Песков: в события в Белоруссии пытались вмешаться извне
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В Кремле констатируют попытки вмешательства извне в ситуацию в Белоруссии, считают это недопустимым, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, в Кремле считают главным, чтобы в ситуацию в Белоруссии не было вмешательства извне.В источнике
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Дмитрий Песков: Белорусский народ - братский нам, и он сам разберется в своих внутренних делах
Комсомольская правда07:03