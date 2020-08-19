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РИА Новости
РИА Новости

Песков: в события в Белоруссии пытались вмешаться извне

В Кремле констатируют попытки вмешательства извне в ситуацию в Белоруссии, считают это недопустимым, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, в Кремле считают главным, чтобы в ситуацию в Белоруссии не было вмешательства извне.В источнике
Подробнее о событии
ТАСС

Премьер Польши заявил, что не должно быть никакого вмешательства в ситуацию в Белоруссии

ТАСС09:25
РИА Новости

Песков: в события в Белоруссии пытались вмешаться извне

РИА Новости07:32
RT на русском

В Кремле прокомментировали события в Белоруссии

RT на русском06:43
Комсомольская правда

Дмитрий Песков: Белорусский народ - братский нам, и он сам разберется в своих внутренних делах

Комсомольская правда07:03
URA.Ru

Что думают в Кремле о ситуации в Беларуси

URA.Ru08:00
Интерфакс

В Кремле заявили о вмешательстве извне в дела Белоруссии

Интерфакс07:11
Газета.Ru

В Кремле заявили, что белорусы сами должны решать свои проблемы

Газета.Ru07:01
КП - Беларусь

Песков о ситуации в Беларуси: Пытались вмешаться извне. Потребности в помощи России сейчас нет

КП - Беларусь07:26

В Курске скончалась пациентка, которую по ошибке отправили в морг

Курск, 19 августа 2020, 12:56 — REGNUM В больнице Курска скончалась пожилая женщина, которая неделей ранее «ожила» в морге районной больницы, куда её отправили по ошибке, сообщил 19 августа портал «КП-Курск» со ссылкой на родственницу погибшей.
REGNUM05:56
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Лукашенко поручил пограничникам Белоруссии усилить охрану госграницы

«Поручаю Государственному пограничному комитету, мы из обсуждения это видим, усилить охрану государственной границы по всему периметру в целях недопущения в Белоруссию из других стран боевиков, оружия, боеприпасов, денег для финансирования беспорядков», — заявил Лукашенко.
REGNUM08:47
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Названы приложения, которые замедляют работу смартфона

Все дело в установленных приложениях, которые занимают много места в хранилище, а также работают в фоновом режиме — то есть, даже в то время, когда человек им не пользуется, заявил эксперт платформы НАФИ «Цифровой гражданин» Владимир Гриценко изданию Прайм.
Вечерний курьер09:45
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