Песков: в события в Белоруссии пытались вмешаться извне

В Кремле констатируют попытки вмешательства извне в ситуацию в Белоруссии, считают это недопустимым, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, в Кремле считают главным, чтобы в ситуацию в Белоруссии не было вмешательства извне.