия может избежать пика заражений коронавирусом
Режим ограничений Режим ограничений, введенных в России из-за ситуации с распространением коронавируса, сыграл свою максимально положительную роль, сообщила Попова.
ТАСС 07:15
Общество
Утверждены правила предоставления субсидий туроператорам
Председатель правительства России Михаил Мишустин в воскресенье утвердил правила помощи туроператорам.
Вести.Ru 11:45
Происшествия
В Туле из-за коронавируса умер терапевт
Врач-терапевт клинической больницы "РЖД-Медицина" Андрей Кузин с подтвержденной коронавирусной инфекцией умер в Туле от двусторонней пневмонии.
ТАСС вчера в 17:10
Шоу-бизнес
Тимоти Шаламе и Лили-Роуз Депп расстались
Peterburg2.ru 10:06
Общество
В Москве умер 31 пациент с коронавирусом
За сутки в столице умер 31 пациент с пневмонией и положительным тестом на коронавирус, сообщили в оперативном штабе.
РИА Новости 14:29
Наука
Предложена простая и дешевая технология получения биотоплива из древесной щепы
Ученые исследовали новую технологию торрефикации (обжига) биомассы.
Индикатор 09:09
Общество
В Подмосковье рассказали о ситуации с больными коронавирусом
Подмосковные Одинцово и Люберцы лидируют в регионе по количеству инфицированных коронавирусом, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19 Московской области.
РИА Новости вчера в 18:01
Происшествия
На Кубани от коронавируса умер врач-рентгенолог
В Краснодарском крае умер 52-летний врач-рентгенолог с диагнозом коронавирус, сообщает региональный оперштаб.
АиФ Краснодар 10:55
Политика
Трамп и Макрон намерены созвать совещание «пятерки» Совбеза ООН
Президенты США Дональд Трамп и Франции Эммануэль Макрон заявили, что рассчитывают созвать совещание пяти постоянных членов СБ ООН (США, Франция, Россия, КНР и Великобритания) и обсудить реакцию ООН на коронавирус, сообщил журналистам представитель Белого дома Джадд Дир.
РИА Новости 15:13
Политика
Рогозин объяснил, почему не может объединиться с Маском
Генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин сообщил, что не хочет объединять усилия российской госкорпорации с деятельностью американской компании SpaceX Илона Маска, потому что тот работает на Минобороны США, а разворачиваемая им спутниковая группировка связи Starlink будет использоваться в военных целях.
RT на русском 12:59
Общество
Умер известный итальянский журналист Джульетто Кьеза
Sputnik Южная Осетия 05:38
Спорт
Сундбю выведен из состава сборной Норвегии по лыжным гонкам
Как сообщает NRK, Сундбю не будет в составе сборной впервые за 13 лет, а предстоящий в Оберстдорфе чемпионат мира 2021 года, который должен пройти с 23 февраля по 7 марта, станет, вероятно, последним в карьере 35-летнего норвежца.
Советский спорт 06:21
Политика
Песков сообщил о реакции Путина на мозаику с ним в храме Минобороны
Президенту Владимиру Путину сообщили о мозаике с его портретом в строящемся храме Вооруженных сил, однако он считает, что еще рано таким образом оценивать его работу.
РБК 11:28
Энергетика
НПЗ Белоруссии восстановили загрузку практически до 100%
Первый вице-премьер Белоруссии Дмитрий Крутой в эфире телеканала ОНТ заявил, что оба нефтеперерабатывающих завода Белоруссии восстановили загрузку практически до 100%-ной.
RT на русском вчера в 15:32
Политика
Песков рассказал о функциях телефона Путина
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал о работе телефона Владимира Путина.
News.ru 08:18
Общество
Россия приостанавливает экспорт зерна до 1 июля 2020 года
Москва, 26 апреля 2020, 17:22 — REGNUM Россия приостанавливает экспорт зерновых в страны, не являющиеся членами Евразийского экономического союза, до 1 июля 2020 года.
REGNUM 10:22
Культура
Виртуальный концерт Трэвиса Скотта в Fortnite собрал 12 млн зрителей
Издание Metro сообщило, что онлайн-выступление Трэвиса Скотта в игре собрало у экранов более 12 миллионов зрителей.
NewInform 24 апреля в 09:24
Экономика
Численность безработных в России может вырасти в шесть раз
Численность зарегистрированных безработных в России может потенциально вырасти почти в шесть раз — до 5,3 млн человек.
Известия 17:01
Авто
Начались продажи Chevrolet дешевле Lada Granta
Обе модели оценили в 3,3 млн тенге или 582 тыс. рублей, то есть даже дешевле, чем LADA Granta стоимостью от 3,39 млн тенге или 600 тыс. рублей.
Автоновости дня 05:47
Экономика
Кэшбэк пал под воздействием коронавируса
Банки в России начали менять программы лояльности на своих картах. Это связывают с действиями Центробанка в связи с пандемией коронавируса.
Актуальные комментарии 24 апреля в 06:29
Общество
Лукашенко посчитал карантин неэффективной мерой борьбы с коронавирусом
Карантинные меры, введенные в мире в связи с пандемией коронавируса, не дадут положительного результата.
Lenta.ru 15:32