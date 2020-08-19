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РИА Новости
РИА Новости

Песков: в события в Белоруссии пытались вмешаться извне

В Кремле констатируют попытки вмешательства извне в ситуацию в Белоруссии, считают это недопустимым, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, в Кремле считают главным, чтобы в ситуацию в Белоруссии не было вмешательства извне.В источнике
Подробнее о событии
РИА Новости

Песков: в события в Белоруссии пытались вмешаться извне

РИА Новости07:32
Газета.Ru

В Кремле заявили, что белорусы сами должны решать свои проблемы

Газета.Ru07:01
URA.Ru

Что думают в Кремле о ситуации в Беларуси

URA.Ru08:00
RT на русском

В Кремле прокомментировали события в Белоруссии

RT на русском06:43
ТАСС

Песков: в ситуацию в Белоруссии пытались вмешаться извне

ТАСС06:41
Комсомольская правда

Дмитрий Песков: Белорусский народ - братский нам, и он сам разберется в своих внутренних делах

Комсомольская правда07:03
Интерфакс

В Кремле заявили о вмешательстве извне в дела Белоруссии

Интерфакс07:11
КП - Беларусь

Песков о ситуации в Беларуси: Пытались вмешаться извне. Потребности в помощи России сейчас нет

КП - Беларусь07:26

В Курске скончалась пациентка, которую по ошибке отправили в морг

Курск, 19 августа 2020, 12:56 — REGNUM В больнице Курска скончалась пожилая женщина, которая неделей ранее «ожила» в морге районной больницы, куда её отправили по ошибке, сообщил 19 августа портал «КП-Курск» со ссылкой на родственницу погибшей.
REGNUM05:56
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В РПЦ поддержали сироту, которого не пустили на детское «Евровидение»

«Одесская епархия Украинской православной церкви Московского патриархата поддержала мальчика, приняв участие в песенном флешмобе «Максим, мы с тобой» в социальных сетях по всей Украине», — рассказал председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.
Evo-rus.com01:34
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