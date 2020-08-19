В Кремле заявили о попытках вмешаться в события в Белоруссии извне

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что попытки вмешательства в ситуацию в Белоруссии извне являются недопустимыми. Об этом сообщает РИА "Новости". По его словам, такие попытки наблюдаются.