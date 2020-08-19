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Газета.Ru
Газета.Ru

В Кремле заявили о попытках вмешаться в события в Белоруссии извне

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что попытки вмешательства в ситуацию в Белоруссии извне являются недопустимыми. Об этом сообщает РИА "Новости". По его словам, такие попытки наблюдаются.В источнике
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URA.Ru

Почему Кремль не будет помогать Лукашенко

URA.Ruвчера в 14:58
Газета.Ru

В Кремле заявили о попытках вмешаться в события в Белоруссии извне

Газета.Ruвчера в 09:47
ТАСС

Песков: в ситуацию в Белоруссии пытались вмешаться извне

ТАССвчера в 06:41
Интерфакс

В Кремле заявили о вмешательстве извне в дела Белоруссии

Интерфаксвчера в 07:11
Комсомольская правда

Дмитрий Песков: Белорусский народ - братский нам, и он сам разберется в своих внутренних делах

Комсомольская правдавчера в 07:03
RT на русском

В Кремле прокомментировали события в Белоруссии

RT на русскомвчера в 06:43
РИА Новости

Песков: в события в Белоруссии пытались вмешаться извне

РИА Новостивчера в 07:32
КП - Беларусь

Песков о ситуации в Беларуси: Пытались вмешаться извне. Потребности в помощи России сейчас нет

КП - Беларусьвчера в 07:26

Киев опроверг версию о причастности СБУ к приезду россиян в Минск

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак раскритиковал в интервью LB.UA версию о том, что СБУ специально заманивала 33 россиян в Минск под видом контракта с несуществующей ЧВК.
Московский Комсомолецвчера в 06:13
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Вакцину от коронавируса испытывали на курском губернаторе

Губернатор Курской области Роман Старовойт рассказал, что стал участником испытаний вакцины от коронавируса "Спутник V", по его словам, в первые три дня после вакцинации он чувствовал першение в горле и ломоту.
РИА Новостивчера в 15:15
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Брестское «Динамо» забило 6 голов «Астане» в Лиге чемпионов

Брестское «Динамо» разгромило «Астану» в матче 1-го отборочного раунда Лиги чемпионов — 6:3. Команду вывел на поле с капитанской повязкой экс-хавбек «Рубина» Сергей Кисляк, а за казахстанский клуб сыграл белорус Иван Маевский, ранее выступавший за «Анжи».
Спорт-Экспресс18 августа в 16:01

В Крыму на заводе «Титан» произошел выброс сернистого ангидрида

Выброс сернистого ангидрида произошел в среду в филиале ООО "Титановые Инвестиции" в городе Армянске на севере Крыма, концентрация загрязняющего вещества не опасна для здоровья людей, сообщается на странице администрации Армянска "ВКонтакте".
ТАССвчера в 10:13
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